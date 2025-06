Em seu primeiro ano com a Ducati, Marc Marquez é, sem dúvida, a referência: ele acumula sete vitórias no sprint e quatro triunfos nas corridas principais em oito GPs disputados até aqui na temporada 2025 da MotoGP. Apesar de ter sofrido acidentes em Austin e Jerez, ele esteve à frente em todos os finais de semana de corrida.

Isso também garantiu ao piloto de 32 anos a liderança no Campeonato, com 32 pontos de vantagem sobre seu irmão, Álex Márquez. E por último, mas não menos importante, ele poderá aumentar suas impressionantes estatísticas no próximo fim de semana de corrida se conquistar sua 93ª vitória na carreira - coincidentemente utilizando o número #93 em sua moto.

O dia 6 de junho marcou o 15º aniversário da primeira vitória de Márquez em um GP, na época na categoria 125cc (hoje Moto3). Era seu terceiro ano na classe e, curiosamente, esse triunfo também ocorreu em Mugello, palco da etapa deste fim de semana. Essa foi a primeira de dez vitórias na temporada 2010, que terminou com a conquista do título em Valência.

Márquez foi então promovido para a Moto2. Sete vitórias em 2011 não foram suficientes para o título, mas as nove em 2012 finalmente lhe renderam o título contra Pol Espargaró - incluindo corridas lendárias, como a do Circuito Ricardo Tormo, em que ele venceu largando da 33ª posição no grid.

Sua promoção para a MotoGP veio com a equipe oficial da Honda, e Márquez não decepcionou. O espanhol prevaleceu contra Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa em seu ano de estreia e conquistou o título com "apenas" seis vitórias, mas isso foi só o começo.

Depois disso, em 2014, houve um dos melhores inícios de temporada da história da categoria principal, com dez vitórias nas primeiras dez corridas, totalizando 13 naquele ano.

Vitórias de Marc Márquez por circuito:

CIRCUITO NÚMERO DE VITÓRIAS Sachsenring 11 Aragón 8 Misano 8 Austin 7 Indianápolis 5 Assen 5 Motegi 5 Phillip Island 5 Le Mans 4 Brno 4 Termas de Río Hondo 4 Mugello 3 Sepang 3 Jerez de la Frontera 3 Barcelona 3 Ricardo Tormo 3 Chang 3 Losail 3 Estoril 2 Silverstone 2 Laguna Seca 1

2015 foi um ano mais difícil, no qual a Yamaha dominou a disputa com Lorenzo e Valentino Rossi. Marquez se envolveu em eventos controversos no final da temporada, mas ainda assim conseguiu registrar cinco vitórias.

A isso se seguiram mais quatro títulos até 2020: 2016 (5 vitórias), 2017 (6 vitórias), 2018 (9 vitórias) e 2019 (12 vitórias). Essa última é considerada uma das melhores temporadas de um piloto na história da MotoGP: doze vitórias em 20 corridas, além de sete segundos lugares. Marquez só abandonou quando liderava em Austin.

Em 2020, o ano da pandemia, ele sofreu uma grave lesão no braço em Jerez, que resultou em quatro operações. Apesar disso, ele ainda conseguiu garantir três vitórias com a Honda em 2021: Sachsenring, Austin e Misano.

Após Misano, Márquez atravessou um jejum de 1043 dias sem uma vitória. A seca acabou apenas no GP de Aragón de 2024, guiando uma Ducati 2023 da equipe Gresini. O espanhol vinha se destacando no ano, e já estava garantido para a equipe oficial da marca italiana para 2025, mas ainda faltava a vitória para mostrar que realmente estava de volta. Após o MotorLand, ele ainda triunfou em Misano e Phillip Island em 2024.

Após sua promoção para a equipe oficial, ele já venceu em Buriram, Termas de Rio Hondo, Lusail e MotorLand nas oito primeiras provas de 2025. A 93ª vitória pode vir agora em Mugello, neste fim de semana. No entanto, Márquez só venceu lá uma vez antes - em 1º de junho de 2014, há mais de 4.000 dias. Seu companheiro de equipe na Ducati, Francesco Bagnaia, venceu seu GP de casa nos últimos três anos.

Vale destacar que, do calendário atual, o espanhol nunca venceu em apenas três circuitos: Red Bull Ring, Mandalika e Balaton Park. Enquanto o palco do GP da Hungria é uma novidade da MotoGP, ainda inédita para todo o grid, Márquez correu na Indonésia em momentos poucos favoráveis (sequer participou em 2022 e 2023 ainda corria pela Honda). Já o Red Bull Ring pode ser considerado uma "mancha" no histórico do hexacampeão, com 11 provas disputadas no local e nenhum triunfo.

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

