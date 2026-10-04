MotoGP: Márquez supera Martín e vence o GP do Japão; Moreira cai e abandona
Com isso, vantagem do piloto da Aprilia na liderança do Mundial cai para apenas dois pontos
A MotoGP fechou sua passagem por Motegi com um GP do Japão morno, mas com momentos mais emocionantes. Marc Márquez obteve uma importante vitória em cima de Jorge Martín graças a uma bela ultrapassagem no meio da prova, reduzindo a vantagem no Mundial para apenas dois pontos. Marco Bezzecchi completou o pódio enquanto Diogo Moreira abandonou no meio da prova.
Antes do início da prova, já sabíamos que dois pilotos teriam duplas voltas longas para pagar: Álex Márquez pelo incidente na curva 3 na sprint, e Zarco por ato perigoso durante o aquecimento neste domingo (tentar religar a moto em local impróprio).
Diferentemente do sábado, Martín saiu melhor e conseguiu neutralizar qualquer ataque de Márquez nas primeiras curvas, com Bezzecchi em terceiro, Álex em quarto e Acosta em quinto, enquanto Moreira perdeu uma posição, caindo de nono para décimo.
Ao final da primeira volta, o top 3 do campeonato e da prova já abriam uma pequena vantagem para Álex em quarto. Por outro lado, Acosta mostrava problemas de rendimento, caindo para oitavo em menos de duas voltas.
Na quinta volta, Martín liderava com 0s4 de vantagem para Márquez, que tinha uma diferença similar para Bezzecchi. Bezzecchi subia para quarto após Álex pagar sua primeira volta longa, caindo para quinto, enquanto Moreira era o nono. Ao cumprir a segunda, ele volta em nono, logo atrás do brasileiro.
Aos poucos, Márquez passou a imprimir um ritmo melhor que o das Aprilias, abrindo para Bezzecchi e colando em Martín. Na oitava volta, o atual campeão já ensaiava botar sua moto de lado nas retas.
Mais atrás, Diogo conseguia uma performance melhor que a de Álex Márquez, abrindo 1s de vantagem. Mas a corrida do brasileiro teve um fim abrupto logo na sequência, sofrendo uma queda na curva 9. Felizmente, sem maiores problemas para o piloto da LCR.
Na 11ª volta, Márquez fazia uma manobra ousada, retardando a freada e colocando a moto por dentro no terceiro setor para ultrapassar e assumir a liderança. A diferença rapidamente subiu para 0s3 entre eles. Nisso, Bezzecchi já estava quase 2s atrás, com Bastianini e Fernández fechando o top 5.
Entrando nas dez voltas finais, Márquez já abria 0s8 para Martín, enquanto Bezzecchi tentava reduzir a vantagem do companheiro de equipe, baixando para 1s1. No momento, a briga mais interessante na pista era Fernández x Ogura x Acosta pela quinta posição.
Próximo do fim, na volta 20, uma bandeira amarela foi acionada por quedas em pontos diferentes: Álex Márquez abandonou ao cair na curva 10, enquanto Miller foi ao chão na 13, conseguindo voltar à prova. Já no giro seguinte, foi a vez de Zarco, também na 10.
Enquanto Márquez via sua vantagem para Martín seguir na casa de 1s a quatro voltas do fim, a briga entre a dupla da Trackhouse e Acosta esquentava, com os três trocando posições freneticamente.
No final, Marc Márquez conquista uma importante vitória no GP do Japão, reduzindo a vantagem de Jorge Martín, segundo colocado na prova, para apenas dois pontos na classificação do Mundial. Marco Bezzecchi completou o pódio, tendo que segurar o ataque de Enea Bastianini na última volta.
Completaram o top 10: Enea Bastianini, Raúl Fernández, Ai Ogura, Pedro Acosta, Francesco Bagnaia, Fermín Aldeguer e Luca Marini.
A MotoGP retoma as atividades já no próximo fim de semana com mais uma edição do GP da Indonésia, em Mandalika.
Resultado final do GP do Japão de MotoGP:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|24
|
41'31.467
|25
|2
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|24
|
+1.363
41'32.830
|1.363
|20
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|24
|
+2.252
41'33.719
|0.889
|16
|4
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|24
|
+2.330
41'33.797
|0.078
|13
|5
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|24
|
+14.815
41'46.282
|12.485
|11
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|24
|
+15.210
41'46.677
|0.395
|10
|7
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|24
|
+16.928
41'48.395
|1.718
|9
|8
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|24
|
+20.333
41'51.800
|3.405
|8
|9
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|24
|
+23.545
41'55.012
|3.212
|7
|10
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|24
|
+25.677
41'57.144
|2.132
|6
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|24
|
+25.853
41'57.320
|0.176
|5
|12
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|24
|
+30.867
42'02.334
|5.014
|4
|13
|S. Chantra Repsol Honda Team
|15
|Honda
|24
|
+31.333
42'02.800
|0.466
|3
|14
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|24
|
+33.995
42'05.462
|2.662
|2
|15
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|24
|
+34.590
42'06.057
|0.595
|1
|16
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|24
|
+39.228
42'10.695
|4.638
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|24
|
+39.562
42'11.029
|0.334
|18
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|24
|
+50.816
42'22.283
|11.254
|19
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|24
|
+1'11.127
42'42.594
|20.311
|20
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|22
|
+2 Voltas
41'38.339
|2 Voltas
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|18
|
+6 Voltas
32'55.231
|4 Voltas
|Acidente
|nc
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|9
|
+15 Voltas
14'58.120
|9 Voltas
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FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão
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