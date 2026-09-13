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MotoGP: Márquez segura Álex e Acosta completa pódio; veja resultado completo do GP de San Marino

Corrida em Misano teve três motos da Ducati entre os cinco primeiros

Redação Motorsport.com
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A MotoGP finalizou mais uma etapa neste domingo com o GP de San Marino e Marc Márquez terminou o domingo como grande vencedor do fim de semana. Após ter vencido a sprint no sábado, o espanhol da Ducati também foi o primeiro a cruzar a linha de chegada da corrida principal, seguido pelo irmão, Álex Márquez, e por Pedro Acosta, da KTM. 

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Fermín Aldeguer foi quarto colocado, chegando a beliscar o pódio no meio da prova. Agora ex-líder do campeonato, Jorge Martín não teve um bom fim de semana ao terminar em quinto lugar, sem ritmo de corrida. 

A prova em Misano também foi marcado pelo número de abandonos: sete pilotos não terminaram a prova, incluindo o brasileiro Diogo Moreira, da LCR, que perdeu o controle da moto e caiu na terceira volta. 

Largando da pole position, Marco Bezzechi também está entre os que não completaram a corrido, tendo sofrido uma queda ainda na primeira volta. O italiano da Aprilia ocupa a terceira colocação do campeonato. 

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 27

41'13.013

   166.0   25
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+0.657

41'13.670

 0.657 166.0   20
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 27

+2.326

41'15.339

 1.669 165.9   16
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 27

+6.027

41'19.040

 3.701 165.6   13
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 27

+14.021

41'27.034

 7.994 165.1   11
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+18.252

41'31.265

 4.231 164.8   10
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+20.581

41'33.594

 2.329 164.7   9
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 27

+20.858

41'33.871

 0.277 164.7   8
9 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 27

+22.911

41'35.924

 2.053 164.5   7
10 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 27

+23.229

41'36.242

 0.318 164.5   6
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+23.905

41'36.918

 0.676 164.5   5
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 27

+28.031

41'41.044

 4.126 164.2   4
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 27

+28.927

41'41.940

 0.896 164.1   3
14 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 27

+31.792

41'44.805

 2.865 163.9   2
dnf France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 24

+3 Voltas

37'00.834

 3 Voltas 164.4 Acidente  
dnf Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 16

+11 Voltas

24'49.763

 8 Voltas 163.3 Abandono  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+22 Voltas

7'49.800

 11 Voltas 161.9 Acidente  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 5

+22 Voltas

7'55.487

 5.687 159.9 Abandono  
dnf Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 2

+25 Voltas

3'12.754

 3 Voltas 157.8 Acidente  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 1

+26 Voltas

1'40.524

 1 Volta 151.3 Abandono  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 0

+27 Voltas

1'07.298

 1 Volta   Acidente  
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