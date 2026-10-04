Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 AO VIVO: Acompanhe o GP do Bahrein na Malásia em tempo real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 AO VIVO: Acompanhe o GP do Bahrein na Malásia em tempo real

F1: Largada do GP do Bahrein na Malásia é atrasada devido à chuva

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Largada do GP do Bahrein na Malásia é atrasada devido à chuva

Márquez reduz vantagem de Martín para dois pontos; veja a classificação da MotoGP após o GP do Japão

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
Márquez reduz vantagem de Martín para dois pontos; veja a classificação da MotoGP após o GP do Japão

Confira o resultado final do GP do Japão de MotoGP, com vitória de Márquez e Martín em 2º

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
Confira o resultado final do GP do Japão de MotoGP, com vitória de Márquez e Martín em 2º

MotoGP: Márquez supera Martín e vence o GP do Japão; Moreira cai e abandona

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Márquez supera Martín e vence o GP do Japão; Moreira cai e abandona

NASCAR O’Reilly: Day vence duelo insano com Kvapil em Las Vegas

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Las Vegas II
NASCAR O’Reilly: Day vence duelo insano com Kvapil em Las Vegas

TCR South America: Girolami conquista pole em classificação marcada por tempestade em Posadas

TCR South America
TCR South America
TCR South America: Girolami conquista pole em classificação marcada por tempestade em Posadas

TCR South America: Girolami comanda segundo treino livre em Posadas

TCR South America
TCR South America
TCR South America: Girolami comanda segundo treino livre em Posadas
Relato da corrida
MotoGP GP do Japão

MotoGP: Márquez supera Martín e vence o GP do Japão; Moreira cai e abandona

Com isso, vantagem do piloto da Aprilia na liderança do Mundial cai para apenas dois pontos

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP fechou sua passagem por Motegi com um GP do Japão morno, mas com momentos mais emocionantes. Marc Márquez obteve uma importante vitória em cima de Jorge Martín graças a uma bela ultrapassagem no meio da prova, reduzindo a vantagem no Mundial para apenas dois pontos. Marco Bezzecchi completou o pódio enquanto Diogo Moreira abandonou no meio da prova.

Leia também:
 

Antes do início da prova, já sabíamos que dois pilotos teriam duplas voltas longas para pagar: Álex Márquez pelo incidente na curva 3 na sprint, e Zarco por ato perigoso durante o aquecimento neste domingo (tentar religar a moto em local impróprio).

Diferentemente do sábado, Martín saiu melhor e conseguiu neutralizar qualquer ataque de Márquez nas primeiras curvas, com Bezzecchi em terceiro, Álex em quarto e Acosta em quinto, enquanto Moreira perdeu uma posição, caindo de nono para décimo.

 

Ao final da primeira volta, o top 3 do campeonato e da prova já abriam uma pequena vantagem para Álex em quarto. Por outro lado, Acosta mostrava problemas de rendimento, caindo para oitavo em menos de duas voltas.

Na quinta volta, Martín liderava com 0s4 de vantagem para Márquez, que tinha uma diferença similar para Bezzecchi. Bezzecchi subia para quarto após Álex pagar sua primeira volta longa, caindo para quinto, enquanto Moreira era o nono. Ao cumprir a segunda, ele volta em nono, logo atrás do brasileiro.

 

Aos poucos, Márquez passou a imprimir um ritmo melhor que o das Aprilias, abrindo para Bezzecchi e colando em Martín. Na oitava volta, o atual campeão já ensaiava botar sua moto de lado nas retas.

Mais atrás, Diogo conseguia uma performance melhor que a de Álex Márquez, abrindo 1s de vantagem. Mas a corrida do brasileiro teve um fim abrupto logo na sequência, sofrendo uma queda na curva 9. Felizmente, sem maiores problemas para o piloto da LCR.

 

Na 11ª volta, Márquez fazia uma manobra ousada, retardando a freada e colocando a moto por dentro no terceiro setor para ultrapassar e assumir a liderança. A diferença rapidamente subiu para 0s3 entre eles. Nisso, Bezzecchi já estava quase 2s atrás, com Bastianini e Fernández fechando o top 5.

Entrando nas dez voltas finais, Márquez já abria 0s8 para Martín, enquanto Bezzecchi tentava reduzir a vantagem do companheiro de equipe, baixando para 1s1. No momento, a briga mais interessante na pista era Fernández x Ogura x Acosta pela quinta posição.

