MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º
Corrida curta em Goiânia sofreu um atraso de 1h20min por causa do buraco que se abriu na reta principal logo após a classificação da MotoGP
Após um atraso por conta do buraco que se abriu na reta principal do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, a MotoGP entregou uma corrida sprint movimentada no GP do Brasil. Marc Márquez venceu a primeira no ano após uma bela batalha contra Fabio di Giannantonio, enquanto Jorge Martín completou o top 3 e Diogo Moreira foi o 10º.
A corrida começou com 80min de atraso em relação à programação original por conta de um buraco que se abriu no início da reta principal, levando a uma série de obras emergenciais para garantir a realização da prova. Com as mudanças, o quali da Moto3 fecha o sábado e a classificação da Moto2 foi transferida para a manhã do domingo.
Di Giannantonio sai melhor e mantém a liderança, enquanto Quartararo surpreende e passa Bezzecchi e Márquez pela segunda posição.
Ao final da primeira volta, o italiano liderava com uma certa vantagem para o francês da Yamaha, enquanto Márquez, Bezzecchi e Martín fechavam o top 5. Já Diogo Moreira fazia uma grande largada e subia para décimo.
Enquanto Di Giannantonio já abria quase 1s na volta 3, Márquez passava a pressionar Quartararo, conquistando a segunda posição. Aos poucos, o francês foi perdendo força na disputa, sendo ultrapassado também por Bezzecchi e Martín.
Mesmo com Márquez em segundo, Di Giannantonio mantinha a diferença na frente flutuando entre 1s e 1s3 próximo à metade da prova, comMartín em terceiro, Bezzecchi em quarto e Quartararo se mantendo em quinto, apesar dos ataques de Ogura. Já Moreira seguia em décimo, ficando a 0s2 de Acosta.
Aos poucos, Márquez passou a imprimir um ritmo melhor que o de Di Giannantonio, chegando a 0s6 na volta 9 de 15, com os dois abrindo mais de 2s para Martín, com Bezzecchi já ficando a quase 1s e Ogura conseguindo ultrapassar Quartararo pela quinta posição. Moreira se mantinha em décimo, ainda próximo de Acosta.
A três voltas do fim, o espanhol conseguia dar o bote em Di Giannantonio para assumir a ponta da corrida. Mas o piloto da Ducati não tinha rendimento para abrir em relação à VR46.
No final, Marc Márquez conseguiu segurar Fabio di Giannantonio até o fim para garantir uma vitória importante na corrida sprint do GP do Brasil. Jorge Martín foi o terceiro. Completaram o top 9 que pontua no sábado: Marco Bezzecchi, Ai Ogura, Fabio Quartararo, Álex Márquez, Francesco Bagnaia e Pedro Acosta, com Diogo Moreira em 10º, em sua melhor corrida até aqui na categoria.
A MotoGP encerra sua passagem por Goiânia no domingo, com a largada do GP do Brasil marcada para 15h, horário de Brasília, com transmissão da ESPN, da Band e do Disney+. O Motorsport.com faz a cobertura completa in loco no site e nas redes sociais.
Confira o resultado final da corrida sprint do GP do Brasil de MotoGP:
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|15
|
19'41.982
|12
|2
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.213
19'42.195
|0.213
|9
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|15
|
+3.587
19'45.569
|3.374
|7
|4
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|15
|
+4.061
19'46.043
|0.474
|6
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|15
|
+4.994
19'46.976
|0.933
|5
|6
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|15
|
+7.728
19'49.710
|2.734
|4
|7
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|15
|
+8.153
19'50.135
|0.425
|3
|8
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+8.342
19'50.324
|0.189
|2
|9
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|15
|
+9.096
19'51.078
|0.754
|1
|10
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|15
|
+10.329
19'52.311
|1.233
|11
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|15
|
+11.106
19'53.088
|0.777
|12
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|15
|
+14.213
19'56.195
|3.107
|13
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|15
|
+15.090
19'57.072
|0.877
|14
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|15
|
+15.353
19'57.335
|0.263
|15
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|15
|
+15.528
19'57.510
|0.175
|16
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|15
|
+21.396
20'03.378
|5.868
|17
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|15
|
+22.706
20'04.688
|1.310
|18
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|15
|
+23.044
20'05.026
|0.338
|19
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|15
|
+23.807
20'05.789
|0.763
|dnf
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|10
|
+5 Voltas
13'44.015
|5 Voltas
|Acidente
|dnf
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|7
|
+8 Voltas
9'25.391
|3 Voltas
|Abandono
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|1
|
+14 Voltas
1'59.472
|6 Voltas
|Abandono
|Ver resultados completos
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários