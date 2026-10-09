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MotoGP: Márquez minimiza chance de pódio na Indonésia e vê vantagem "real" de meio segundo da Aprilia

Após primeiro dia de atividades de pista em Mandalika, espanhol acredita em limitação de danos neste fim de semana

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez diz que a desvantagem da Ducati em relação a Aprilia nos treinos para o GP da Indonésia de MotoGP é real, acreditando que a marca de Borgo Panigale está pelo menos meio segundo abaixo em ritmo.

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Como era esperado antes do fim de semana, a Aprilia dominou o primeiro dia de ação em pista em Mandalika, com Raul Fernández, da Trackhouse, liderando um 1-2-3 da marca. Márquez terminou em quinto, a melhor Ducati, atrás inclusive da KTM de Pedro Acosta, com sua melhor volta deixando-o 0,7s atrás de Fernández e 0,5s atrás da melhor Aprilia de fábrica, de Marco Bezzecchi.

Mandalika sempre foi uma pista complicada para a Ducati, com seu traçado rápido e fluido e os pneus traseiros mais rígidos da Michelin se mostrando uma combinação difícil para a Desmosedici. O próprio Márquez tem sofrido ainda mais no circuito indonésio, já que ainda não terminou uma corrida de domingo lá em três tentativas. 

Embora o atual campeão mundial tenha dito que a Ducati começou a sexta-feira em bom ritmo, com o segundo melhor tempo no TL1, ele admitiu que a Aprilia estabeleceu uma vantagem considerável à medida que o dia avançou.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Bom, [fomos] melhor do que o esperado”, disse ele. “Eu esperava estar mais atrás, mas começamos com uma base aceitável e isso nos permitiu trabalhar a partir de um bom ponto de partida. Mas, como aconteceu em Assen, em Silverstone e como prevíamos que poderia acontecer aqui, as Aprilias estão um passo à frente. Vamos tentar dar 100 por cento durante todo o fim de semana para chegar o mais perto possível". 

Márquez disse estar convencido de que a diferença não foi ampliada por circunstâncias específicas, afirmando que a Ducati precisa tentar ao máximo aproveitar todas as oportunidades.

“É real. Talvez não sejam sete [décimos], talvez cinco, mas Raul estava bem à frente. Acho que ele chegou até a fazer 29.7 com o pneu médio”, explicou. “Estávamos meio segundo atrás naquele momento, então a diferença é real. Não podemos nos esconder disso, não dá para mascarar o óbvio".

Antes deste fim de semana, Márquez reiterou que vai partir para o ataque em todas as etapas, mesmo em circuitos que historicamente não combinaram com seu estilo de pilotagem.

Ainsa assim, o espanhol não tem ilusões sobre o desafio que enfrenta em Mandalika, dizendo que até mesmo um pódio parece otimista, com pelo menos três pilotos da Aprilia - se não todos os quatro - a sua frente.

“Obviamente é preciso encarar a realidade. Neste momento, eu teria que mudar bastante as coisas para entrar na briga pelo pódio. Nem estou falando de vitória, só do pódio. Mas veremos; nunca se sabe até a bandeira quadriculada", disse. 

“Primeiro, temos uma sessão de classificação muito importante, que talvez seja meu ponto fraco hoje neste circuito, a volta rápida. Quando se trata de ritmo de corrida estou me virando bem, mas na volta rápida é onde sinto que não estou conseguindo tirar o máximo dos pneus, por exemplo. A realidade é que será difícil e o importante é marcar o máximo de pontos possível", concluiu. 

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