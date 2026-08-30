MotoGP: Márquez revela "erro grave" que dificultou vitória no GP de Aragón
Atual campeão esqueceu de desengatar o dispositivo de ajuste de altura traseira antes da largada
Marc Márquez aumentou neste domingo seu total de vitórias no MotorLand com mais um triunfo no GP de Aragón de MotoGP. Porém, o espanhol não teve um início fácil de prova, com um erro na hora de desengatar o dispositivo de ajuste de altura traseira dificultando sua vida nas primeiras voltas.
Assim como no sábado, o espanhol largou bem, ultrapassando Marco Bezzecchi na primeira curva. Mas, ao tentar defender sua posição, a traseira de sua moto bateu no chão na curva 2, permitindo que Bezzecchi e Jorge Martín dessem o bote, derrubando-o para terceiro.
Márquez teve calma, e uma ultrapassagem agressiva em cima de Bezzecchi o deu a liderança da prova, tendo ainda que se defender de Pedro Acosta na segunda metade para vencer. Após o fim da prova, ele admitiu que sua tarefa foi mais difícil do que o esperado devido a essa falha.
“Hoje, repeti a estratégia de ontem, atacando na primeira curva, mas cometi um erro muito grave: esqueci de desativar o dispositivo traseiro”, explicou ele. “Na volta de aquecimento, normalmente você o ativa na reta dos boxes e, em seguida, precisa se lembrar de desativá-lo para a largada".
“Eu não me lembrei. Depois, fiz uma largada perfeita, uma primeira curva perfeita. Mas quando passei da primeira para a segunda curva, o dispositivo traseiro ainda estava ativado e a moto ficou super baixa durante todo o primeiro setor, e foi um momento assustador".
“Isso torna tudo mais difícil, mas assim que assumi a liderança da corrida, tentei controlar o ritmo. Nas voltas restantes, acelerei um pouco, abri vantagem e voltei a controlar".
Bezzecchi disse que Márquez reduziu a velocidade a tal ponto ao sair da Curva 2 que ele sentiu que ia bater nele.
“Ele me ultrapassou na Curva 1, então tentei cruzar a linha”, disse o italiano. “Quando ele voltou para a Curva 2, vi algo saindo da moto dele, como faíscas, e quase bati nele porque ele parou completamente. Então, felizmente, consegui ultrapassá-lo".
Com os 37 pontos deste fim de semana, Márquez sobe para a vice-liderança do campeonato, a apenas 19 de Martín, que teve um fim de semana tímido. Após minimizar a importância de Aragón em sua busca pelo octa, o atual campeão finalmente admitiu que era importante um bom fim de semana na pista para suas pretensões.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP via Getty Images
“É o que preciso fazer se quiser ter uma pequena chance de disputar este campeonato”, disse. “Parece que Jorge e Marco estão pilotando muito bem. Eles são super rápidos. Não são só eles, Ogura também vai voltar; [Fabio] di Giannantonio e Acosta, como ele mostrou hoje. Mas, se eu quiser ter uma pequena chance de disputar o campeonato, preciso dar o meu melhor nas pistas que são boas para mim".
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