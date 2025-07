Marc Márquez repetiu um truque já conhecido para vencer a sprint do GP da República Tcheca de MotoGP. De maneira intencional, o espanhol deixou Pedro Acosta assumir a liderança da corrida, para retomá-la no final e vencer. Como na Tailândia, na abertura da temporada, foi um alerta sobre a pressão do pneu dianteiro que o levou a agir assim, já que ele sabia que não conseguiria respeitar o limite mínimo de 1,80 bar durante 30% das voltas se permanecesse na frente com a pista livre à sua frente.

Márquez largou em segundo no grid, mas na primeira volta conseguiu assumir a liderança, deixando para trás Pecco Bagnaia, que não conseguiu defender a pole position. Faltando seis voltas para o final, o italiano, que estava em segundo lugar, muito atrás de Marc, teve que fazer o mesmo que o companheiro de equipe pois não estava conseguindo manter a pressão.

Márquez, por outro lado, tentou forçar a motocicleta a aumentar a pressão, mas quando viu que não conseguiria, esperou Acosta, ficando a milímetros da roda traseira do adversário. Quando a pressão aumentou, o ultrapassou a uma volta e meia do final para conquistar a vitória.

No final da corrida, os comissários anunciaram que a pressão dos pneus de Márquez estava sendo investigada, mas o piloto já sabia que estava dentro das regras.

"Sim, conseguimos, é por isso que estou sorrindo. Eu estava indo super no limite, estava confortável, mas depois vi que a pressão não era suficiente, forcei com os freios, mas era muito arriscado, fiquei atrás de Acosta muito perto e quando vi que estava dentro da faixa, forcei novamente nas duas últimas voltas", explicou assim que desceu da moto.

"Confiei na tecnologia. Temos um indicador no visor da moto com um número que nos diz quantas voltas faltam para estarmos dentro da norma. Aqui só tínhamos que completar três voltas (30% da corrida). Quando vi o 0, ataquei o Acosta", lembrou. "Foi uma corrida diferente, mas que conseguimos administrar porque eu tinha muita velocidade".

Com a experiência do que já havia acontecido com na Tailândia, o espanhol procurou alternativas antes de deixar Acosta passar por ele.

"Comecei a pilotar com muita calma, sem forçar a frente, mas depois vi que a pressão não estava aumentando. Antes de esperar pelos outros, fiz uma volta rápida, mas não foi suficiente, então tive que esperar", explicou.

"Foi um fim de semana em que o asfalto está indo muito bem, é um dos melhores que já experimentei. O balanço é positivo, mas amanhã vai ser um pouco mais apertado. Hoje foi como uma sexta-feira. A chuva atrapalhou todo mundo, mas acabou me ajudando um pouco", concluiu.

