Marc Márquez venceu em todos os circuitos em que correu na MotoGP, exceto um. Vai chegar ao número 20 em Portimão? E na Áustria?

Márquez retornará ao campeonato em 2021 no GP de Portugal, em um circuito em que nunca correu, o de Portimão.

O autódromo do Algarve estreou no calendário da MotoGP em 2020, como alternativa a várias etapas canceladas devido à pandemia do coronavírus. E devido à lesão que o piloto da Honda sofreu no ano passado, ele terá que se adaptar a partir de sexta-feira a uma pista onde ainda não competiu.

No entanto, Portimão não é um local desconhecido do #93, que completou um dia de testes com a Honda RC213V-S no mês passado procurando se testar e recuperar as sensações antes do seu retorno.

Será o 21º circuito onde Márquez disputa uma corrida da categoria. Nos 20 que já visitou, ganhou pelo menos uma vez, menos um: o Red Bull Ring, casa do GP da Áustria.

A MotoGP realizou dois eventos na Áustria (um deles foi o GP da Estíria) em 2020, mas Marc não pôde competir em nenhum deles. Se tudo correr bem, o espanhol terá chance novamente em agosto, na campanha de 2021.

Mas, para chegar na Áustria e cravar a marca 21 vitórias de 21 circuitos, plantando sua 'bandeira' em cada pista do Mundial, ele primeiro teria que vencer em Portimão neste final de semana.

Curiosamente, Márquez venceu o GP de Portugal na Moto2 , mas o fez no Estoril, não no Algarve.

É cedo, depois de nove meses de afastamento, para pedir ao piloto que brilhe como antes. Mas o CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, disse esta semana: Márquez não vai voltar se não estiver aqui para vencer. E agora volta ...

Todos os circuitos onde Marc Márquez venceu corridas

Circuito GP Viitórias Categorías 1. Mugello Italia 3 (2010, 2011 y 2014) 125cc Moto 2 MotoGP 2. Silverstone Gran Bretaña 2 (2010 y 2014) 125cc MotoGP 3. Assen Holanda 5 (2010, 2011, 2012, 2014 y 2018) 125cc Moto 2 MotoGP 4. Barcelona Catalunya 3 (2010, 2014 y 2019) 125cc MotoGP 5. Sachsenring Alemania 10 (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019) 125cc Moto 2 MotoGP 6. Misano San Marino 6 (2010, 2011, 2012, 2015, 2017 y 2019) 125cc Moto 2 MotoGP 7. Motegi Japón 5 (2010, 2012, 2016, 2018 y 2019) 125cc Moto 2 MotoGP 8. Sepang Malasia 3 (2010, 2014 y 2018) 125cc MotoGP 9. Losail Qatar 2 (2012 y 2014) Moto MotoGP 10. Jerez España 3 (2014, 2018 y 2019) MotoGP 11. Le Mans Francia 4 (2011, 2014, 2018 y 2019 Moto2 MotoGP 12. Brno República Checa 4 (2012, 2013, 2017 y 2019) Moto2 MotoGP 13. Indianápolis Indianápolis 5 (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015) Moto2 MotoGP 14. Phillip Island Australia 4 (2010, 2015, 2017 y 2019) 125cc MotoGP 15. Estoril Portugal 2 (2010 y 2011) 125cc Moto2 16. Motorland Aragón Aragón 6 (2010, 2013, 2016, 2017, 2018 y 2019) 125cc MotoGP 17. Cheste Valencia 3 (2012, 2014 y 2019) Moto2 MotoGP 18. Austin Las Américas 6 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018) MotoGP 19. Laguna Seca Estados Unidos 1 (2013) MotoGP 20. Termas Argentina 3 (2014, 2016 y 2019) MotoGP 21. Buriram Tailandia 2 (2018 y 2019) MotoGP

Entre os dados curiosos, é notável que tenha vencido o único GP dos Estados Unidos em Laguna Seca que disputou na MotoGP, bem como os dois únicos GPs da Tailândia, no Buriram, que chegaram ao calendário em 2018.

E se a Áustria é o seu ponto fraco, o oposto pode ser dito de Sachsenring, onde venceu em todas as visitas de 2010 a 2019, nas 125cc, Moto2 e MotoGP. O Circuito das Américas, em Austin, também é o seu território, onde tem dominado todos os anos desde que chegou à MotoGP, exceto em 2019, quando caiu.