 

Próximo do fim, na volta 20, uma bandeira amarela foi acionada por quedas em pontos diferentes: Álex Márquez abandonou ao cair na curva 10, enquanto Miller foi ao chão na 13, conseguindo voltar à prova. Já no giro seguinte, foi a vez de Zarco, também na 10.

Enquanto Márquez via sua vantagem para Martín seguir na casa de 1s a quatro voltas do fim, a briga entre a dupla da Trackhouse e Acosta esquentava, com os três trocando posições freneticamente.

 

No final, Marc Márquez conquista uma importante vitória no GP do Japão, reduzindo a vantagem de Jorge Martín, segundo colocado na prova, para apenas dois pontos na classificação do Mundial. Marco Bezzecchi completou o pódio, tendo que segurar o ataque de Enea Bastianini na última volta.

Completaram o top 10: Enea Bastianini, Raúl Fernández, Ai Ogura, Pedro Acosta, Francesco Bagnaia, Fermín Aldeguer e Luca Marini.

A MotoGP retoma as atividades já no próximo fim de semana com mais uma edição do GP da Indonésia, em Mandalika.

Resultado final do GP do Japão de MotoGP:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 24

41'31.467

       25
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 24

+1.363

41'32.830

 1.363     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 24

+2.252

41'33.719

 0.889     16
4 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 24

+2.330

41'33.797

 0.078     13
5 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 24

+14.815

41'46.282

 12.485     11
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 24

+15.210

41'46.677

 0.395     10
7 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 24

+16.928

41'48.395

 1.718     9
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 24

+20.333

41'51.800

 3.405     8
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 24

+23.545

41'55.012

 3.212     7
10 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 24

+25.677

41'57.144

 2.132     6
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 24

+25.853

41'57.320

 0.176     5
12 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 24

+30.867

42'02.334

 5.014     4
13 Thailand S. Chantra Repsol Honda Team 15 Honda 24

+31.333

42'02.800

 0.466     3
14 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 24

+33.995

42'05.462

 2.662     2
15 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 24

+34.590

42'06.057

 0.595     1
16 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 24

+39.228

42'10.695

 4.638      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 24

+39.562

42'11.029

 0.334      
18 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 24

+50.816

42'22.283

 11.254      
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 24

+1'11.127

42'42.594

 20.311      
20 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 22

+2 Voltas

41'38.339

 2 Voltas      
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+6 Voltas

32'55.231

 4 Voltas   Acidente  
nc Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 9

+15 Voltas

14'58.120

 9 Voltas      
Ver resultados completos

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Horários, clima e como assistir ao domingo de corrida do GP do Japão, com Moreira
Próximo artigo Confira o resultado final do GP do Japão de MotoGP, com vitória de Márquez e Martín em 2º

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo

F1: Verstappen domina e faz a pole do GP do Bahrein na Malásia com Hamilton 2º; Bortoleto é 10º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Verstappen domina e faz a pole do GP do Bahrein na Malásia com Hamilton 2º; Bortoleto é 10º

MotoGP: "Moreira é um dos pilotos mais talentosos que já vi", elogia Márquez após pódio do brasileiro

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: "Moreira é um dos pilotos mais talentosos que já vi", elogia Márquez após pódio do brasileiro

"Hoje era o dia": Moreira celebra primeiro pódio na MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
"Hoje era o dia": Moreira celebra primeiro pódio na MotoGP

Últimas notícias

F1 AO VIVO: Acompanhe o GP do Bahrein na Malásia em tempo real

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 AO VIVO: Acompanhe o GP do Bahrein na Malásia em tempo real

F1: Largada do GP do Bahrein na Malásia é atrasada devido à chuva

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Largada do GP do Bahrein na Malásia é atrasada devido à chuva

Márquez reduz vantagem de Martín para dois pontos; veja a classificação da MotoGP após o GP do Japão

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Japão
Márquez reduz vantagem de Martín para dois pontos; veja a classificação da MotoGP após o GP do Japão

Confira o resultado final do GP do Japão de MotoGP, com vitória de Márquez e Martín em 2º

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Japão
Confira o resultado final do GP do Japão de MotoGP, com vitória de Márquez e Martín em 2º