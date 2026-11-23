Algumas horas depois de ganhar o décimo título mundial, oitavo na MotoGP, Marc Márquez atendeu a imprensa e os fãs em Madri durante a manhã de segunda-feira, falando não só sobre o futuro, mas também sobre o maior rival.

Márquez logo respondeu os rumores sobre uma possível aposentadoria em um futuro próximo, os quais cogitaram que ela aconteceria até mesmo no fim desta temporada, mesmo com contrato até 2028. O espanhol disse não ter ficado surpreso com os boatos, pois "dependendo da mentalidade que você tenha, poderia ser uma lógica", no entanto, reforçou a intenção de continuar competindo.

"Não há mais ninguém na minha cabeça, só eu. Estou aproveitando um grande momento agora e então haverá tempo para pensar em 2027. Tenho contrato e, enquanto eu tiver vontade e meu físico permitir, continuarei desfrutando dessa paixão. É uma paixão na qual você sempre precisa avaliar o risco, pois arrisca a vida cada vez que vai à pista", falou.

Ainda no domingo, após garantir matematicamente o título de 2026, Márquez gritou um 'E agora?' durante a comemoração, reabrindo o debate. "Agora é desfrutar", explicou. "Esportistas muitas vezes pecam por viver no futuro. A experiência me ensinou a desfrutar os bons momentos. No ano passado, ganhei e depois me lesionei, tudo pode acontecer a qualquer momento. Quero aproveitar o momento".

E voltou a brincar com as palavras: "O 'e agora?' deixo à interpretação: pode ser pelo futuro, pela minha equipe, pelos meus... Naquele momento me saiu assim de dentro".

Dando mais detalhes sobre os significados de suas declarações e como pretende enfrentar as decisões sobre o futuro, o espanhol disse ter enfrentado desafios "durante toda a carreira", mas agora se orgulha em "ser a referência das crianças, de quem está passando por um mau momento".

"Você tem que estar preparado para tudo, aceitar em cada momento o que sente e o que o corpo te pede. Minha mentalidade é seguir meu instinto. Minha motivação, se estou competindo, é para ganhar. Por isso, nestes últimos tempos, não quis voltar antes da hora", compartilhou.

Além do futuro, também lhe questionaram sobre Valentino Rossi, a quem agora ele superou em número de títulos mundiais e na categoria rainha. Márquez revelou não ter recebido nenhuma felicitação do italiano e também "não espera" isso.

"Eu espero coisas das pessoas que podem me acrescentar. Valentino me acrescentou muito, foi inspiração. Depois, você não precisa se dar bem com todo mundo. Com ele eu bati mais de frente, deve ser porque nós dois somos de Aquário... Mas temos que ser realistas. Eu o respeito muito. Não mudará a minha vida me aposentar com 10 ou 11 títulos, mas é verdade que igualar Agostini foi uma das melhores sensações. Até que chegue alguém que nos iguale ou nos supere, o que espero ver", concluiu.

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