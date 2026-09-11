MotoGP: Márquez supera Bezzecchi no último segundo no TL1 de Misano; Moreira é 20º
Brasileiro aproveitou a sessão para testar diferentes configurações em sua moto
Quem esperava um duelo entre Marc Márquez e Marco Bezzecchi em Misano ficará satisfeito ao ver como foi a primeira sessão de treinos livres do GP de San Marino da MotoGP, pois na liderança estão justamente o piloto da Ducati e o da Aprilia, separados por apenas 60 milésimos.
Durante boa parte da sessão, foi o piloto da marca de Noale quem ditou o ritmo, mostrando-se muito constante também em termos de ritmo de corrida. Mas, bem no momento em que o tempo se esgotou, sob a bandeira quadriculada, foi o atual campeão mundial quem deu a arrancada que lhe rendeu o tempo de 1min31s468, com o qual ultrapassou o piloto de Rimini por um fio.
Na última volta, Raul Fernandez também conseguiu subir bastante na classificação: com um tempo de 1min31s601, ele levou a única Aprilia da Trackhouse Racing presente em Misano para a terceira posição, já que seu companheiro de equipe, Ai Ogura, foi novamente obrigado a ficar de fora devido a uma lesão no polegar.
O quarto melhor tempo ficou com o outro Márquez, seu irmão Álex, que por longos trechos foi o único a dar a impressão de poder acompanhar o ritmo de Bezzecchi, mas acabou terminando a 180 milésimos com sua Ducati da Gresini Racing.
Até aqui estão os pilotos que alcançaram seus melhores tempos continuando com os pneus usados; em seguida, vem um trio que, ao contrário, montou um pneu dianteiro macio novo para a última volta. À frente está a Honda LCR de Johann Zarco com 1min31s650, seguida 28 milésimos atrás pela KTM de Pedro Acosta, que também sofreu uma derrapada na curva 1 nas primeiras voltas.
Esse pequeno grupo é fechado pela Honda de Luca Marini, mas logo atrás dele está o líder do campeonato mundial, Jorge Martin, que também utilizou um pneu dianteiro novo — neste caso, um médio — e ocupa a oitava posição em uma classificação em que os oito primeiros estão todos agrupados em apenas 267 milésimos.
Diogo Moreira, por sua vez, aproveitou a sessão para testar diferentes configurações para sua moto, pensando no restante do fim de semana e, por isso, terminou apenas na 20ª posição da tabela de tempos.
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|18
|
1'31.468
|166.405
|298
|2
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|19
|
+0.060
1'31.528
|0.060
|166.296
|301
|3
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|19
|
+0.133
1'31.601
|0.073
|166.164
|295
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|18
|
+0.180
1'31.648
|0.047
|166.078
|300
|5
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|18
|
+0.182
1'31.650
|0.002
|166.075
|299
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|17
|
+0.210
1'31.678
|0.028
|166.024
|298
|7
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|19
|
+0.254
1'31.722
|0.044
|165.944
|300
|8
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|20
|
+0.267
1'31.735
|0.013
|165.921
|297
|9
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|18
|
+0.402
1'31.870
|0.135
|165.677
|292
|10
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|19
|
+0.509
1'31.977
|0.107
|165.484
|297
|11
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|19
|
+0.537
1'32.005
|0.028
|165.434
|300
|12
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|18
|
+0.659
1'32.127
|0.122
|165.215
|296
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|16
|
+0.703
1'32.171
|0.044
|165.136
|297
|14
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|18
|
+0.737
1'32.205
|0.034
|165.075
|292
|15
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|17
|
+0.753
1'32.221
|0.016
|165.047
|297
|16
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|20
|
+0.761
1'32.229
|0.008
|165.032
|300
|17
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|16
|
+0.900
1'32.368
|0.139
|164.784
|295
|18
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|17
|
+0.993
1'32.461
|0.093
|164.618
|298
|19
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|16
|
+1.153
1'32.621
|0.160
|164.334
|296
|20
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|20
|
+1.170
1'32.638
|0.017
|164.304
|299
|21
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|11
|
+1.854
1'33.322
|0.684
|163.099
|295
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DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +
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