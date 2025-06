A primeira edição do GP italiano de motocicletas foi realizada no circuito de Monza em 1949, com vitória do piloto local Nello Pagani. Desde então, a corrida transalpina foi realizada em vários locais, como Ímola (1972), Mugello (1976) e Misano (1980). Os dois últimos circuitos se alternaram na década de 1980, com a pista da Toscana sediando o evento em cinco ocasiões (76, 78, 82, 84 e 85) até 1991, quando se tornou um local permanente para o GP da Itália, que tem sido realizado sem interrupção desde então, com exceção de 2020 devido à pandemia. No total, Mugello já sediou 38 GPs de MotoGP.

Portanto, este fim de semana marca a 39ª edição da icônica corrida italiana, que tem um líder histórico de vitórias, a lenda nacional Valentino Rossi, que a venceu sete vezes consecutivas, entre 2002 e 2008, aos comandos da Honda e da Yamaha.

Depois do ídolo de Tavullia, dois pilotos ficaram logo atrás, o australiano Mick Doohan (Honda), que venceu seis vezes, também de forma consecutiva, entre 1993 e 1998. O espanhol Jorge Lorenzo foi outro especialista em surfar nas colinas da Toscana, vencendo mais seis vezes, em 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016 com a Yamaha, esmagando o domínio do companheiro de equipe Valentino, e em 2018 com a Ducati, apenas a primeira vitória com a máquina baseada em Bolonha, um dia depois de ter sido anunciado que seria o último ano com a equipe italiana de fábrica.

Lorenzo poderia ter igualado as sete vitórias de Rossi em Mugello, mas foi derrotado por um décimo de segundo na chegada em 2014, interrompendo a sequência de vitórias.

A primeira e única vitória de Marc Marquez em Mugello em 2014, derrotando Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Foto de: Repsol Media

A primeira e única vitória de Márquez em Mugello

Precisamente essa amarga derrota para Lorenzo foi infligida a ele pelo então muito jovem Marc Márquez, que em na segunda temporada na categoria rainha chegou a 10 vitórias nas primeiras 10 corridas no início da temporada de 2014, incluindo o GP da Itália, que foi realizado em 1º de junho daquele ano e que ele venceu por 1 décimo de segundo. Lorenzo se vingou em 2016, quando chegou à última curva atrás de Marc e o ultrapassou por 19 milésimos de segundo.

Mugello nunca foi um circuito amigável para Márquez, que no primeiro ano na MotoGP sofreu um acidente terrível na reta que poderia ter sido dramático, pois ficou a milímetros do muro.

Desde então, em onze participações, ele só conseguiu três pódios, a vitória em 2014, o segundo lugar em 2016 e outro segundo em 2019. Depois disso, nada e não só isso, mas no domingo serão 4040 dias desde aquele triunfo em 1º de junho de 2014, muitos dias sem uma vitória em uma das pistas mais hostis para o catalão, especialmente na esteira dos incidentes de 2015 com o ídolo local Valentino Rossi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, vencedor do ano passado em Mugello. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Bagnaia, o novo dominador de Mugello

Nos últimos anos, um novo dominador surgiu na pista da Toscana na forma do piloto local Pecco Bagnaia. O bicampeão da MotoGP e, até o ano passado, líder indiscutível da equipe de fábrica da Ducati, venceu as três últimas edições, iniciando uma dinastia que ele espera manter este ano, embora não seja fácil enfrentar o domínio demonstrado até agora pelo novo companheiro de equipe, Márquez, que estará ansioso para vencer Pecco, uma vitória que, se acontecer, será a 93ª do multicampeão.

Bagnaia, com as vitórias em 2022, 2023 e 2024, tornou-se o quarto piloto mais bem-sucedido em Mugello, onde também venceu as duas corridas sprint de sábado realizadas lá, nos dias 23 e 24, provando que, até agora, ele é o novo rei de Mugello.

Mugello, GP da Itália de 2025 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Todos os vencedores do GP da Itália em Mugello:

2024 Francesco Bagnaia IT Autódromo Internacional de Mugello Ducati MotoGP™ 2023 Francesco Bagnaia IT Autódromo Internacional de Mugello Ducati MotoGP™ 2022 Francesco Bagnaia IT Autódromo Internacional de Mugello Ducati MotoGP™ 2021 Fabio Quartararo FR Autódromo Internacional de Mugello Yamaha MotoGP™ 2019 Danilo Petrucci TI Autódromo Internacional de Mugello Ducati MotoGP™ 2018 Jorge Lorenzo PT Autódromo Internacional de Mugello Ducati MotoGP™ 2017 Andrea Dovizioso TI Autódromo Internacional de Mugello Ducati MotoGP™ 2016 Jorge Lorenzo PT Autódromo Internacional de Mugello Yamaha MotoGP™ 2015 Jorge Lorenzo PT Autódromo Internacional de Mugello Yamaha MotoGP™ 2014 Marc Marquez PT Autódromo Internacional de Mugello Honda MotoGP™ 2013 Jorge Lorenzo PT Autódromo Internacional de Mugello Yamaha MotoGP™ 2012 Jorge Lorenzo PT Autódromo Internacional de Mugello Yamaha MotoGP™ 2011 Jorge Lorenzo PT Autódromo Internacional de Mugello Yamaha MotoGP™ 2010 Daniel Pedrosa PT Autódromo Internacional de Mugello Honda MotoGP™ 2009 Casey Stoner UA Autódromo Internacional de Mugello Ducati MotoGP™ 2008 Valentino Rossi TI Autódromo Internacional de Mugello Yamaha MotoGP™ 2007 Valentino Rossi TI Autódromo Internacional de Mugello Yamaha MotoGP™ 2006 Valentino Rossi TI Autódromo Internacional de Mugello Yamaha MotoGP™ 2005 Valentino Rossi TI Autódromo Internacional de Mugello Yamaha MotoGP™ 2004 Valentino Rossi IT Autódromo Internacional de Mugello Yamaha MotoGP™

2003 Valentino Rossi IT Autódromo Internacional de Mugello Honda MotoGP™ 2002 Valentino Rossi IT Autódromo Internacional de Mugello Honda MotoGP™ 2001 Alex Barros BR Autódromo Internacional de Mugello Honda 500cc 2000 Loris Capirossi IT Autódromo Internacional de Mugello Honda 500cc 1999 Alex Criville PT Autódromo Internacional de Mugello Honda 500cc 1998 Mick Doohan UA Autódromo Internacional de Mugello Honda 500cc 1997 Mick Doohan UA Autódromo Internacional de Mugello Honda 500cc 1996 Mick Doohan UA Autódromo Internacional de Mugello Honda 500cc 1995 Mick Doohan UA Autódromo Internacional de Mugello Honda 500cc 1994 Mick Doohan UA Autódromo Internacional de Mugello Honda 500cc 1993 Mick Doohan UA Autódromo Internacional de Mugello Honda 500cc 1992 Kevin Schwantz EUA Autódromo Internacional de Mugello Suzuki 500cc 1991 Wayne Rainey EUA Autódromo Internacional de Mugello Yamaha 500cc 1985 Freddie Spencer EUA Autódromo Internacional de Mugello Honda 500cc 1984 Randy Mamola EUA Autódromo Internacional de Mugello Honda 500cc 1982 Freddie Spencer EUA Autódromo Internacional de Mugello Honda 500cc 1978 Kenny Roberts EUA Autódromo Internacional de Mugello Yamaha 500cc 1976 Barry Sheene REINO UNIDO Autódromo Internacional de Mugello Suzuki 500cc

