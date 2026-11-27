Marc Márquez superou a emoção do anúncio de sua aposentadoria da MotoGP, feito pela manhã, para quebrar o recorde de volta do GP de Valência e registrar o melhor tempo na sessão de treinos da tarde de sexta-feira, cravando 1m28s483 com menos de dois minutos restantes. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, terminou em 16º e terá que disputar o Q1.

Esse tempo foi quase meio segundo mais rápido que o recorde de volta anterior, estabelecido por Marco Bezzecchi na conquista da pole position na temporada passada.

O mesmo Bezzecchi mostrou que voltou a ser uma força a ser considerada ao registrar o segundo melhor tempo da tarde. O piloto da Aprilia também ficou abaixo de seu próprio recorde, mas ainda 0s247 atrás do ritmo de Marc.

O rival de Bezzecchi pelo vice-campeonato, seu companheiro de equipe Jorge Martín, teve seu habitual início lento no fim de semana e conquistou a última vaga disponível entre os 10 primeiros. Ele ficou a quase meio segundo do tempo de volta de Márquez.

As duas Aprilias da Trackhouse passaram confortavelmente para o Q2, com Ai Ogura e Raúl Fernández — que ficou em segundo no GP do ano passado — em terceiro e quarto na tabela de tempos.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Em seguida vieram Pedro Acosta e Álex Márquez, que pareciam determinados a acompanhar um ao outro durante toda a sessão. Eles sofreram quedas com poucos minutos de diferença no meio da sessão — Acosta levou os telespectadores a um passeio pela via de serviço ao levar sua KTM de fábrica de volta aos boxes —, mas ambos conseguiram registrar tempos satisfatórios mais tarde.

Outro piloto que teve seu plano interrompido foi Fabio Di Giannantonio, embora o problema do piloto da VR46 Ducati tenha sido uma falha técnica no final da sessão. Ele também conseguiu se recuperar, garantindo o nono lugar.

Os outros dois pilotos que se classificaram diretamente para o Q2 foram Pol Espargaró, que está substituindo Maverick Viñales novamente na Tech3 KTM, e Fermín Aldeguer, que é cotado para deixar a Gresini Ducati e substituir Marc Márquez na próxima temporada.

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