Galeria: 82 vitórias de Marc Márquez no mundial de motovelocidade

1. GP de Italia 2010 - Mugello 1 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Pol Espargaró 2 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2. Gran Bretaña 2010 - Silverstone 3 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Bradley Smith 4 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3. GP de Holanda 2010 - Assen 5 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Pol Espargaró 6 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4. GP de Catalunya 2010 - Montmeló 7 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1ºMarc Márquez, 2º Bradley Smith, 3º Pol Espargaró 8 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5. GP de Alemania 2010 - Sachsenring 9 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Tomoyoshi Koyama, 3º Sandro Cortese 10 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 6. GP de San Marino 2010 - Misano 11 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Efrén Vázquez 12 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7. GP de Japón 2010 - Motegi 13 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Bradley Smith 14 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 8. GP de Malasia 2010 - Sepang 15 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Nico Terol 16 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 9. GP de Australia 2010 - Phillip Island 17 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Nico Terol 18 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 10. GP de Portugal 2010 - Estoril 19 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Bradley Smith 20 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11. GP de Francia 2011 - Le Mans 21 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Yuki Takahashi, 3º Stefan Bradl 22 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 12. GP de Holanda 2011 - Assen 23 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Kenan Sofuoglu, 3º Bradley Smith 24 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 13. GP de Italia 2011 - Mugello 25 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Bradley Smith 26 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 14. GP de Alemania 2011 - Sachsenring 27 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Alex de Angelis 28 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 15. GP de Indianápolis 2011 - IMS 29 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Tito Rabat 30 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 16. GP de San Marino 2011 - Misano 31 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Andrea Iannone 32 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 17. GP de Aragón 2011 - Motorland 33 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Iannone, 3º Simone Corsi 34 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18. GP Qatar 2012 - Losail 35 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Iannone, 3º Pol Espargaró 36 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 19. GP de Portugal 2012 - Estoril 37 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Thomas Luthi 38 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Holanda 2012 - Assen 39 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Iannone, 3º Scott Redding 40 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 21. GP de Alemania 2012 - Sachsenring 41 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Alex de Angelis 42 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 22. GP de Indianápolis 2012 - IMS 43 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Julián Simón 44 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de la República Checa 2012 - Brno 45 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Thomas Luthi, 3º Pol Espargaró 46 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 24. GP de San Marino 2012 - Misano 47 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Andrea Iannone 48 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 25. GP de Japón 2012 - Motegi 49 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Tito Rabat 50 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 26. GP de Valencia 2012 - Cheste 51 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Julián Simón, 3º Nicolás Terol 52 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 27. GP de las Américas 2013 - COTA 53 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 54 / 164 Foto de: Repsol Media 28. GP de Alemania 2013 - Sachsenring 55 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Valentino Rossi 56 / 164 Foto de: Repsol Media 29. GP de EEUU 2013 - Laguna Seca 57 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Valentino Rossi 58 / 164 Foto de: Yamaha MotoGP 30. GP de Indianápolis 2013 - IMS 59 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 60 / 164 Foto de: Repsol Media 31. GP de la República Checa 2013 - Brno 61 / 164 Foto de: Bridgestone Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorezo 62 / 164 Foto de: Bridgestone 32. GP de Aragón 2013 - Motorland 63 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 64 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 33. GP Qatar 2014 - Losail 65 / 164 Foto de: Bridgestone Corporation Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 66 / 164 Foto de: Bridgestone Corporation 34. GP de las Américas 2014 - COTA 67 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Andrea Dovizioso 68 / 164 Foto de: Repsol Media 35. GP de Argentina 2014 - Termas de Río Hondo 69 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 70 / 164 Foto de: Yamaha MotoGP 36. GP de España 2014 - Jerez 71 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 72 / 164 Foto de: Bridgestone Corporation 37. GP de Francia 2014 - Le Mans 73 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Alvaro Bautista 74 / 164 Foto de: Repsol Media 38. GP de Italia 2014 - Mugello 75 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 76 / 164 Foto de: Repsol Media 39. GP de Catalunya 2014 - Montmeló 77 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 78 / 164 Foto de: Repsol Media 40. GP de Holanda 2014 - Assen 79 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Dani Pedrosa 80 / 164 Foto de: Repsol Media 41. GP de Alemania 2014 - Sachsenring 81 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 82 / 164 Foto de: Repsol Media 42. GP de Indianápolis 2014 - IMS 83 / 164 Foto de: Walter Kuhn Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 84 / 164 Foto de: Chris Jones 43. GP de Gran Bretaña 2014 - Silverstone 85 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 