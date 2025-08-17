MotoGP: Márquez supera Bezzechi e vence GP da Áustria
Espanhol largou da quarta colocação, mas ultrapassou italiano da Aprilia e administrou vantagem até o fim
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Márquez venceu mais uma vez na temporada de 2025 da MotoGP. O espanhol largou em quarto no GP da Áustria, logo chegou a segunda colocação e, com habilidade e inteligência, atacou e ultrapassou Marco Bezzechi, alcançando a liderança, de onde não saiu mais. Fermin Aldeguer, da Gresini, e Bezzechi coompletaram o pódio.
Como foi
A largada foi tranquila, com Marco Bezzechi mantendo a liderança apesar da tentativa de ataque de Pecco Bagnaia. Ainda na primeira volta, Marc Márquez superou o irmão e chegou ao P3. Além disso, Álex Márquez foi penalizado com uma volta longa.
Bagnaia até tentou, mas, na segunda volta, Márquez o ultrapassou e alcançou a segunda colocação. Álex Márquez pagou a punição, saindo do P4 e voltando como 11º. Mais a frente, Pedro Acosta se aproximou de Bagnaia na briga pelo P3, com Brad Binder, que ganhou seis posições em relação a largada, logo atrás.
Algum tempo depois, Fermín Aldeguer ultrapassou Raul Fernández e Enea Bastianini pelo P5. Na frente do pelotão, Bezzechi administrava a liderança, mas com Márquez se aproximando cada vez mais. O espanhol da Ducati continuou na perseguição, mas a Aprilia do italiano estava com excelente rendimento e conseguia manter distância de Márquez.
Na volta 14, Jorge Martín caiu na curva 7 e foi para a brita, acionando a bandeira amarela. O atual campeão abandonou a prova. No meio do pelotão, Fernandez cometeu um erro e perdeu duas posições, fazendo que Joan Mir e Bastianini se tornassem sétimo e sexto, respectivamente.
A 10 voltas para o fim, Acosta atacou Bagnaia, que saiu da pista e perdeu uma posição também para Aldeguer. O top 5 ficou: Bezzechi, Márquez, Acosta, Aldeguer e Bagnaia.
Na volta 19, Márquez ultrapassou Bezzechi, mas o italiano reagiu e retomou a ponta. Porém, o espanhol da Ducati não se distanciou em momento nenhum e, no lugar e na hora exata, atacou novamente e superou o rival italiano.
No setor 2, Fabio DiGiannantonio se retirou da pista pois a moto estava pegando fogo. As chamas foram controladas e ele voltou aos boxes, abandonando a corrida.
Bastianini superou Bagnaia pelo P5 e, pouco tempo depois, Aldeguer chegou e ultrapassou Bezzechi, alcançando a segunda posição. Na sexta posição, o italiano da Ducati foi ameaçado por por Binder, que estava sendo perseguido por Mir, e acabou saindo da pista para se defender, mas voltou na mesma posição. Algum tempo depois, Bagnaia teve que devolver a posição e acabou em oitavo, atrás de Binder e Mir.
No fim, Márquez venceu com tranquilidade, seguido por Aldeguer e Bezzechi.
|Cla
|Piloto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pontos
|1
|M. MarquezDucati Team
|28
|
42'11.006
|25
|2
|F. AldeguerGresini Racing
|28
|
+1.118
42'12.124
|1.118
|20
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|28
|
+3.426
42'14.432
|2.308
|16
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|28
|
+6.864
42'17.870
|3.438
|13
|5
|E. BastianiniTech 3
|28
|
+8.731
42'19.737
|1.867
|11
|6
|J. MirRepsol Honda Team
|28
|
+10.132
42'21.138
|1.401
|10
|7
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|28
|
+10.476
42'21.482
|0.344
|9
|8
|F. BagnaiaDucati Team
|28
|
+12.486
42'23.492
|2.010
|8
|9
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|28
|
+15.472
42'26.478
|2.986
|7
|10
|A. MarquezGresini Racing
|28
|
+15.537
42'26.543
|0.065
|6
|11
|F. MorbidelliTeam VR46
|28
|
+16.185
42'27.191
|0.648
|5
|12
|J. ZarcoLCR Honda
|28
|
+16.241
42'27.247
|0.056
|4
|13
|L. MariniRepsol Honda Team
|28
|
+18.478
42'29.484
|2.237
|3
|14
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|28
|
+18.491
42'29.497
|0.013
|2
|15
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|28
|
+25.256
42'36.262
|6.765
|1
|16
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|28
|
+30.316
42'41.322
|5.060
|17
|M. OliveiraPramac Racing
|28
|
+34.008
42'45.014
|3.692
|18
|J. MillerPramac Racing
|28
|
+37.478
42'48.484
|3.470
|dnf
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|20
|
+8 Laps
30'52.236
|8 Laps
|dnf
|J. MartinAprilia Racing Team
|13
|
+15 Laps
20'46.006
|7 Laps
