Relato da corrida
MotoGP GP da Áustria

MotoGP: Márquez supera Bezzechi e vence GP da Áustria

Espanhol largou da quarta colocação, mas ultrapassou italiano da Aprilia e administrou vantagem até o fim

Olivia Nogueira
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez venceu mais uma vez na temporada de 2025 da MotoGP. O espanhol largou em quarto no GP da Áustria, logo chegou a segunda colocação e, com habilidade e inteligência, atacou e ultrapassou Marco Bezzechi, alcançando a liderança, de onde não saiu mais. Fermin Aldeguer, da Gresini, e Bezzechi coompletaram o pódio. 

Leia também:

Como foi

A largada foi tranquila, com Marco Bezzechi mantendo a liderança apesar da tentativa de ataque de Pecco Bagnaia. Ainda na primeira volta, Marc Márquez superou o irmão e chegou ao P3. Além disso, Álex Márquez foi penalizado com uma volta longa. 

Bagnaia até tentou, mas, na segunda volta, Márquez o ultrapassou e alcançou a segunda colocação. Álex Márquez pagou a punição, saindo do P4 e voltando como 11º. Mais a frente, Pedro Acosta se aproximou de Bagnaia na briga pelo P3, com Brad Binder, que ganhou seis posições em relação a largada, logo atrás.

Algum tempo depois, Fermín Aldeguer ultrapassou Raul Fernández e Enea Bastianini pelo P5. Na frente do pelotão, Bezzechi administrava a liderança, mas com Márquez se aproximando cada vez mais. O espanhol da Ducati continuou na perseguição, mas a Aprilia do italiano estava com excelente rendimento e conseguia manter distância de Márquez. 

Na volta 14, Jorge Martín caiu na curva 7 e foi para a brita, acionando a bandeira amarela. O atual campeão abandonou a prova. No meio do pelotão, Fernandez cometeu um erro e perdeu duas posições, fazendo que Joan Mir e Bastianini se tornassem sétimo e sexto, respectivamente.

A 10 voltas para o fim, Acosta atacou Bagnaia, que saiu da pista e perdeu uma posição também para Aldeguer. O top 5 ficou: Bezzechi, Márquez, Acosta, Aldeguer e Bagnaia.

Na volta 19, Márquez ultrapassou Bezzechi, mas o italiano reagiu e retomou a ponta. Porém, o espanhol da Ducati não se distanciou em momento nenhum e, no lugar e na hora exata, atacou novamente e superou o rival italiano. 

No setor 2, Fabio DiGiannantonio se retirou da pista pois a moto estava pegando fogo. As chamas foram controladas e ele voltou aos boxes, abandonando a corrida. 

Bastianini superou Bagnaia pelo P5 e, pouco tempo depois, Aldeguer chegou e ultrapassou Bezzechi, alcançando a segunda posição. Na sexta posição, o italiano da Ducati foi ameaçado por por Binder, que estava sendo perseguido por Mir, e acabou saindo da pista para se defender, mas voltou na mesma posição. Algum tempo depois, Bagnaia teve que devolver a posição e acabou em oitavo, atrás de Binder e Mir. 

No fim, Márquez venceu com tranquilidade, seguido por Aldeguer e Bezzechi.

Cla Piloto Voltas Tempo Intervalo Pontos
1 M. MarquezDucati Team 28

42'11.006

   25
2 F. AldeguerGresini Racing 28

+1.118

42'12.124

 1.118 20
3 M. BezzecchiAprilia Racing Team 28

+3.426

42'14.432

 2.308 16
4 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 28

+6.864

42'17.870

 3.438 13
5 E. BastianiniTech 3 28

+8.731

42'19.737

 1.867 11
6 J. MirRepsol Honda Team 28

+10.132

42'21.138

 1.401 10
7 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 28

+10.476

42'21.482

 0.344 9
8 F. BagnaiaDucati Team 28

+12.486

42'23.492

 2.010 8
9 R. FernandezTrackhouse Racing Team 28

+15.472

42'26.478

 2.986 7
10 A. MarquezGresini Racing 28

+15.537

42'26.543

 0.065 6
11 F. MorbidelliTeam VR46 28

+16.185

42'27.191

 0.648 5
12 J. ZarcoLCR Honda 28

+16.241

42'27.247

 0.056 4
13 L. MariniRepsol Honda Team 28

+18.478

42'29.484

 2.237 3
14 A. OguraTrackhouse Racing Team 28

+18.491

42'29.497

 0.013 2
15 F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 28

+25.256

42'36.262

 6.765 1
16 A. RinsMovistar Yamaha MotoGP 28

+30.316

42'41.322

 5.060  
17 M. OliveiraPramac Racing 28

+34.008

42'45.014

 3.692  
18 J. MillerPramac Racing 28

+37.478

42'48.484

 3.470  
dnf F. Di GiannantonioTeam VR46 20

+8 Laps

30'52.236

 8 Laps  
dnf J. MartinAprilia Racing Team 13

+15 Laps

20'46.006

 7 Laps  

Olivia Nogueira MotoGP
Artigo anterior MotoGP: Largando em quarto, Marc Márquez supera o irmão e vence sprint na Áustria

Moto2: Diogo Moreira domina e vence na Áustria; González abandona

Moto2: Diogo Moreira domina e vence na Áustria; González abandona

Moto2
Red Bull Ring
Moto2: Diogo Moreira domina e vence na Áustria; González abandona
MotoE: Ferrari supera Casadei em duelo acirrado e vence na Áustria; Granado sofre queda

MotoE: Ferrari supera Casadei em duelo acirrado e vence na Áustria; Granado sofre queda

MotoE
MotoE: Ferrari supera Casadei em duelo acirrado e vence na Áustria; Granado sofre queda
MotoGP: Largando em quarto, Marc Márquez supera o irmão e vence sprint na Áustria

MotoGP: Largando em quarto, Marc Márquez supera o irmão e vence sprint na Áustria

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Largando em quarto, Marc Márquez supera o irmão e vence sprint na Áustria

