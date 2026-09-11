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Relato do treino livre
MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Márquez supera Bezzecchi no último segundo no TL1 de Misano; Moreira é 20º

Brasileiro aproveitou a sessão para testar diferentes configurações em sua moto

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Quem esperava um duelo entre Marc Márquez e Marco Bezzecchi em Misano ficará satisfeito ao ver como foi a primeira sessão de treinos livres do GP de San Marino da MotoGP, pois na liderança estão justamente o piloto da Ducati e o da Aprilia, separados por apenas 60 milésimos.

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Durante boa parte da sessão, foi o piloto da marca de Noale quem ditou o ritmo, mostrando-se muito constante também em termos de ritmo de corrida. Mas, bem no momento em que o tempo se esgotou, sob a bandeira quadriculada, foi o atual campeão mundial quem deu a arrancada que lhe rendeu o tempo de 1min31s468, com o qual ultrapassou o piloto de Rimini por um fio.

Na última volta, Raul Fernandez também conseguiu subir bastante na classificação: com um tempo de 1min31s601, ele levou a única Aprilia da Trackhouse Racing presente em Misano para a terceira posição, já que seu companheiro de equipe, Ai Ogura, foi novamente obrigado a ficar de fora devido a uma lesão no polegar.

O quarto melhor tempo ficou com o outro Márquez, seu irmão Álex, que por longos trechos foi o único a dar a impressão de poder acompanhar o ritmo de Bezzecchi, mas acabou terminando a 180 milésimos com sua Ducati da Gresini Racing.

Até aqui estão os pilotos que alcançaram seus melhores tempos continuando com os pneus usados; em seguida, vem um trio que, ao contrário, montou um pneu dianteiro macio novo para a última volta. À frente está a Honda LCR de Johann Zarco com 1min31s650, seguida 28 milésimos atrás pela KTM de Pedro Acosta, que também sofreu uma derrapada na curva 1 nas primeiras voltas. 

Esse pequeno grupo é fechado pela Honda de Luca Marini, mas logo atrás dele está o líder do campeonato mundial, Jorge Martin, que também utilizou um pneu dianteiro novo — neste caso, um médio — e ocupa a oitava posição em uma classificação em que os oito primeiros estão todos agrupados em apenas 267 milésimos.

Diogo Moreira, por sua vez, aproveitou a sessão para testar diferentes configurações para sua moto, pensando no restante do fim de semana e, por isso, terminou apenas na 20ª posição da tabela de tempos.

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 18

1'31.468

   166.405 298
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

+0.060

1'31.528

 0.060 166.296 301
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.133

1'31.601

 0.073 166.164 295
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+0.180

1'31.648

 0.047 166.078 300
5 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 18

+0.182

1'31.650

 0.002 166.075 299
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 17

+0.210

1'31.678

 0.028 166.024 298
7 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 19

+0.254

1'31.722

 0.044 165.944 300
8 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.267

1'31.735

 0.013 165.921 297
9 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 18

+0.402

1'31.870

 0.135 165.677 292
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.509

1'31.977

 0.107 165.484 297
11 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 19

+0.537

1'32.005

 0.028 165.434 300
12 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 18

+0.659

1'32.127

 0.122 165.215 296
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 16

+0.703

1'32.171

 0.044 165.136 297
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+0.737

1'32.205

 0.034 165.075 292
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 17

+0.753

1'32.221

 0.016 165.047 297
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+0.761

1'32.229

 0.008 165.032 300
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 16

+0.900

1'32.368

 0.139 164.784 295
18 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 17

+0.993

1'32.461

 0.093 164.618 298
19 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 16

+1.153

1'32.621

 0.160 164.334 296
20 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 20

+1.170

1'32.638

 0.017 164.304 299
21 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 11

+1.854

1'33.322

 0.684 163.099 295
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DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

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