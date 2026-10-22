MotoGP - Márquez alfineta Martín: “Se você é rápido, não precisa de ordens de equipe”

Marc Márquez fez um comentário pouco velado sobre seu rival pelo título da temporada 2026 da MotoGP, Jorge Martín, dizendo que “se você é rápido, não precisa de ordens da equipe”.

Durante a classificação para o GP da Indonésia, o astro da Ducati, Márquez, seguiu Martín ao sair dos boxes, pronto para deixar seu rival nervoso na tentativa de desestabilizá-lo. A manobra funcionou muito bem para o atual campeão mundial, que conseguiu se classificar à frente da Aprilia, em quarto lugar.

O fim de semana terminou em “empate” na pontuação, já que ambos deixaram Mandalika exatamente como haviam chegado, separados por dois pontos na classificação geral. Antes do GP da Austrália, Márquez aproveitou uma pergunta sobre a possibilidade de ordens de equipe na Ducati para tentar pressionar Martin, da Aprilia.

“Sempre direi que somos uma equipe e tentarei, como sempre, dar o meu melhor com a Ducati e com a minha equipe”, disse ele ao MotoGP.com. "Quanto às ordens de equipe, se você tem velocidade, não precisa delas. Precisa delas se não a tem", disparou, em uma clara alusão ao rival.

“Vamos ver. Por enquanto, estou focado em mim mesmo e vou tentar dar 100%. Vamos ver se conseguimos enfrentar todo o contingente da Aprilia", concluiu.

Desde que voltou da cirurgia no ombro na Hungria, Márquez tem sido quase sempre o primeiro piloto da Ducati a cruzar a linha de chegada, o mais rápido e o único da marca capaz de disputar vitórias, tornando ineficaz uma estratégia de ordens de equipe entre seus pilotos. Além disso, o próprio Álex Márquez afirmou que “é muito cedo” para tais estratégias quando o Motorsport.com o questionou sobre o assunto na Indonésia.

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

No entanto, com quatro pilotos velozes em seu elenco, a Aprilia precisa avaliar a situação com muito cuidado. Na última etapa, na Indonésia, a fabricante italiana conquistou um resultado histórico de 1-2-3-4, com todas as suas motos cruzando a linha de chegada à frente das demais. Isso ocorreu apesar de Martín, líder do campeonato, ter conseguido apenas o terceiro lugar, perdendo nove pontos valiosos.

Marco Bezzecchi, que está 46 pontos atrás do companheiro de equipe Martin, se considera perfeitamente capaz de continuar disputando o campeonato, ainda mais se o GP do Catar acabar acontecendo.

O italiano nem quer ouvir falar em ordens de equipe. “Não dou muita importância a isso. No momento, isso não nos afeta. Se nos disserem algo, vamos ouvir e ver como agir. Por enquanto, nada foi dito”, afirmou.

No entanto, na Indonésia, a Aprilia deixou claro que teria que considerar a possibilidade de aplicar ordens de equipe em algum momento, sem especificar uma corrida em particular.

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