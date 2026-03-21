Relato da corrida
MotoGP GP do Brasil

MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

Corrida curta em Goiânia sofreu um atraso de 1h20min por causa do buraco que se abriu na reta principal logo após a classificação da MotoGP

Guilherme Longo
Marc Marquez, Ducati Team

Após um atraso por conta do buraco que se abriu na reta principal do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, a MotoGP entregou uma corrida sprint movimentada no GP do Brasil. Marc Márquez venceu a primeira no ano após uma bela batalha contra Fabio di Giannantonio, enquanto Jorge Martín completou o top 3 e Diogo Moreira foi o 10º.

A corrida começou com 80min de atraso em relação à programação original por conta de um buraco que se abriu no início da reta principal, levando a uma série de obras emergenciais para garantir a realização da prova. Com as mudanças, o quali da Moto3 fecha o sábado e a classificação da Moto2 foi transferida para a manhã do domingo.

 

Di Giannantonio sai melhor e mantém a liderança, enquanto Quartararo surpreende e passa Bezzecchi e Márquez pela segunda posição.

Ao final da primeira volta, o italiano liderava com uma certa vantagem para o francês da Yamaha, enquanto Márquez, Bezzecchi e Martín fechavam o top 5. Já Diogo Moreira fazia uma grande largada e subia para décimo.

 

Enquanto Di Giannantonio já abria quase 1s na volta 3, Márquez passava a pressionar Quartararo, conquistando a segunda posição. Aos poucos, o francês foi perdendo força na disputa, sendo ultrapassado também por Bezzecchi e Martín.

Mesmo com Márquez em segundo, Di Giannantonio mantinha a diferença na frente flutuando entre 1s e 1s3 próximo à metade da prova, comMartín em terceiro, Bezzecchi em quarto e Quartararo se mantendo em quinto, apesar dos ataques de Ogura. Já Moreira seguia em décimo, ficando a 0s2 de Acosta.

 

Aos poucos, Márquez passou a imprimir um ritmo melhor que o de Di Giannantonio, chegando a 0s6 na volta 9 de 15, com os dois abrindo mais de 2s para Martín, com Bezzecchi já ficando a quase 1s e Ogura conseguindo ultrapassar Quartararo pela quinta posição. Moreira se mantinha em décimo, ainda próximo de Acosta.

A três voltas do fim, o espanhol conseguia dar o bote em Di Giannantonio para assumir a ponta da corrida. Mas o piloto da Ducati não tinha rendimento para abrir em relação à VR46.

No final, Marc Márquez conseguiu segurar Fabio di Giannantonio até o fim para garantir uma vitória importante na corrida sprint do GP do Brasil. Jorge Martín foi o terceiro. Completaram o top 9 que pontua no sábado: Marco Bezzecchi, Ai Ogura, Fabio Quartararo, Álex Márquez, Francesco Bagnaia e Pedro Acosta, com Diogo Moreira em 10º, em sua melhor corrida até aqui na categoria.

A MotoGP encerra sua passagem por Goiânia no domingo, com a largada do GP do Brasil marcada para 15h, horário de Brasília, com transmissão da ESPN, da Band e do Disney+. O Motorsport.com faz a cobertura completa in loco no site e nas redes sociais.

Confira o resultado final da corrida sprint do GP do Brasil de MotoGP:

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 15

19'41.982

       12
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.213

19'42.195

 0.213     9
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 15

+3.587

19'45.569

 3.374     7
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 15

+4.061

19'46.043

 0.474     6
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+4.994

19'46.976

 0.933     5
6 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 15

+7.728

19'49.710

 2.734     4
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 15

+8.153

19'50.135

 0.425     3
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+8.342

19'50.324

 0.189     2
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 15

+9.096

19'51.078

 0.754     1
10 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 15

+10.329

19'52.311

 1.233      
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 15

+11.106

19'53.088

 0.777      
12 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+14.213

19'56.195

 3.107      
13 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 15

+15.090

19'57.072

 0.877      
14 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 15

+15.353

19'57.335

 0.263      
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+15.528

19'57.510

 0.175      
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 15

+21.396

20'03.378

 5.868      
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+22.706

20'04.688

 1.310      
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+23.044

20'05.026

 0.338      
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+23.807

20'05.789

 0.763      
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 10

+5 Voltas

13'44.015

 5 Voltas   Acidente  
dnf France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 7

+8 Voltas

9'25.391

 3 Voltas   Abandono  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 1

+14 Voltas

1'59.472

 6 Voltas   Abandono  
Ver resultados completos

