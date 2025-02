Marc Márquez fez os primeiros testes do ano com a equipe da Ducati de fábrica na última semana, nas sessões de pré-temporada da MotoGP em Sepang, e avaliou que sua performance foi boa, uma nota oito de dez.

O piloto espanhol, que completa 32 anos daqui a dez dias, está entrando em sua 18ª temporada no campeonato e sua 13ª na MotoGP, sendo que as onze primeiras foram com a equipe Honda de fábrica.

Depois de um ano com a Gresini como piloto privado, Marc Márquez retorna ao cenário equipes de fábrica com a Ducati, que mantém a soberania na categoria rainha há três anos.

O catalão, que estabeleceu o sexto tempo mais rápido do dia e do tempo combinado dos três dias, foi mais uma vez um piloto de testes da fábrica, dando mais de 169 voltas para testar peças e soluções dos engenheiros da marca italiana.

Mas ele também teve tempo para fazer uma simulação de corrida, dez voltas voadoras nas quais mostrou o melhor ritmo de todo o teste, igualando o de seu irmão Álex Márquez, o mais rápido em uma única volta.

"Ontem eu não dormi", disse ele após um longo dia de testes e voltas. "Acordei com energia e hoje pude testar tudo o que precisávamos".

Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Saímos desses três dias de testes com ideias claras para a Tailândia", disse. "Tive tempo para mim mesmo em duas saídas" das 13 que ele fez durante o dia.

"E testamos a configuração, porque eu estava com dificuldades em um ponto específico. E, aos poucos, fomos nos conhecendo com meu novo técnico: fizemos duas mudanças e me senti muito melhor".

"Na frenagem eu estava sofrendo um pouco, e esse é um dos meus pontos fortes", disse ele.

Depois de uma vida inteira com Santi Hernandez na Moto2 e na HRC, Marc mudou de gerente técnico duas vezes em um ano e agora faz sua estreia com Marco Rigamonti, um veterano do paddock.

Marc Marquez, Equipe Ducati, Marco Rigamonti Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Com Rigamonti, nós nos entendemos, mas vamos nos entender melhor", disse ele.

A simulação de corrida de Marc merece uma menção especial, com um ritmo intenso que o teria levado a vencer a corrida de sprint no GP da Malásia do ano passado, que foi vencido por Jorge Martín, à frente do próprio Marc.

"A simulação de sprint correu bem, mas é preciso deixar claro que as simulações são sempre mais rápidas do que a corrida real", disse ele, tentando minimizar o problema.

Se em termos de ritmo eles estavam muito equilibrados, Álex foi mais rápido que Marc em uma volta no seco nesse teste.

"Álex foi dois décimos mais rápido. Ontem eu bati e, quando vi o tempo, decidi manter o segundo pneu [macio]", explicou.

Por fim, Marc foi convidado a marcar pontos em sua estreia em 2025 com a Ducati de fábrica.

"Eu me dou um oito [de dez], porque me senti muito bem e trabalhamos bem", disse ele.

"Mas depois veremos, porque há pilotos que são muito rápidos. Um deles é meu companheiro de equipe, e o outro é meu companheiro de equipe em casa", referindo-se a Pecco Bagnaia e ao seu irmão, Álex.

