MotoGP - Márquez pede foco em líder Martín: "Só se fala de mim e Bezzechi"

Marc Márquez voltou a mostrar sua força nesta sexta-feira, dia de treinos para o GP de San Marino de MotoGP. O espanhol liderou o TL1 e foi segundo no TL2, atrás de Marco Bezzechi. Vice-líder do campeonato, com 19 pontos a menos do que Jorge Martín, o heptacampeão está satisfeito com o trabalho feito até aqui e não acredita ser o favorito deste fim de semana.

"A sexta-feira correu bem. Trabalhamos e entramos entre os dez primeiros. É verdade que não sabemos o ritmo que temos e estamos atrás de Bezzecchi. Ele está rápido em todos os tipos de circuitos e curvas", disse para a mídia após os treinos.

Porém, mesmo destacando o trabalho de Bezzechi, Márquez não quer que o foco esteja sobre o italiano da Aprilia e sobre ele mesmo: "Parece que se fala só de Marc e Marco, mas o líder é Martín. Diggia [Fabio Di Giannantonio] está perto e Álex está correndo muito. Se você se distrair, acaba em sexto ou sétimo".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Voltando a falar sobre o fim de semana em Misano, Márquez ressaltou que a "classificação é vital, mas não será fácil", explicando ainda que o circuito italiano é um dos mais equilibrados do calendário.

"Cada moto tem seu potencial e isso fica evidente nos setores. O terceiro, onde Bezzecchi e a Aprilia são muito rápidos, não é o trecho em que dá para tirar mais vantagem. O quarto, predominantemente de curvas para a esquerda, sempre foi bom para mim e, neste ano, a diferença é ainda maior", continuou. “Testamos alguns suportes para me ajudar a me segurar melhor com as pernas, mas agora não é hora de fazer testes. O que acontece é que aquilo que falta de um lado precisa ser compensado no outro".

Ainda assim, o espanhol garantiu que "assina o pódio agora mesmo", mesmo que Misano seja "mais exigente fisicamente do que Silverstone, porque o fato de o pneu não perder desempenho permite que você acelere forte do início ao fim".

Tratando-se de um final de semana de competição na Itália, Valentino Rossi, histórico rival de Márquez e chefe da VR46, estava no paddock. Quando Rossi foi mostrado na transmissão, cumprimentando o público, as câmeras logo procuraram o espanhol da Ducati, já no box após uma sessão na pista.

"Já existe espetáculo suficiente dentro da pista para que a televisão fique focada em brincadeiras [sobre ele e Rossi]”, avaliou Márquez.

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