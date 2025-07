MotoGP: Márquez sofre queda e Bagnaia é pole em Brno; Martín é 12º

A MotoGP está em Brno neste fim de semana para o GP da República Tcheca, décima segunda etapa do campeonato. Na classificação deste sábado, Pecco Bagnaia, da Ducati, fez a pole, seguido pelo companheiro de equipe, Marc Márquez, que caiu nos últimos segundos da sessão, e por Fabio Quartararo.

Q1

Raul Fernández, Fermin Aldeguer, Pecco Bagnaia, Alex Rins, Brad Binder, Fabio di Giannantonio, Pol Espargaró, Augusto Fernández, Miguel Oliveira, Ai Ogura, Takaaki Nakagami e Luca Marini fizeram parte da primeira sessão. Ainda com 10 minutos no cronômetro, di Giannantonio e Espargaró fizeram os melhores tempos, com o italiano marcando 1min53.131s. Aldeguer chegou a fazer uma boa volta, mas foi deletada pois o piloto excedeu os limites de pista.

Com pouco mais de cinco minutos para o fim da sessão, pilotos voltaram dos boxes e começaram novas tentativas. Pecco Bagnaia assumiu a liderança com 1min52.715s, seguido por Rins, que tomou o P2. Espargaró superou Rins e, logo em seguida, di Giannantonio foi segundo. Não demorou muito e Fernández marcou 1min52.775s, ficando com o P2. O italiano da VR46 ainda tentou recuperar a posição, mas não conseguiu. Bagnaia e Raul Fernández foram os classificados para o Q2.

Do 13° ao 22° lugar, o grid ficou nesta ordem: Di Giannantonio, Pol Espargaró, Rins, Marini, Oliveira, Aldeguer, Binder, Nakagami, Ogura e Augusto Fernández.

Q2

Jorge Martín, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Enea Bastianini, Joan Mir, Pedro Acosta, Jack Miller, Marco Bezzechi, Álex Márquez e Marc Márquez participaram da segunda sessão, além de Bagnaia e Raul Fernández, que foram os melhores do Q1. Marc Márquez foi o primeiro a marcar tempo, com 1min52.522s, seguido por Quartararo e Álex Márquez. No fim de semana de retorno a MotoGP após lesão, Martín marcou apenas o décimo tempo na primeira tentativa.

Enquanto a maioria dos pilotos estava no box, Bagnaia fez uma volta sozinho e assumiu a liderança com 1min52.303s. Com pouco mais de três minutos no relógio, Bezzechi caiu na curva 1, ocasionando uma bandeira amarela no primeiro setor. Com a pista liberada, Bagnaia e os irmãos Márquez tentaram melhorar seus tempos, ficando muito próximos uns dos outros na pista.

Já com o cronômetro zerado, Martín ficou apenas com o 12º tempo. Na tentativa da pole, Marc Márquez errou e caiu na volta 13. Miller e Zarco também se acidentaram nos segundos finais da sessão. Com isso, Bagnaia manteve a liderança, seguido pelo companheiro da Ducati, que, apesar do incidente, já havia feito o segundo melhor tempo.

MÁRQUEZ REINA: Comparação com ROSSI e Agostini, VALENTINO fala ao PÓDIO CAST, Diogo Moreira NA FITA!

PÓDIO CAST debate DOMÍNIO de MÁRQUEZ na ALEMANHA e performance de DIOGO MOREIRA

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!