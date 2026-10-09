MotoGP: Márquez minimiza chance de pódio na Indonésia e vê vantagem "real" de meio segundo da Aprilia

Marc Márquez diz que a desvantagem da Ducati em relação a Aprilia nos treinos para o GP da Indonésia de MotoGP é real, acreditando que a marca de Borgo Panigale está pelo menos meio segundo abaixo em ritmo.

Como era esperado antes do fim de semana, a Aprilia dominou o primeiro dia de ação em pista em Mandalika, com Raul Fernández, da Trackhouse, liderando um 1-2-3 da marca. Márquez terminou em quinto, a melhor Ducati, atrás inclusive da KTM de Pedro Acosta, com sua melhor volta deixando-o 0,7s atrás de Fernández e 0,5s atrás da melhor Aprilia de fábrica, de Marco Bezzecchi.

Mandalika sempre foi uma pista complicada para a Ducati, com seu traçado rápido e fluido e os pneus traseiros mais rígidos da Michelin se mostrando uma combinação difícil para a Desmosedici. O próprio Márquez tem sofrido ainda mais no circuito indonésio, já que ainda não terminou uma corrida de domingo lá em três tentativas.

Embora o atual campeão mundial tenha dito que a Ducati começou a sexta-feira em bom ritmo, com o segundo melhor tempo no TL1, ele admitiu que a Aprilia estabeleceu uma vantagem considerável à medida que o dia avançou.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Bom, [fomos] melhor do que o esperado”, disse ele. “Eu esperava estar mais atrás, mas começamos com uma base aceitável e isso nos permitiu trabalhar a partir de um bom ponto de partida. Mas, como aconteceu em Assen, em Silverstone e como prevíamos que poderia acontecer aqui, as Aprilias estão um passo à frente. Vamos tentar dar 100 por cento durante todo o fim de semana para chegar o mais perto possível".

Márquez disse estar convencido de que a diferença não foi ampliada por circunstâncias específicas, afirmando que a Ducati precisa tentar ao máximo aproveitar todas as oportunidades.

“É real. Talvez não sejam sete [décimos], talvez cinco, mas Raul estava bem à frente. Acho que ele chegou até a fazer 29.7 com o pneu médio”, explicou. “Estávamos meio segundo atrás naquele momento, então a diferença é real. Não podemos nos esconder disso, não dá para mascarar o óbvio".

Antes deste fim de semana, Márquez reiterou que vai partir para o ataque em todas as etapas, mesmo em circuitos que historicamente não combinaram com seu estilo de pilotagem.

Ainsa assim, o espanhol não tem ilusões sobre o desafio que enfrenta em Mandalika, dizendo que até mesmo um pódio parece otimista, com pelo menos três pilotos da Aprilia - se não todos os quatro - a sua frente.

“Obviamente é preciso encarar a realidade. Neste momento, eu teria que mudar bastante as coisas para entrar na briga pelo pódio. Nem estou falando de vitória, só do pódio. Mas veremos; nunca se sabe até a bandeira quadriculada", disse.

“Primeiro, temos uma sessão de classificação muito importante, que talvez seja meu ponto fraco hoje neste circuito, a volta rápida. Quando se trata de ritmo de corrida estou me virando bem, mas na volta rápida é onde sinto que não estou conseguindo tirar o máximo dos pneus, por exemplo. A realidade é que será difícil e o importante é marcar o máximo de pontos possível", concluiu.

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