Ao chegar em oitavo lugar no GP de Portugal, Marc Márquez conquistou os pontos necessários para se sagrar campeão mundial da temporada 2026 da MotoGP. Contudo, ainda há um vice em jogo em uma disputa caseira da Aprilia.

Márquez foi coroado pela oitava vez na classe rainha ao acumular 439 pontos. A briga pelo segundo lugar entre Jorge Martín e Marco Bezzecchi está completamente em aberto. Martín tem 396 pontos contra 394 de Bezzecchi.

Pilotos

Situação definida também no campeonato de equipes. A Aprilia é a campeã com 790 pontos. Em segundo lugar está a Ducati com 619 e, completando os três primeiros, a Trackhouse com 592.

Equipes

Posição Equipes Pontos 1 Aprilia Racing Team 790 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 17 41 62 - 2 Ducati Team 619 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 41 32 15 - 3 Trackhouse Racing Team 592 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - 19 38 40 - 4 Red Bull KTM Factory Racing 442 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 9 42 14 15 - 5 Team VR46 369 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 19 22 17 - 6 Gresini Racing 361 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 10 17 11 17 - 7 Tech 3 174 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 14 16 5 - 8 Repsol Honda Team 165 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 9 2 7 - 9 LCR Honda 141 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 2 2 12 - - 10 Movistar Yamaha MotoGP 116 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 9 - 8 - 11 Pramac Racing 52 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 3 - - 3 -

Por outro lado, o campeonato de cosntrutores está completamente em aberto entre Aprilia e Ducati. A diferença é de apenas nove pontos.

Construtores

Posição Chassi Pontos 1 Aprilia 598 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 20 32 37 - 2 Ducati 589 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 34 32 20 - 3 KTM 378 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 32 15 15 - 4 Honda 197 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 2 11 12 7 - 5 Yamaha 111 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 -

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