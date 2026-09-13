MotoGP: Márquez segura Álex e Acosta completa pódio; veja resultado completo do GP de San Marino
Corrida em Misano teve três motos da Ducati entre os cinco primeiros
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A MotoGP finalizou mais uma etapa neste domingo com o GP de San Marino e Marc Márquez terminou o domingo como grande vencedor do fim de semana. Após ter vencido a sprint no sábado, o espanhol da Ducati também foi o primeiro a cruzar a linha de chegada da corrida principal, seguido pelo irmão, Álex Márquez, e por Pedro Acosta, da KTM.
Fermín Aldeguer foi quarto colocado, chegando a beliscar o pódio no meio da prova. Agora ex-líder do campeonato, Jorge Martín não teve um bom fim de semana ao terminar em quinto lugar, sem ritmo de corrida.
A prova em Misano também foi marcado pelo número de abandonos: sete pilotos não terminaram a prova, incluindo o brasileiro Diogo Moreira, da LCR, que perdeu o controle da moto e caiu na terceira volta.
Largando da pole position, Marco Bezzechi também está entre os que não completaram a corrido, tendo sofrido uma queda ainda na primeira volta. O italiano da Aprilia ocupa a terceira colocação do campeonato.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|27
|
41'13.013
|166.0
|25
|2
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|27
|
+0.657
41'13.670
|0.657
|166.0
|20
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|27
|
+2.326
41'15.339
|1.669
|165.9
|16
|4
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|27
|
+6.027
41'19.040
|3.701
|165.6
|13
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|27
|
+14.021
41'27.034
|7.994
|165.1
|11
|6
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|27
|
+18.252
41'31.265
|4.231
|164.8
|10
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|27
|
+20.581
41'33.594
|2.329
|164.7
|9
|8
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|27
|
+20.858
41'33.871
|0.277
|164.7
|8
|9
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|27
|
+22.911
41'35.924
|2.053
|164.5
|7
|10
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|27
|
+23.229
41'36.242
|0.318
|164.5
|6
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|27
|
+23.905
41'36.918
|0.676
|164.5
|5
|12
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|27
|
+28.031
41'41.044
|4.126
|164.2
|4
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|27
|
+28.927
41'41.940
|0.896
|164.1
|3
|14
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|27
|
+31.792
41'44.805
|2.865
|163.9
|2
|dnf
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|24
|
+3 Voltas
37'00.834
|3 Voltas
|164.4
|Acidente
|dnf
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|16
|
+11 Voltas
24'49.763
|8 Voltas
|163.3
|Abandono
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|5
|
+22 Voltas
7'49.800
|11 Voltas
|161.9
|Acidente
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|5
|
+22 Voltas
7'55.487
|5.687
|159.9
|Abandono
|dnf
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|2
|
+25 Voltas
3'12.754
|3 Voltas
|157.8
|Acidente
|dnf
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|1
|
+26 Voltas
1'40.524
|1 Volta
|151.3
|Abandono
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|0
|
+27 Voltas
1'07.298
|1 Volta
|Acidente
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