86 / 164 Foto de: Repsol Media 44. GP de Malasia 2014 - Sepang 87 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Jorge Lorenzo 88 / 164 Foto de: Repsol Media 45. GP de la Comunitat Valenciana 2014 - Cheste 89 / 164 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Podio: 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Jorge Lorenzo 90 / 164 Foto de: Yamaha MotoGP 46. GP de las América 2015 - COTA 91 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Valentino Rossi 92 / 164 Foto de: Repsol Media 47. GP de Alemania 2015 - Sachsenring 93 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Valentino Rossi 94 / 164 Foto de: Repsol Media 48. GP de Indianápolis 2015 - IMS 95 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 96 / 164 Foto de: Indianapolis Motor Speedway 49. GP de San Marino 2015 - Misano 97 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Marquez, 2º Bradley Smith, 3º Scott Redding 98 / 164 Foto de: Marc VDS 50. GP de Australia 2015 - Phillip Island 99 / 164 Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Andrea Iannone 100 / 164 51. GP de Argentina 2016 - Termas de Río Hondo 101 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 102 / 164 Foto de: Repsol Media 52. GP de las Américas 2016 - COTA 103 / 164 Foto de: Mirco Lazzari Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Andrea Iannone 104 / 164 Foto de: Mirco Lazzari 53. GP de Alemania 2016 - Sachsenring 105 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Andrea Dovizioso 106 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 54. GP de Aragón 2016 - Motorland 107 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 108 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 55. GP de Japón 2016 - Motegi 109 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Maverick Viñales 110 / 164 Foto de: Suzuki MotoGP 56. GP de las Américas 2017 - COTA 111 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 112 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 57. GP de Alemania 2017 - Sachsenring 113 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jonas Folger, 3º Dani Pedrosa 114 / 164 Foto de: Toni Börner 58. GP de la República Checa 2017 - Brno 115 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Maverick Viñales 116 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 59. GP de San Marino 2017 - Misano 117 / 164 Foto de: Miquel Liso Podio: 1º Marc Marquez, 2º Danilo Petrucci, 3º Andrea Dovizioso 118 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 60. GP de Aragón 2017 - Motorland 119 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 120 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 61. GP de Australia 2017 - Phillip Island 121 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Maverick Viñales 122 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 62. GP de las Américas 2018 - COTA 123 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Maverick Viñales, 3º Andrea Iannone 124 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 63. GP de España 2018 - Jerez 125 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio 1º: Marc Márquez, 2º Johann Zarco, 3º Andrea Iannone 126 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 64. GP de Francia 2018 - Le Mans 127 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podium: 1º Marc Márquez, 2º Danilo Petrucci, 3º Valentino Rossi 128 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 65. GP de Holanda 2018 - Assen 129 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Alex Rins, 3º Maverick Viñales 130 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 66. GP de Alemania 2018 - Sachsenring 131 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Maverick Viñales 132 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 67. GP de Aragón 2018 - Motorland 133 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Andrea Iannone 134 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 68. GP de Tailandia 2018 - Buriram 135 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Maverick Viñales 136 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 69. GP de Japón 2018 - Motegi 137 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Alex Rins 138 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 70. GP de Malasia 2018 - Sepang 139 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Alex Rins, 3º Johann Zarco 140 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 71. GP de Argentina 2019 - Termas de Río Hondo 141 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez 2º Valentino Rossi, 3º Andrea Dovizioso 142 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 72. GP de España 2019 - Jerez 143 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Alex Rins, 3º Maverick Vinales 144 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 73. GP de Francia 2019 - Le Mans 145 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Danilo Petrucci 146 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 74. Gran Premio de Catalunya 2019 - Montmeló 147 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Danilo Petrucci 148 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 75. Gran Premio de Alemania 2019 - Sachsenring 149 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Maverick Vinales, 3º Cal Crutchlow 150 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 76. Gran Premio de la República Checa 2019 - Brno 151 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Jack Miller 152 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 77. Gran Premio de San Marino 2019 - Misano 153 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Maverick Viñales 154 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 78. Gran Premio de Aragón 2019 - Motorland 155 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Jack Miller, Pramac Racing 156 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 79. Gran Premio de Tailandia 2019 - Buriram 157 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Maverick Viñales 158 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 80. Gran Premio de Japón 2019 - Motegi 159 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Andrea Dovizioso 160 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 81. Gran Premio de Australia 2019 - Phillip Island 161 / 164 Podio: 1º Marc Marquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Jack Miller 162 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 82. GP de la Comunitat Valenciana 2019 - Cheste 163 / 164 Foto de: MotoGP Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Jack Miller 164 / 164 Foto de: MotoGP

