Pela marca pesada que deixou nas primeiras corridas da temporada, é quase estranho pensar que já se passaram três corridas desde que Marc Márquez subiu no degrau mais alto do pódio da MotoGP em um domingo. Primeiro foi o acidente em Jerez, depois a chuva que mudou o jogo em Le Mans, onde ele ainda terminou em segundo. Por fim, em Silverstone, ele foi 'ajudado' pela bandeira vermelha, porque havia caído durante a segunda volta e, no reinício, trouxe para casa outro terceiro lugar.

Esses resultados o mantiveram no topo da classificação do campeonato, com uma margem de 24 pontos sobre o irmão Álex que, no Reino Unido, quebrou a sequência de seis vitórias em sprints de Marc, vencendo-o na corrida de sábado. Se Silverstone, no entanto, já era considerada uma pista na qual o piloto da Ducati não esperava brilhar particularmente, neste fim de semana a corrida será em Aragón, onde ele já venceu seis vezes na carreira e onde, no ano passado, obteve o primeiro sucesso com a atual equipe.

"É difícil, especialmente porque no ano passado encontrei minhas condições ideais. A pista estava um pouco escorregadia e foi isso que me permitiu pilotar melhor do que os outros. Quando chegamos a Silverstone, eu disse que defenderia minha liderança no campeonato. Este, por outro lado, é um circuito no qual já ganhei muitas vezes, então me sinto confortável e tentarei lutar pela vitória. Mas não sinto a necessidade de vencer, só preciso manter a liderança", disse Marc Márquez durante coletiva de imprensa.

Inevitavelmente, também se falou dos erros, que são a única variável que até agora o impediu de assumir a liderança na classificação. Márquez não escondeu que tentará mudar a abordagem neste fim de semana: "Obviamente, esse é meu ponto fraco e estamos trabalhando nele, então começarei a administrá-lo de forma um pouco diferente, mas não vou explicar como. Tentarei fazer um gerenciamento um pouco diferente, mas teoricamente é uma coisa e na corrida é outra".

"Você nunca quer cometer erros e eu cometi todos no domingo, portanto, tenho que corrigir esse ponto fraco se quiser lutar pelo campeonato. Em Silverstone, tive muita sorte: terminei em terceiro no final, mas cometi outro erro, então temos que corrigir isso. Porém, também é verdade que ainda tenho 24 pontos de vantagem e estaria muito mais preocupado se estivesse 50 pontos atrás", disse.

Entre outras coisas, uma das pistas em que ele cometeu erros foi Austin, outra de suas favoritas: "É claro que vou pensar em Austin, porque marquei zero pontos lá. Tanto lá quanto em Jerez, porque perdi. Sempre tento me concentrar em meus erros para tentar evitá-los no futuro. Tenho que manter a concentração, também porque já estamos falando em marcar 37 pontos, mas faz parte do nosso trabalho aceitar que, eventualmente, alguém seja mais rápido do que nós e marque pontos para o campeonato".

Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Outro fato interessante é que a Ducati não venceu duas corridas consecutivas, o que não acontece desde 2022. De acordo com Márquez, no entanto, não há alarme: "Obviamente, a Ducati e eu respeitamos muito os outros fabricantes e eles também sabem que são fortes, porque estamos na MotoGP. Alguns deles têm concessões, que são projetadas precisamente para equilibrar o nível. Nenhum fabricante é imbatível, então vão se aproximar cada vez mais. Nosso trabalho, no entanto, é tentar melhorar nossa moto para manter o nível e continuar vencendo".

Nas sprints, entretanto, o pódio sempre foi monopolizado pela Desmosedici GP até agora, então parece que há um problema no domingo. Márquez discorda: "A Ducati funciona muito bem, nos últimos GPs os domingos sempre foram um pouco estranhos e talvez precisemos nos adaptar mais rapidamente às condições. Mas na última corrida o problema foi que a Ducati esperava que o pneu médio funcionasse um pouco melhor e, em vez disso, aconteceu o contrário, mas foi uma corrida estranha. Le Mans foi ainda mais louca. Como eu disse, ninguém é imbatível, então, mais cedo ou mais tarde, haverá fabricantes que estarão no mesmo nível ou até mais fortes. Essa é a competição, então temos que continuar trabalhando assim".

O rival mais conhecido é, de fato, o irmão, mas a atmosfera entre os dois continua muito brincalhona, a ponto de Álex chamá-lo de "Sr. 37", em referência à dobradinha de Marc no ano passado em Aragón: "Ontem à noite eu estava na área de hospitalidade dele e eles me pressionaram um pouco, mas eu respondi rapidamente: 'No seu quintal, em Silverstone, eu já marquei mais pontos do que você'. É claro que sempre brincamos, mas atualmente eles estão muito rápidos e são os adversários mais perigosos para o campeonato, porque também são extremamente consistentes", concluiu.

