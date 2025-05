"A família Márquez foi a mais feliz naquele dia, porque é verdade que nós dois cometemos um erro na primeira corrida", disse Marc Márquez após o turbulento GP do Reino Unido de MotoGP, em Silverstone.

"Eu fui o piloto mais sortudo da pista, porque a bandeira vermelha me deu uma segunda chance." Isso porque, depois que Álex Márquez caiu na Curva 1 logo na largada, Marc Márquez também caiu na Curva Maggotts, na segunda volta. Naquele momento, ele liderava a corrida.

"Falando sobre meu erro – fiquei bastante irritado e ainda estou, porque a sensação na primeira corrida era fantástica", lamentou Marc Márquez. "Foi um erro bem diferente dos habituais. Desta vez, foi por causa do vento. Não fiz nada fora do normal, mas fui atingido em cheio por uma rajada de vento. Talvez eu tenha subestimado essa rajada. E também o pneu dianteiro médio, com o qual já havia caído na sexta-feira."

"A moto, na verdade, estava em boas condições, só o para-brisa foi danificado. A bandeira vermelha me ajudou. Mas eu preciso evitar esses erros. Porque nas primeiras voltas da primeira corrida, eu tinha uma sensação extremamente boa."

A corrida foi interrompida porque, após o acidente entre Aleix Espargaró (Honda) e Franco Morbidelli (VR46-Ducati), havia uma mancha de óleo na Curva Vale. A moto de Morbidelli ficou no meio da pista.

Sensação horrível após a relargada

A boa sensação desapareceu depois da relargada. Marc Márquez, assim como os outros pilotos da Ducati, teve dificuldades com o pneu dianteiro médio, cometeu também alguns erros e perdeu posições.

"Usei a outra moto. A sensação foi um desastre", disse o piloto da equipe oficial Ducati. "Da primeira para a segunda corrida – não quero dizer que foi culpa do pneu, nem da moto, nem minha."

"Precisamos analisar isso, porque na primeira corrida eu me sentia extremamente bem. Na segunda, mudamos a moto, trocamos os pneus e eu ainda vinha de uma queda. Talvez eu estivesse mais tenso e por isso a moto não estava virando bem".

"Cometi ainda mais um erro, perdi posições, e então tentei minimizar o drama. Queria limitar os danos, mas quando vi que estava à frente do Álex e do 'Pecco', decidi apenas manter a posição e terminar a corrida."

Depois da terceira volta, Marc Márquez era apenas o nono. Mas conseguiu, pouco a pouco, recuperar posições. Na última volta, teve um duelo acirrado com Morbidelli, no qual o espanhol levou a melhor e terminou em terceiro.

"Percebi que seria arriscado demais tentar alcançar o Zarco. Tentei, mas cometi alguns erros e perdi aderência na frente novamente. Aí tentei controlar quem vinha atrás, mas no fim eles estavam claramente mais rápidos do que eu".

"Porque tive muita dificuldade com o pneu dianteiro. A última volta então — ok, é um pódio. E um pódio é um pódio. Apesar da sensação muito ruim, estamos lá. Então o resultado é positivo e o dia também, porque precisamos continuar trabalhando duro."

"Isso eu nem cogitei, porque — em combinação com meu estilo de pilotagem e o acerto da nossa moto — ele não teria aguentado a corrida", disse sobre considerar trocar para o pneu dianteiro macio após a queda, para o reinício da corrida

Ele foi a Silverstone com 22 pontos de vantagem no campeonato sobre Álex Márquez. Agora, conseguiu aumentar para 24 pontos. Seu companheiro de equipe, Francesco Bagnaia, caiu e não terminou a prova, ficando já bastante para trás com 72 pontos de desvantagem.

