MotoGP: Márquez supera queda precoce e crava pole na Austrália com mais de 1s de vantagem; Moreira é 10º
Álex Márquez e Johann Zarco completam os três primeiros colocados; líder Jorge Martín larga da quarta colocação
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Não tem queda nem chuva que pare Márc Márquez! O piloto da Ducati superou a queda sofrida logo no início da primeira volta lançada e cravou a pole do GP da Austrália de MotoGP com 1s503 de diferença para o segundo colocado, seu irmão, Álex Márquez.
Johann Zarco completou os três primeiros colocados. O líder do campeonato Jorge Martín abre a segunda fila e larga da quarta posição. O brasileiro Diogo Moreira consegiu o décimo melhor tempo.
Classificação
Particiaparam do Q1: Zarco, Miller, Binder, Bagnaia, Quartararo, Lecuona, Morbidelli, Rins, Viñales e Fernandez. A cinco minutos do fim, e em uma sessão morna, as duas vagas estabam, provisoriamente, com Zarco e Miller.
Contudo, na reta final, Binder apareceu de surpresa superando o tempo de Zarco por 0s001. Posteriormente, a pista foi melhorando e os tempos caindo ainda mais. A bandeira quadriculada foi agiatada e Miller, herói local, e Zarco avançaram ao Q2.
Q2
DIferente do Q1, a sgunda parte da sessão iniciou com pista molhda, obrigando os pilotos a calçarem pneus de chuva. Logo na primeira tentativa e a poucos segundos depois de iniciar a volta, Marc Márquez foi para o chão na curva 4.
Restando dez minutos para o fim, Márquez conseguiu voltar para os boxes e fazer a troca de moto para retornar à classificação. Na pista, Zarco liderava, seguido por Álex Márquez e Diogo Moreira.
O cronômetro marcava pouco mais de seis minutos quando Márquez passou pela reta de chegada e cravou o melhor tempo fazendo 1m36s049 assumindo a pole provisório logo na sua primeira volta após queda.
Nesta altura, o líder do campeonato Jorge Martín era apenas o décimo colocado. Nos dois minutos finais, Zarco desbancou Marc assumindo a ponta. Contudo, na bandeira quadriculada, Márquez voou na pista, fez 1m34s203 sendo 1s503 mais rápido que o segundo colocado.
Martín, no apagar das luzes, ainda conseguiu melhorar o tempo e abre a segunda fileira em quarto.
Resultado Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|7
|
1'35.461
|167.741
|2
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|8
|
+0.001
1'35.462
|0.001
|167.740
|3
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+0.535
1'35.996
|0.534
|166.806
|4
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|8
|
+0.835
1'36.296
|0.300
|166.287
|5
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|8
|
+1.226
1'36.687
|0.391
|165.614
|6
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|9
|
+1.298
1'36.759
|0.072
|165.491
|7
|A. Fernandez Pramac Racing
|47
|Yamaha
|8
|
+1.317
1'36.778
|0.019
|165.459
|8
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|8
|
+1.450
1'36.911
|0.133
|165.232
|9
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|8
|
+1.779
1'37.240
|0.329
|164.672
|10
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
+2.443
1'37.904
|0.664
|163.556
|Ver resultados completos
Resultado Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|7
|
1'34.203
|169.981
|2
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|7
|
+1.494
1'35.697
|1.494
|167.328
|3
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|8
|
+1.503
1'35.706
|0.009
|167.312
|4
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|8
|
+1.577
1'35.780
|0.074
|167.183
|5
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|7
|
+1.781
1'35.984
|0.204
|166.827
|6
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+1.947
1'36.150
|0.166
|166.539
|7
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|8
|
+2.297
1'36.500
|0.350
|165.935
|8
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|8
|
+2.303
1'36.506
|0.006
|165.925
|9
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|8
|
+2.317
1'36.520
|0.014
|165.901
|10
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|8
|
+3.681
1'37.884
|1.364
|163.589
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|7
|
+4.444
1'38.647
|0.763
|162.324
|12
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|8
|
+5.186
1'39.389
|0.742
|161.112
|Ver resultados completos
Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Márquez supera queda precoce e crava pole na Austrália com mais de 1s de vantagem; Moreira é 10º
F1 - "Apenas um passo atrás": Entenda quais problemas McLaren tenta resolver com atualizações finais de 2026
Sammy Smith conquista primeira vitória na NASCAR Truck em um final emocionante de Talladega
F1: Por que Ferrari escolheu estrear atualização que vale "menos de um décimo" no GP dos EUA
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários