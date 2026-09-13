A rivalidade entre Marc Márquez e Valentino Rossi não diminui, mesmo com o passar dos anos. E após o multicampeão da MotoGP anunciar o lançamento de sua autobiografia para novembro de 2026, o espanhol afirmou que está disposto a ler o novo livro, mas apenas após sua aposentadoria das pistas.

No início desta semana, Rossi anunciou que lançará um novo livro intitulado La Mia Storia ("A Minha História" em português) para o dia 10 de novembro (ainda sem confirmação sobre lançamento no mercado brasileiro), abordando sua vida tanto dentro quanto fora das pistas.

Escrito em parceria com o jornalista italiano Giorgio Terruzzi e com 480 páginas, o livro revisitará a famosa rivalidade entre os multicampeões mundiais Rossi e Márquez, oferecendo novas perspectivas sobre uma das histórias mais marcantes da MotoGP.

Questionado se estava curioso para ouvir a versão do italiano em seu novo livro, Márquez disse: “Mas não sei se ele fala sobre isso ou não, vamos ver. Por que não? Talvez quando eu me aposentar, eu leia para tentar aprender coisas. Porque, no fim das contas, é bom aprender com todas as lendas de todos os esportes".

“Eu leio alguns livros e algumas biografias. E por que não? A gente sempre aprende com as maiores lendas".

A relação entre Márquez e Rossi se deteriorou em meio à intensa disputa nas pistas na década de 2010, principalmente durante a polêmica temporada de 2015, e os dois ainda não conseguiram fazer as pazes até hoje.

Embora Rossi tenha se aposentado da MotoGP no fim de 2021 para seguir carreira nas quatro rodas, ele continua envolvido com o Mundial como dono da VR46. Embora seus compromissos com a BMW ocupem a maior parte de seu tempo, ele voltou ao paddock da MotoGP em Misano neste fim de semana.

Durante os treinos de sexta-feira, imagens de TV mostraram Márquez sofrendo com a Curva 8 na Ducati de fábrica, seguido de um close em Rossi, que assistia à sessão na beira da pista, exatamente naquele ponto.

Mais tarde, quando Márquez voltou à garagem e assistia à TV em assento, a MotoGP exibiu um replay desta sequência. As câmeras então cortaram imediatamente para Márquez, que parecia desviar o olhar.

Questionado sobre sua opinião a respeito da forma como tudo foi transmitido, o piloto de 33 anos disse: “Acho que já há emoção suficiente na pista para fazer com que valha a pena assistir a isso".

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!