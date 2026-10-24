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MotoGP: Márquez supera queda precoce e crava pole na Austrália com mais de 1s de vantagem; Moreira é 10º

Álex Márquez e Johann Zarco completam os três primeiros colocados; líder Jorge Martín larga da quarta colocação

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
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Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Não tem queda nem chuva que pare Márc Márquez! O piloto da Ducati superou a queda sofrida logo no início da primeira volta lançada e cravou a pole do GP da Austrália de MotoGP com 1s503 de diferença para o segundo colocado, seu irmão, Álex Márquez.  

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Johann Zarco completou os três primeiros colocados. O líder do campeonato Jorge Martín abre a segunda fila e larga da quarta posição. O brasileiro Diogo Moreira consegiu o décimo melhor tempo. 

Classificação

Particiaparam do Q1: Zarco, Miller, Binder, Bagnaia, Quartararo, Lecuona, Morbidelli, Rins, Viñales e Fernandez. A cinco minutos do fim, e em uma sessão morna, as duas vagas estabam, provisoriamente, com Zarco e Miller. 

 

Contudo, na reta final, Binder apareceu de surpresa superando o tempo de Zarco por 0s001. Posteriormente, a pista foi melhorando e os tempos caindo ainda mais. A bandeira quadriculada foi agiatada e Miller, herói local, e Zarco avançaram ao Q2. 

Q2

DIferente do Q1, a sgunda parte da sessão iniciou com pista molhda, obrigando os pilotos a calçarem pneus de chuva. Logo na primeira tentativa e a poucos segundos depois de iniciar a volta, Marc Márquez foi para o chão na curva 4.

Restando dez minutos para o fim, Márquez conseguiu voltar para os boxes e fazer a troca de moto para retornar à classificação. Na pista, Zarco liderava, seguido por Álex Márquez e Diogo Moreira. 

 

O cronômetro marcava pouco mais de seis minutos quando Márquez passou pela reta de chegada e cravou o melhor tempo fazendo 1m36s049 assumindo a pole provisório logo na sua primeira volta após queda. 

Nesta altura, o líder do campeonato Jorge Martín era apenas o décimo colocado. Nos dois minutos finais, Zarco desbancou Marc assumindo a ponta. Contudo, na bandeira quadriculada, Márquez voou na pista, fez 1m34s203 sendo 1s503 mais rápido que o segundo colocado. 

 

Martín, no apagar das luzes, ainda conseguiu melhorar o tempo e abre a segunda fileira em quarto. 

Resultado Q1  

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

1'35.461

   167.741  
2 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 8

+0.001

1'35.462

 0.001 167.740  
3 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.535

1'35.996

 0.534 166.806  
4 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 8

+0.835

1'36.296

 0.300 166.287  
5 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 8

+1.226

1'36.687

 0.391 165.614  
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 9

+1.298

1'36.759

 0.072 165.491  
7 Spain A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 8

+1.317

1'36.778

 0.019 165.459  
8 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 8

+1.450

1'36.911

 0.133 165.232  
9 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 8

+1.779

1'37.240

 0.329 164.672  
10 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+2.443

1'37.904

 0.664 163.556  
Ver resultados completos

Resultado Q2  

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 7

1'34.203

   169.981  
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+1.494

1'35.697

 1.494 167.328  
3 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 8

+1.503

1'35.706

 0.009 167.312  
4 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

+1.577

1'35.780

 0.074 167.183  
5 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+1.781

1'35.984

 0.204 166.827  
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+1.947

1'36.150

 0.166 166.539  
7 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+2.297

1'36.500

 0.350 165.935  
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+2.303

1'36.506

 0.006 165.925  
9 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

+2.317

1'36.520

 0.014 165.901  
10 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 8

+3.681

1'37.884

 1.364 163.589  
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+4.444

1'38.647

 0.763 162.324  
12 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+5.186

1'39.389

 0.742 161.112  
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Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +

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