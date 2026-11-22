MotoGP: Márquez se sagra campeão, disputa pelo vice aberta e construtores indefinido; confira o mundial após Portugal
Briga caseira entre Bezzecchi e Martín e disputa entre Ducati e Aprilia serão definidas na última etapa
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ao chegar em oitavo lugar no GP de Portugal, Marc Márquez conquistou os pontos necessários para se sagrar campeão mundial da temporada 2026 da MotoGP. Contudo, ainda há um vice em jogo em uma disputa caseira da Aprilia.
Márquez foi coroado pela oitava vez na classe rainha ao acumular 439 pontos. A briga pelo segundo lugar entre Jorge Martín e Marco Bezzecchi está completamente em aberto. Martín tem 396 pontos contra 394 de Bezzecchi.
Pilotos
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|439
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|22
|12/1
|34
|32
|8
|-
|2
|396
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|22
|-
|-
|16
|25
|-
|3
|394
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|25
|6/4
|17
|25
|37
|-
|4
|315
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|15
|5/5
|32
|14
|6
|-
|5
|309
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|22
|-
|19
|16
|15
|-
|6
|298
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|15
|7/3
|13
|17
|16
|-
|7
|283
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|20
|-
|-
|22
|25
|-
|8
|204
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|14
|9/2
|16
|-
|7
|-
|9
|173
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|2
|-
|7
|-
|-
|-
|10
|152
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|6
|-
|12
|13
|5
|-
|11
|139
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|3
|-
|-
|4
|10
|-
|12
|127
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|5
|4/6
|10
|-
|9
|-
|13
|124
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|4
|-
|9
|-
|7
|-
|14
|85
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|8
|-
|5
|-
|6
|-
|15
|78
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|-
|2/8
|2
|-
|-
|-
|16
|71
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|2
|-
|6
|5
|1
|-
|17
|63
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|3
|-
|-
|12
|-
|-
|18
|34
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|3/7
|-
|-
|3
|-
|19
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|31
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|1
|-
|4
|-
|2
|-
|21
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/9
|1
|7
|7
|-
|22
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|2
|3
|-
|-
|24
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
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|-
|27
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Situação definida também no campeonato de equipes. A Aprilia é a campeã com 790 pontos. Em segundo lugar está a Ducati com 619 e, completando os três primeiros, a Trackhouse com 592.
Equipes
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Aprilia Racing Team
|790
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|47
|6
|17
|41
|62
|-
|2
|Ducati Team
|619
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|24
|12
|41
|32
|15
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|592
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|42
|-
|19
|38
|40
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|442
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|20
|9
|42
|14
|15
|-
|5
|Team VR46
|369
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|17
|7
|19
|22
|17
|-
|6
|Gresini Racing
|361
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|17
|10
|17
|11
|17
|-
|7
|Tech 3
|174
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|6
|-
|14
|16
|5
|-
|8
|Repsol Honda Team
|165
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|4
|-
|9
|2
|7
|-
|9
|LCR Honda
|141
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|3
|2
|2
|12
|-
|-
|10
|Movistar Yamaha MotoGP
|116
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|9
|-
|9
|-
|8
|-
|11
|Pramac Racing
|52
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|3
|-
Por outro lado, o campeonato de cosntrutores está completamente em aberto entre Aprilia e Ducati. A diferença é de apenas nove pontos.
Construtores
|Posição
|Chassi
|Pontos
|1
|Aprilia
|598
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|34
|6
|20
|32
|37
|-
|2
|Ducati
|589
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|22
|12
|34
|32
|20
|-
|3
|KTM
|378
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|15
|5
|32
|15
|15
|-
|4
|Honda
|197
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|4
|2
|11
|12
|7
|-
|5
|Yamaha
|111
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
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