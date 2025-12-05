Todas as categorias

MotoGP

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

Enquanto 'Vale' mantém viva sua guerra com Marc uma década depois, o espanhol quer se distanciar de qualquer controvérsia com rivais passados ou atuais

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Marc Marquez, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marc Márquez, estrela da Ducati e heptacampeão da MotoGP, quer colocar um ponto final em sua rivalidade com Valentino Rossi, 10 anos depois do infame confronto no GP da Malásia de 2015.

Leia também:

Rossi e Márquez têm sido rivais ferrenhos por mais de uma década, com o incidente de Sepang permanecendo como o ponto central de discórdia entre os dois. Rossi continua a acusar o espanhol de conspirar contra ele e de lhe custar o décimo título mundial naquela temporada.

Há apenas alguns meses, os dois se cruzaram nos boxes do GP da Áustria, em Spielberg, mas preferiram não se cumprimentar, alimentando a crença de que as tensões continuam altas como sempre.

 

Márquez e sua família foram os principais protagonistas da recente festa de gala da MotoGP em Valência, onde o piloto de 32 anos recebeu o troféu por seu sétimo título na categoria rainha.

Quando um vídeo com Rossi apareceu nos telões, uma grande parte da multidão vaiou o italiano para  expressar sua desaprovação contra ele.

Mais tarde naquele dia, Márquez pediu "respeito a todos os pilotos", deixando claro que deseja se distanciar definitivamente da polêmica de Sepang.

"Uma das coisas que aprendi ao longo da minha carreira esportiva é ter respeito pelos meus rivais", explicou Márquez em entrevista ao site El Periodico. "Na pista, todos tentam dar o máximo de si, e todas as situações ou acidentes que você pode causar, ou que os outros causam, são sempre involuntários, porque todos nós estamos pilotando no limite".

"Os fãs gostam desse espetáculo, mas ele traz riscos. Muitas vezes, um piloto, cheio de adrenalina, comete um erro, é penalizado por ele e pronto - é aí que as coisas deveriam terminar. Uma das coisas que aprendi é que é difícil viver com ressentimento; não é possível".

Essa abordagem conciliatória já havia começado depois de seu acidente com Marco Bezzecchi - um amigo próximo de Rossi - na Indonésia, um incidente que deixou Márquez com uma fratura na clavícula e o forçou a perder as últimas cinco corridas do ano e o teste crucial de Valência. Ainda há alguma incerteza sobre se ele estará com força total para o início dos testes de pré-temporada em Sepang.

Apesar da lesão, Márquez manteve um tom pacífico na entrevista, dizendo: "Tradicionalmente, os fãs de motociclismo sempre apoiaram seu piloto e respeitaram os outros, porque eles arriscam suas vidas".

Ele disse que essa mudança de perspectiva vem com a idade porque "você não vê as coisas da mesma forma aos 20 anos e aos 32".

Mesmo logo após o incidente, Márquez pediu à sua legião de fãs que respeitassem Bezzecchi, que estava sendo hostilizado nas mídias sociais.

"Não é a melhor maneira de comemorar o campeonato, mas isso é corrida", escreveu ele nas mídias sociais. "Hoje voaremos para Madri e os médicos avaliarão tudo. Por favor, sem ressentimentos com Marco, ninguém faz isso de propósito. Obrigado por todo o seu apoio".

DIOGO x PECCO na casa de VALENTINO! Aprilia AMEAÇA Ducati em 2026? MERCADO da MotoGP, M1GP e WSX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

