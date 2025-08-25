Marc Márquez vem tentando minimizar a impressão de sua vantagem na MotoGP sobre a concorrência há meses, mas o espanhol não estava em condições de esconder sua supremacia ao final de outro fim de semana perfeitamente controlado no Balaton Park. Vencendo pela 14ª vez consecutiva - sete sprints e sete corridas principais - ele deu uma impressão de facilidade raramente alcançada este ano.

No entanto, ao contrário do que aconteceu no sábado, mesmo largando da pole o espanhol não liderou a corrida inteira. Ele foi ultrapassado por Marco Bezzecchi na primeira curva e o tocou na segunda, o que também permitiu que Franco Morbidelli o ultrapassasse. Porém, os dois homens não se mantiveram como obstáculos por muito tempo e Márquez conseguiu vencer.

"Não vou mentir, hoje foi tranquilo", disse Márquez ao site oficial da MotoGP. "Eu pilotei muito bem. Vimos que tudo pode acontecer nas duas primeiras curvas, mas depois disso eu me acalmei e apenas tentei aquecer bem meu pneu traseiro porque eu tinha o médio. Tentei construir minha corrida e, assim que liderei, o ritmo estava bom. Estava indo bem na pista e estava nas trajetórias certas".

"Foi um bom dia, mas não é normal. Não é normal vencer todo fim de semana, toda corrida sprint. Parece que é, mas não é. Chegará o dia em que terei de entender que alguém é mais rápido do que nós, em uma sprint ou em uma corrida principal. Será melhor ficar em segundo ou terceiro lugar para ganhar pontos no campeonato", continuou.

Marc Márquez não teve concorrência no Parque Balaton. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

O fato é que Márquez não tem nenhum rival real no momento, seja na pista ou no campeonato. A vitória de domingo foi a mais fácil do ano para ele? "Sim...", admitiu ele na coletiva de imprensa, quase parecendo arrependido. "Eu disse ontem que era uma sprint tranquila e, tirando as duas primeiras curvas, assim que liderei, estava voando pela pista. Isso realmente me ajudou a manter a concentração. Hoje, tudo estava funcionando da melhor maneira possível. Minha direção estava bem adaptada a esta pista. Desde a manhã de sábado, demos uma guinada e tenho pilotado cada vez melhor a cada sessão", adicionou.

O único susto real foi o tempo perdido na primeira volta e o contato com Bezzecchi : "Chegamos à primeira curva. Freei tarde e consegui desacelerar a moto, mas depois pensei 'OK, vou soltar os freios' porque não sabia quanto controle o Bezzecchi tinha e poderia haver mais alguém por dentro. Simplesmente soltei os freios e virei tarde. Eu sabia que perderia a posição, mas preferi não correr esse risco".

"Na Curva 2, a culpa foi minha porque quem está atrás sempre tem que tomar cuidado com o piloto da frente. Eu não esperava que ele diminuísse tanto a velocidade. Consegui frear na curva e houve esse contato. Tentei mergulhar sobre a zebra, tivemos esse contato, escapamos, mas foi assustador", explicou.

Marc Márquez Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez então começou sua corrida, primeiro se preocupando em colocar o pneu traseiro na janela de temperatura ideal, depois atacando os dois pilotos à sua frente. Ele superou Morbidelli na quinta volta e depois atacou Bezzecchi. O italiano conseguiu responder aos dois primeiros ataques, durante a oitava volta, mas não ao terceiro, no início da 11ª volta.

"Como eu disse, eu estava voando hoje", resumiu Márquez, que então seguiu sozinho. "Em alguns circuitos, em alguns domingos, você luta contra a moto e os tempos de volta nunca aparecem, mas hoje eu estava voando e os tempos de volta apareceram. Na última volta, ataquei um pouco mais, só para saber qual era o limite. Marquei mais 1'37, então o ritmo estava lá".

O domínio de Márquez na Hungria aumentou sua vantagem sobre seu irmão, Álex Márquez, para 175 pontos no campeonato. Uma reviravolta favorável pode fazer com que ele conquiste o título já em Misano.

