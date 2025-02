MotoGP - Márquez: "Nós nos concentramos no motor de 2024"

Marc Márquez já está no topo da tabela de tempos. Nesta quarta-feira (12), no primeiro dia do teste de pré-temporada em Buriram, o hexacampeão da MotoGP conquistou em sua última largada o melhor tempo do dia, embora tenha precisado ultrapassar seu irmão Álex Márquez e tomar a primeira posição dele quando faltavam apenas cinco minutos para o fim do dia.

"Desde a primeira largada eu me senti muito bem e isso ficou evidente", disse Marc, resumindo o primeiro dia de trabalho na Tailândia em condições muito quentes.

Depois do desempenho que mostrou na Malásia, onde terminou em quinto lugar, mas com um excelente ritmo de corrida, ninguém pode se surpreender com o fato de Márquez já estar no topo da tabela de tempos, até mesmo à frente de Álex Márquez, que até hoje dominou os testes de Barcelona e Sepang.

Marc Márquez, Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quem mais me surpreendeu até agora foi meu irmão", admite Marc, "E não estou dizendo isso apenas porque ele é meu irmão", acrescenta com um sorriso de orgulho fraternal.

"Quando Álex tem tudo sob controle, porque ele é muito sensível, ele vai muito rápido. Ele foi rápido em Montmeló, em Sepang e é rápido aqui também", explica ele, apesar de ter sido eliminado da primeira posição no último minuto.

Os mesmos comentários de Bagnaia

Marc e seu companheiro de equipe, Pecco Bagnaia, observaram, tanto nos testes de Barcelona quanto nos de Sepang, que seus comentários foram no mesmo sentido. Mas Davide Tardozzi, gerente da equipe, foi mais longe e afirmou que os comentários eram idênticos até os graus de inclinação... o que provocou alguma descrença nas mídias sociais.

Marc afirma que isso é bom, mas nos lembra do potencial da fabricante italiano:

"O fato de concordarmos com Pecco facilita o trabalho dos engenheiros", disse ele, antes de acrescentar: "Embora a Ducati tenha a capacidade de desenvolver a moto em duas direções", se necessário, como aconteceu em 2022, quando a equipe de fábrica optou pelo motor 2021 e a Pramac teve que usar o de 22.

Neste ano, algo semelhante pode acontecer, já que o próprio Tardozzi dá muitas pistas que apontam para isso.

"Nós nos concentramos no motor de 2024, e essa será a linha de trabalho, porque temos que homologá-lo por dois anos", admite Márquez.

"O motor 2025 tem muitos altos e baixos, mais do que o motor 2024, que venceu muitas corridas no ano passado. Estamos falando do motor, porque as outras peças serão melhoradas e ajustadas", disse o hexacampeão da categoria rainha.

ERIC GRANADO EXCLUSIVO: MOTO2 em 2026? Histórias com ROSSI, MÁRQUEZ x BAGNAIA e MOTOGP no BRASIL

