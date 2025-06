Quando o Motorsport.com deu a notícia de que Jorge Martín estava tentando se livrar do segundo ano do contrato com a Aprilia na MotoGP, na primeira aparição dos pilotos no dia de mídia em Silverstone, Pecco Bagnaia desencadeou um grande discurso contra o espanhol, com quem lutou pelo título nos dois anos anteriores, perdendo em 2024. "Os contratos existem para serem honrados", disse o italiano. Muitos viram nesse pedido uma mensagem para a Ducati em meio a rumores que circulavam sobre uma saída antecipada do bicampeão devido à incapacidade de ser competitivo com a GP25.

Nesta terça-feira, em Sant Quirze del Vallés, perto de Barcelona, Marc Márquez participou da inauguração de uma concessionária Ducati, uma das mais importantes da Espanha. O hexacampeão da MotoGP atendeu as dezenas de pessoas que o cercaram no evento, ao qual chegou pilotando uma Ducati Multistrada V4.

Depois de falar com os convidados, Márquez teve uma reunião com os meios de comunicação presentes, na qual falou sobre a corrida do fim de semana, os rivais, a confiança na moto devido aos supostos problemas na dianteira e também foi questionado sobre Martín.

Em Silverstone, ele se esquivou de perguntas sobre o campeão de 2024: "Quando tivermos a versão de Martín, darei minha opinião", disse.

Marc Márquez nesta terça-feira em Barcelona. Foto de: German Garcia

Uma vez conhecida a posição do piloto da Aprilia, Márquez foi questionado sobre o assunto, mas se desvencilhou da pergunta: "Estou ciente do que está acontecendo no mundo da MotoGP e quando li a notícia sobre Jorge Martín, bem, ele terá suas razões e explicações. Acima de tudo, esperamos que ele se recupere logo e que possamos colocá-lo na pista o mais rápido possível."

Jantar com a mãe em Cervera

Outro assunto que viralizou durante a semana foi o suposto desejo da mãe dos Márquez pelo título da MotoGP, quando se afirmou que Roser Alentà preferiria que Álex Márquez vença.

"Hoje estou indo para Cervera e vou jantar com minha mãe. Vou perguntar a ela o que está acontecendo com essa história de ela querer que Alex vença", disse meio brincando (ou não).

"É compreensível, quero dizer, minha mãe sempre diz que o mais novo deveria ganhar porque ele ganhou menos, mas ela está tão feliz com minhas vitórias quanto com as dele, assim como eu estou feliz com as do Álex e ele está feliz com as minhas. Isso nos torna mais unidos do que nunca e continuamos crescendo e ajudando uns aos outros para sermos o primeiro e o segundo no melhor campeonato do mundo, a MotoGP", concluiu.

