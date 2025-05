MotoGP - Márquez: Queda em Jerez evitou erro no GP da França

Marc Márquez conquistou 20 pontos a mais que seus rivais diretos no campeonato de 2025 da MotoGP e deve tudo isso à ausência de erros em um GP da França complicado. Foi o acidente em Jerez, que ainda está fresco em sua mente, que o levou a ser cauteloso.

O hexacampeão passou por algumas corridas caóticas, e essa edição do GP da França certamente entrará para a lista. Provavelmente não será a melhor corrida em seu histórico pessoal, pois ele não venceu, e seu rosto no final indicava um pouco de irritação, mas o espanhol conseguiu se manter firme contra seus adversários diretos pelo título.

Ele chegou ao final em segundo lugar, atrás de Johann Zarco, que havia feito uma escolha diferente da sua, que era começar imediatamente com pneus de chuva. Márquez, por sua vez, trocou seus compostos de pista molhada por slicks após a volta de preparação.

Portanto, ele começou a volta de aquecimento nos boxes, o que significou que ele teve que fazer uma volta longa dupla depois. Mais tarde, ele voltou para os boxes para usar uma moto equipada para condições de chuva.

Não é fácil manter a cabeça fria em tais condições. No entanto, o piloto da Ducati permaneceu concentrado em seu plano, sempre convencido de suas escolhas, apesar das diferentes estratégias que viu ao seu redor.

"Eu me controlei o tempo todo, estava apenas tentando marcar o máximo de pontos possível sem exagerar. Mas, acima de tudo, tentei ficar totalmente concentrado durante toda a corrida", explicou ele ao site oficial da MotoGP.

"Primeiro de tudo, porque as primeiras cinco ou seis voltas foram uma loucura! Foi muito exigente mentalmente para entender o que você tinha que fazer. Depois disso, como choveu durante toda a corrida, a pista mudou muito rápido: mais água, menos água, mais água... A aderência também mudou muito e foi difícil adaptar sua pilotagem às condições".

"Eu estava certo de minha decisão nessas condições, e isso é o que mais importa. Mas é verdade que, na volta de preparação, eu não tinha certeza. Vi que Pecco [Bagnaia] tinha ido para o grid e percebi que a pista estava completamente seca. Naquela volta, copiei Álex [Márquez]. Esperei por ele, ele entrou e eu o acompanhei. Depois foi o contrário: ele me copiou quando mudei dos pneus slicks [para os pneus de chuva]".

"Fermín [Aldeguer] ficou mais uma volta e isso foi demais, porque ele perdeu muito tempo naquela volta. Mas eu conheço o Álex e ele me conhece. Dissemos antes da corrida que as condições seriam complicadas. De qualquer forma, foi uma corrida muito longa. Sinceramente, mentalmente, foi muito longa".

"A dupla volta longa foi o único pequeno erro que cometi, porque eu estava tentando seguir o Álex naquele momento, para fazer a volta longa como ele [...] porque, normalmente, quem está na frente quando você passa por uma curva muito molhada é quem comete o erro".

"Mas quase colidi com o Fermín e não tinha certeza de que conseguiria fazer a volta longa, então, no final, fiquei na frente e esse foi o único pequeno erro que cometi. Fora isso, tudo correu conforme o planejado".

Após seu pit stop na sétima volta, Marc Márquez ficou oito segundos atrás do novo líder da prova, Zarco. A ideia de tentar alcançá-lo passou por sua cabeça, mas ele desistiu rapidamente.

"Hoje, ele foi mais rápido do que eu. Pensei em ver se ele queimava os pneus, porque, normalmente, quando você dá três ou quatro voltas no seco com pneus de chuva, você os destrói e não consegue ir mais rápido", explicou o espanhol.

"Em um determinado momento, quando coloquei os pneus de chuva, forcei e vi que estava me aproximando de Johann, mas oito segundos era demais. Andar em 1m45s era muito arriscado, então voltei para 1m46s, 1m47s e terminei a corrida".

"Eu forcei por duas voltas e eu estava apenas meio segundo, três décimos mais rápido do que ele, ou até mesmo estávamos fazendo o mesmo tempo. Então eu disse a mim mesmo que oito segundos era demais e que eu iria apenas controlar a diferença entre Álex e eu".

Marc Márquez e Johann Zarco no pódio do GP da França. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

20 pontos contra 0 de seus rivais

O piloto da Ducati não tentou impedir a vitória de Zarco, pois manteve o foco nos pilotos que mais o ameaçam no campeonato. E esse foi, acima de tudo, o seu irmão: "Durante a corrida, eu apenas tentei controlar Álex, que é atualmente o meu principal rival no campeonato, aquele que está mais próximo de mim. Tentei apenas administrar a diferença para ele".

As inúmeras quedas que marcaram a corrida acabaram afetando os dois rivais diretos de Marc Márquez no campeonato: Pecco Bagnaia, que caiu na largada e terminou a prova em 16º lugar, e Álex Márquez, que estava em terceiro lugar antes de cair duas vezes em poucos minutos e ter que abandonar a sessão.

Como resultado, o hexacampeão da categoria rainha está se saindo particularmente bem, com uma vantagem de 20 pontos sobre os dois. "Marcando 20 pontos hoje, além dos 12 de ontem, podemos dizer que foi um bom fim de semana", parabenizou-se.

E Márquez tira uma conclusão honesta: ele também poderia facilmente ter caído se não tivesse seu acidente em Jerez em mente... " Foi o tipo de domingo em que você pode facilmente cometer um erro, mas o fato de eu ter cometido um erro em Jerez evitou o erro de hoje", resume ele.

"Porque se eu tivesse saído de Jerez com uma vitória, tenho certeza, talvez não 100%, mas 80%, de que teria caído hoje [risos] Eu me conheço! Mas tenho que continuar pensando nisso e tentar melhorar para o futuro".

