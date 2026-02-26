Prestes a iniciar a busca pelo octacampeonato da MotoGP, Marc Márquez admitiu que ainda não tem a mesma força física do ano passado, já que ainda está se recuperando da lesão no ombro que o tirou do restante da temporada 2025.

O espanhol começa a defesa do título em Buriram neste fim de semana como um dos favoritos, tendo mostrado um ritmo forte durante os testes de pré-temporada. Mas sua preparação durante o inverno não foi nada fácil. A fratura que sofreu na Indonésia, em outubro, o impediu de participar do crucial teste de Valência e limitou severamente seu treinamento nas férias.

Só no final de dezembro ele conseguiu pilotar qualquer tipo de moto, e só experimentou a GP26 pela primeira vez no teste de Sepang, em fevereiro. Márquez já havia deixado claro durante os testes que não sabe quando poderá retornar à plena forma física — ou qual é realmente seu limite atual.

Essas limitações agora afetaram sua escolha do pacote aerodinâmico para 2026, com o piloto de 30 anos revelando que voltou a uma versão anterior que exige menos esforço físico.

“A verdade é que vou começar com a aerodinâmica de 2024. No ano passado, terminei com a de 2025, mas há uma razão para tudo”, disse ele à emissora espanhola DAZN. “Não estou dizendo que não vou usar a aerodinâmica de 2025 novamente durante a temporada. Mas, no momento, tenho que pilotar de uma forma que a aerodinâmica de 2024 me ajude um pouco mais do que a de 2025".

"No momento, não tenho a força que tinha no ano passado. Por isso, preciso de uma moto que vire um pouco mais, que siga mais a linha certa e não force tanto quanto no ano passado com o passo aerodinâmico".

Márquez reiterou que sua lesão se mostrou mais grave do que se pensava inicialmente, prolongando seu tempo de recuperação.

“Não sei qual será o meu 100%, então estamos melhorando. Sinto que ainda há espaço para melhorias”, disse ele. “Obviamente, a lesão na Indonésia não foi brincadeira. Era uma lesão que, a princípio, parecia que iria sarar rapidamente e eu poderia estar em Valência, mas eles me disseram muito rapidamente que seria um inverno difícil. Mas agora ainda estamos buscando 100% após essa nova lesão".

A pré-temporada de Márquez foi complicada por uma infecção estomacal durante o teste de Buriram no último fim de semana, embora ele ainda tenha terminado como o melhor piloto da Ducati em terceiro lugar, atrás das Aprilias de Marco Bezzecchi e Ai Ogura.

“Estou me sentindo com energia”, disse ele. “A gastroenterite, que foi tratada com Fortasec [medicamento], diminuiu. Mas é verdade que depois disso seu corpo fica vazio, e durante o teste foi impossível me recuperar. Mas ontem, quarta-feira, eu já estava me sentindo com energia".

