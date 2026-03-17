MotoGP - Márquez rasga elogios a Moreira: "Capaz de tudo"

Grandes nomes da MotoGP já chegaram no Brasil para a etapa do Mundial que será disputada no Autódromo de Goiânia, incluindo o heptacampeão da categoria Marc Márquez. O espanhol da Ducati, em entrevista ao Motorsport.com Brasil, comentou sobre as expectativas para a corrida na capital goiana e revelou mais detalhes da amizade com o brasileiro estreante da categoria, Diogo Moreira.

Depois de 22 anos sem um GP do Brasil no Campeonato Mundial de Motovelocidade e 37 sem a presença de Goiânia no calendário, a categoria correrá no Autódromo Internacional Ayrton Senna pela primeira vez na 'era MotoGP'. Sobre as expectativas para a corrida, Márquez disse que "do Brasil espero um bom ambiente, isso com certeza".

"Esperamos ver se o clima vai nos ajudar. E depois o circuito, pois estou ansioso para conhecê-lo, ansioso para entender como ele se adapta a nós. E, aos poucos, descobriremos quais expectativas podemos ter para a corrida de domingo".

A amizade entre Moreira, da LCR Honda, e Marc não é uma novidade, como é visto no paddock da MotoGP e da parabenização do título de Diogo na Moto2 em 2025, em que o piloto da Ducati abraça e felicita o brasileiro.

O piloto espanhol revela que "a amizade com o Diogo já vem de anos atrás, quando ele veio para a Espanha. Ele veio morar bem perto de onde eu nasci, em Lleida".

"E desde então treinamos juntos sempre que podemos. Além disso, a namorada dele é de Madri. Agora eu estou morando em Madri, então ele aparece bastante por lá. Também fugimos para treinar juntos".

Márquez elogiou Moreira, tanto pelo caráter quanto pelo talento nas pistas: "Ele é um bom rapaz, isso é o principal. E, acima de tudo, um rapaz, um piloto com muito talento, capaz de tudo, como demonstrou no ano passado, sendo campeão do mundo. Desejo-lhe o melhor e tentarei ajudá-lo o máximo que puder".

"Mas, acima de tudo, não gosto de colocar pressão nos jovens. Tem que fluir, acumular experiências e ir crescendo aos poucos", concluiu.

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