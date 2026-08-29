MotoGP: Márquez sabia que dependia da primeira curva para vencer na sprint de Aragón
Apesar de afirmar que ainda não é o momento de arriscar, espanhol não piscou ao ver a oportunidade na largada
Antes da corrida sprint da MotoGP em Aragón, Marc Márquez havia admitido que ainda não era a hora de arriscar sem pensar nas possíveis consequências. Porém, o espanhol partiu com tudo e percebeu a importância da primeira curva e de uma manobra fatal, para garantir a vitória na prova curta deste sábado.
Enquanto Marco Bezzecchi largou bem, Márquez viu a oportunidade ao colocar por dentro na primeira curva, à esquerda, lado que o favorece, abrindo caminho para que o italiano também fosse ultrapassado por Álex Márquez. Mesmo com o piloto da Aprilia largando com macio na traseira, Bez não conseguiu ter ritmo para desafiar os espanhóis.
“As chances de tentar vencer passavam por aquela primeira curva, porque Marco estava com o pneu macio”, reconheceu Márquez, vencedor pela quinta vez nesta temporada nas sprints, e que já soma 20 vitórias nas provas curtas, mais do que qualquer outro piloto.
A escolha do pneu traseiro condicionou a corrida das equipes Ducati, cujos pilotos foram obrigados a recorrer ao composto médio, já que o macio não estava funcionando.
“Todas as Ducatis largaram com o pneu médio, porque o macio não era uma opção. O macio era o mesmo de Silverstone, onde não nos saímos nada bem. Vi que Bezzecchi saiu com o macio e que, nessas três primeiras voltas, a Aprilia tinha uma vantagem, e foi por isso que me coloquei na frente”, acrescentou.
“Tentei liderar a primeira volta, que era o mais importante na sprint. E, a partir daí, tentei impor meu ritmo até criar uma vantagem estável que eu pudesse administrar”, contou o piloto, que, com esse resultado, volta a ocupar a terceira posição na classificação, a 33 pontos de Jorge Martín, que terminou em quinto.
Ainda falta quase metade do Mundial para ser disputada, e a diferença que ele precisa recuperar para lutar pelo título é menor do que um fim de semana. Isso o leva a ser cauteloso, a não se arriscar demais, embora haja momentos em que ele precise assumir riscos.
“Hoje me arrisquei na primeira curva. Se amanhã eu sentir aquela sensação de novo, vou para dentro de novo. Há momentos nas corridas em que é preciso arriscar”, concluiu.
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