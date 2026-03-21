Marc Márquez voltou a subir no degrau mais alto do pódio pela primeira vez desde 14 de setembro de 2025, quando venceu o GP de San Marino em Misano, triunfando na corrida sprint do GP do Brasil de MotoGP em Goiânia. E, mesmo com a Ducati colocando duas motos no pódio da prova curta, o multicampeão acredita que ainda seja muito cedo para levantar o otimismo na marca italiana.

Há três semanas, na abertura da temporada, na Tailândia, havia uma expectativa de manutenção do cenário de 2025, com uma Ducati dominante e Márquez buscando todos os 37 pontos em jogo. Mas o que se viu, na verdade, foi uma marca italiana muito tímida, tendo apenas o espanhol com um bom rendimento, enquanto a Aprilia dominou, com as quatro motos no top 5 e a KTM saindo líder do Mundial com Pedro Acosta.

Aqui no Brasil, o cenário do fim de semana começou diferente para a Ducati, com Fabio di Giannantonio fazendo a pole e a marca italiana tendo a dobradinha, com Márquez à frente do piloto da VR46.

Quando questionado pelo Motorsport.com se isso poderia ser o início de uma resposta da Ducati, Márquez preferiu manter a cautela.

"Você não pode avaliar o nível do piloto, ou o nível da moto em uma corrida. É preciso ter pelo menos 5 corridas para tentar entender onde estamos. O fato de termos feito algumas modificações aqui fez com que a moto funcionasse de uma maneira diferente".

"E não é o cenário que teremos durante toda a temporada. Em Austin teremos outro caso. Então o mais importante para mim, para o campeonato, é estar lá. Estar lá. É o que eu tento fazer. Em condições de chuva, estar lá. Pista úmida, estar lá. Um novo circuito, estar lá".

Mesmo assim, o heptacampeão da MotoGP vê uma evolução em sua performance em relação à abertura do campeonato, o que lhe dá ânimo.

"É verdade que eu não estou correndo do jeito que eu gostaria, mas eu sinto um passo adiante da Tailândia para aqui Então isso me dá uma energia positiva para continuar trabalhando".

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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