Marc Márquez, piloto da Ducati na MotoGP, explicou na sexta-feira, diante de uma densa multidão de jornalistas na sala de imprensa de Portimão, que não tinha velocidade suficiente para garantir um lugar na primeira fila do grid e que o mais realista era alcançar a segunda, ressaltando, no entanto, que não desistiria de nada.

E foi o que aconteceu: Márquez voltou a fazer mágica e, em condições complicadas e depois de ter visto seu amigo Diogo Moreira voar pelos ares no Q1, assumiu os riscos necessários para terminar em segundo na tabela de tempos, ficando atrás apenas de Marco Bezzecchi, que recuperou a força do início da temporada e largará da pole position no GP de Portugal, depois de tirar, justamente do espanhol, o recorde da pista que ele detinha desde 2023.

"Vendo a queda do Moreira, era preciso ter cuidado: as condições estavam difíceis, mas assumi riscos porque, ao fazer isso no Q2, minimiza os riscos nas largadas da sprint e da corrida, pelo menos nas primeiras voltas, depois tudo pode acontecer, mas o primeiro momento importante do fim de semana foi superado com louvor e agora vamos em busca do segundo”, disse Márquez assim que terminou o Q2, aos microfones da DAZN.

Obviamente, a pergunta então foi qual seria o segundo momento importante. “Posso te dizer o que tenho em mente, mas depois isso tem que acontecer. O objetivo na sprint é marcar pontos para eliminar Bezzecchi e na corrida tentar garantir o título, mas vamos ver”, ele deixou a disputa para domingo, embora neste sábado, da forma como está o grid, ele já tenha uma oportunidade clara.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi, com a cabeça já fora da disputa pelo campeonato, parece ter se libertado e recuperado o ritmo do início da temporada.

“Foi um Q2 muito legal, me senti bem, as condições não estavam perfeitas e tivemos que assumir riscos adicionais, porque, como vocês sabem, largar de uma boa posição no grid é fundamental”, afirmou.

“Apesar da chuva, não me senti mal pela manhã, embora a pista estivesse quase seca, esperamos que não chova e que possamos ter uma boa corrida”, referindo-se às previsões que levaram ao adiantamento de meia hora da sprint, uma prova que o italiano ainda não venceu neste ano.

“Seria ótimo vencer a primeira corrida sprint da temporada, vamos tentar controlar todos os detalhes, manter a concentração e ver o que conseguimos levar para casa”, concluiu o piloto da Aprilia.

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