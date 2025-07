Na MotoGP há muitos anos, Marc Márquez não gosta de cantar vitória antes da hora. No entanto, neste domingo, depois de conquistar a sétima vitória na temporada e a quinta dobradinha consecutiva, o piloto da Ducati está 120 pontos à frente do segundo colocado, seu irmão Álex Márquez, e 168 pontos à frente do italiano Pecco Bagnaia, seu companheiro de equipe.

Com essa vantagem, o espanhol admitiu pela primeira vez este ano que o sétimo título da MotoGP está muito próximo e que agora só ele pode perdê-lo.

"Sou realista. Com 120 pontos de vantagem e com as últimas dez corridas pela frente, se [o campeonato] escapar significa que fizemos algo muito errado, temos que continuar com a mesma intensidade e concentração. O mesmo foco de todo fim de semana para que não escape. Agora falta muito, mas só podemos perdê-lo", admitiu.

Marc Márquez, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez conquistou sua sétima dobradinha da temporada, a quinta consecutiva, aqueles '37 pontos' que marcam a perfeição de um fim de semana e, assim como na sprint, mostrou-se muito à vontade. Ainda assim, precisou de algumas ultrapassagens para assumir a liderança da corrida, que venceu como e quando quis.

"Estávamos indo bem, como ontem, com muito ritmo, muita confiança. Eu estava confortável e, quando os outros pilotos pressionaram, consegui dar mais um passo à frente", disse ele, referindo-se a Marco Bezzecchi, que liderou as primeiras voltas e permaneceu perto do espanhol até a metade da corrida.

"A temporada se refletiu, sobretudo a partir do teste em Aragão, onde não tivemos novas peças, mas demos um passo à frente no acerto da moto que parecia impossível no começo da temporada”, disse. "Essa mudança permitiu que eu emendasse essas cinco corridas antes da pausa com uma inércia muito boa. Eu gostaria que não houvesse pausa de verão, mas também será bom para o corpo descansar um pouco".

Marc Márquez, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Chegar às férias com o título garantido merece todos os elogios, mas Marc não quis dar a si mesmo esses elogios. "Eu não faço manchetes, é para isso que vocês servem. O que eu sei é que tive uma das melhores primeiras partes da temporada de toda a minha carreira. Obviamente, 2014 foi perfeito (vencendo dez corridas seguidas), mas agora é uma MotoGP diferente, com a sprint, a corrida longa, mantendo-se concentrado por tantas voltas, muito cansaço se acumula. Por isso, estou muito feliz com o que senti fisicamente, porque sabia que a moto estava funcionando, vi isso no ano passado", falou.

Depois de alguns erros inesperados, como as quedas em Austin e Jerez, o espanhol fez uma espécie de reinicialização que o aprimorou como piloto.

"Quando você cai, sempre há um motivo para isso, a questão é se você quer ver ou não. Eu sempre busco a perfeição e é por isso que quero vê-la, e ninguém melhor do que aqueles que estão perto de você para falar sobre isso. Jaume Curcó me ligou (um técnico que ele teve quando era jovem) e conversando, a resposta veio. Não vou dizer, mas me sinto mais à vontade, mais confortável, e administro os momentos de risco de uma maneira diferente. Podemos falhar, tenho certeza de que falharemos em algumas corridas até o final do ano, mas os outros também falharão. Agora temos que administrar essa vantagem até o final", avaliou.

Embora Márquez gostasse de correr novamente na próxima semana, ele terá de esperar até meados de agosto, com o GP da Áustria, portanto, tirará merecidas férias para comemorar... "Onde você acha que eu vou hoje à noite? Festejar!", finalizou.

MÁRQUEZ REINA: Comparação com ROSSI e Agostini, VALENTINO fala ao PÓDIO CAST, Diogo Moreira NA FITA!

PÓDIO CAST debate DOMÍNIO de MÁRQUEZ na ALEMANHA e performance de DIOGO MOREIRA

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!