Marc Márquez anunciou nesta sexta-feira (27), sentado em sua cadeira no box da Ducati antes do início do TL1 do GP de Valência, que está se aposentando da MotoGP. Em entrevista coletiva, ele admitiu que as lesões e a visão dupla o levaram a tomar essa decisão no fim de semana de Motegi.

Muitos já haviam previsto isso ou apontado como uma possibilidade, mas tanto o próprio Márquez quanto sua equipe afirmavam que o piloto espanhol cumpriria os dois anos de contrato que assinou no início da temporada — antes da lesão no ombro que tanto afetou sua temporada.

No entanto, de forma inesperada, o decacampeão mundial anunciou, de maneira original e curiosa com cinco cartazes escritos em inglês, antes do primeiro treino de Valência.

“Conversaremos mais tarde, mas antes de tudo: obrigado a todos que fizeram parte dessa jornada. Espero que tenham aproveitado tanto quanto eu. Esta será minha última corrida na MotoGP. Fizemos história”.

Depois de completar o TL1 de Valência com o segundo melhor tempo da sessão, a apenas 10 milésimos de Marco Bezzecchi, Márquez enfrentou mais uma coletiva de imprensa lotada, e, desta vez, não era para explicar uma vitória, uma lesão ou um título, mas para se despedir. Ele se aposenta com apenas 33 anos, após 19 temporadas no Mundial, 14 na MotoGP, somando 106 vitórias e 173 pódios.

“Isso aqui é uma festa”, disse Marc antes da coletiva de imprensa. “Cheguei ao Mundial do meu jeito e vou embora do meu jeito”, acrescentou antes de começar.

“Vamos nos alegrar, pois será uma coletiva difícil. Desde 2013, tenho aproveitado muito até hoje, toda a trajetória, essa jornada. Muitas pessoas no paddock me ajudaram a chegar até aqui e a aproveitar as duas rodas; as motos são, continuam sendo e serão no futuro minha paixão”, continuou.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

“Tenho orgulho de ter conhecido diferentes pessoas, equipes e situações; toda a minha vida girou em torno das motos e estou muito feliz”.

“Às vezes, não precisamos ter um motivo para nos aposentar, basta entender a situação. Este ano foi muito no limite; tomei a decisão após o GP de Motegi, no Japão, e a única pessoa que sabia disso era meu irmão Álex".

"Decidi anunciar hoje porque era a única maneira de lutar pelo campeonato. Falar da minha aposentadoria antes teria sido tirar minha energia. A decisão já estava tomada, independentemente de eu ganhar ou perder o título".

Para Márquez, evidentemente, não foi uma decisão fácil: “Todos podem compreender as dificuldades; tenho um contrato com a Ducati e quero agradecer a eles por terem compreendido a situação. Em março, quando assinei o contrato, estava muito convencido, mas naquela época já sabia que teria que passar por outra cirurgia no braço".

Nesse momento, Márquez revelou que voltou a sofrer dois episódios de diplopia, conhecida como visão dupla.

“Você pode ser um lutador, mas há outra questão: comecei a sentir medo, não das motos ou da velocidade, mas de ter uma lesão que está lá e que, por enquanto, não me afeta pessoalmente, mas pode vir a afetar".

"Depois da Indonésia, no ano passado, voltei a ter visão dupla por 48 horas, e depois de Le Mans, na queda, voltei a sofrer com isso por 12 horas. Essa é uma das razões pelas quais eu vinha controlando as quedas; somos humanos, sou rápido, continuo competitivo, mas é preciso controlar os riscos”, destacou ele como um dos motivos da decisão.

“Aproveitei muito essa paixão, mas chegou a hora de anunciar isso porque é assim que as coisas estão. Mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas e equipes que me ajudaram a chegar até aqui; é isso. Já está decidido e me sinto superfeliz".

“O legado não é algo que você possa decidir; sempre tentei dar 100% ao longo de toda a minha carreira. O melhor é que consegui fazer amigos muito próximos no paddock e, se fizesse um jantar com todos os meus amigos, metade seria gente do paddock".

"Os pilotos, todos eles, ganham mais ou menos, mas todos, sem exceção, nos esforçamos ao máximo. Tive muita sorte por ter vencido tantas vezes, mas a verdade é que me dediquei totalmente, inclusive meu corpo, às motos. Dei tudo de mim, me esforcei ao máximo e agora é hora de parar".

“Sei que quero continuar no mundo do motociclismo; agora quero aproveitar o fim de semana em Valência e já decidiremos o futuro. A MotoGP faz parte da minha vida e continuará fazendo parte da minha vida”, continuou ele, antes de pedir a todos os pilotos que estavam na sala que subissem ao palco para tirarem uma foto juntos.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

“Não sei o que o futuro me reserva, mas, no fim das contas, todos os pilotos que passaram por aqui fazem parte da MotoGP, mas a MotoGP continua; teremos novos começos, pessoas diferentes, e o espetáculo na pista deve continuar".

"Com o passar dos anos, você cria uma espécie de família, com o #93, mas começo e termino da mesma maneira minha participação no Mundial: com pura adrenalina”, continuou o espanhol.

“No ano que vem, meu irmão continuará no campeonato e eu estarei presente porque o Álex é a pessoa mais importante da minha vida. Mas depois haverá novos começos e o espetáculo continuará”, antecipou.

Perguntaram a Marc como ele havia conseguido lidar com a situação, já que havia tomado a decisão há tantas semanas, em meados de outubro, no Japão.

“Consegui lidar com isso porque ninguém sabia, só o Álex. Esse foi o único motivo. Recebi uma mensagem de uma lenda da MotoGP e ele me disse: ‘prometa algo ao seu corpo e ele dará o extra necessário’. Tivemos uma ótima conversa e ele entendeu que eu estava em uma situação muito no limite".

"Prometi ao meu corpo que aquela seria a última vez na Indonésia, a última vez em Phillip Island, e foi assim que fui conseguindo energia. Nos fins de semana, eu ficava tão sério não por estar irritado, mas porque estava sofrendo. No entanto, meus resultados compensavam a situação, mantendo a concentração para seguir em frente”, revelou.

Marc comparou a lesão sofrida em Jerez em 2020 com os problemas decorrentes da queda do ano passado na Indonésia.

“O momento mais difícil foi de 2020 a 2023; nesse período, eu estava sofrendo muito e cheguei bem perto de abandonar minha carreira. Naquele momento, graças à Honda, que me deixou partir, e à Gresini, que me recebeu com muito carinho, consegui chegar à Ducati e ter minha segunda vida na MotoGP — mais curta que a primeira, mas muito intensa”, afirmou.

“O Álex me conhece muito bem e sabe que, quando digo algo, é porque já está decidido. É assim mesmo: às vezes não é a melhor maneira ou pode não dar certo, mas quando eu contei a ele, ele concordou plenamente; ele treina comigo e sabe o quanto eu sofri".

"Meu pai ficou sabendo na quarta-feira e minha mãe, uma hora antes. É assim que eu sou. Gigi e a Ducati ficaram sabendo ontem à noite; era a hora certa de anunciar".

"O motivo de dizer isso hoje é que ontem [na quinta-feira] era o momento dos demais pilotos; se eu tivesse dito ontem, teria ofuscado tudo. Fiz do meu jeito, não com uma coletiva de imprensa oficial. Não quis atrapalhar ninguém. Ainda não consigo imaginar como será minha vida; as motos estarão lá, mas ainda não sei como".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

“Qual é o custo da felicidade? Bem, tudo. Minha felicidade e meu instinto me levaram a isso; não é mensurável, não tem preço — a felicidade não é mensurável".

“Vou continuar pilotando motos, mas não é a mesma coisa fazer isso em competição do que curtir a moto de uma forma mais simples".

“Nas outras ocasiões, em 2023 — que foi a única vez —, conversava com meu círculo de amigos e minha equipe, porque tinha dúvidas; achava que poderia conseguir de novo e precisava encontrar uma maneira".

"Mas, desta vez, estava completamente convencido; não havia espaço para discussão. O título estava próximo, mas segui meu instinto, e ele me levou a tomar essa decisão. As estatísticas comprovam que, sempre que segui meu instinto, foi a escolha certa, e foi isso que fiz”.

Também lhe questionaram se era uma aposentadoria definitiva, sem possibilidade de voltar atrás.

“Não posso responder agora, não dá para passar de 100 para zero. Sou apaixonado por motos, pelo esporte, pelos treinos; vou continuar, vou tentar manter a forma e ajudar o Álex, mas a vida segue e será um grande impacto. Preciso de tempo para entender o que vou precisar na minha próxima fase da vida”.

“Não tive dúvidas; não dá para tomar uma decisão nem quando se está lesionado nem no auge da adrenalina. Tomei essa decisão em Motegi; já vinha pensando nisso há algumas corridas, mas foi lá, sozinho, que tomei a decisão".

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