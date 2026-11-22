Marc Márquez continua ampliando seu nome no mundo do motociclismo e do esporte. Se seu retorno ao topo em 2025, com um ano impecável até se lesionar, já deixou a todos boquiabertos, o lendário piloto de Cervera voltou a superar seus limites neste ano de 2026, vencendo todos os obstáculos que surgiram em seu caminho para conquistar seu décimo título mundial, o oitavo na MotoGP.

Um número que faz com o que o piloto espanhol continue derrubando as barreiras da história graças ao seu brilhantismo. Embora não sejam poucos aqueles que já o consideram o melhor de todos os tempos, a verdade é que o #93 continua acumulando números a seu favor para reforçar essa teoria. E com o título conquistado neste fim de semana no GP de Portugal, ele alcançou metas que pareciam impossíveis para muitos.

Por um lado, há o número de títulos mundiais de motociclismo, considerando todas as categorias. Márquez alcançou a marca mágica de 10, deixando para trás várias lendas desse esporte.

Com seus dez títulos, Márquez finalmente superou Valentino Rossi, que ficou um passo atrás com nove, tendo tido sua grande chance de alcançá-lo na temporada de 2015, quando acabou sendo derrotado por Jorge Lorenzo justamente após toda a polêmica envolvendo Marc.

Mas ele não só bateu o recorde do “Dottore”, como também o de Mike “The Bike” Hailwood, que conquistou nove títulos na década de 60, e do italiano Carlo Ubbiali, que fez o mesmo na década de 50.

Dessa forma, Márquez tem agora apenas dois grandes nomes à sua frente: Ángel Nieto e Giacomo Agostini. Os 12+1 títulos do “Maestro” Nieto pareciam intocáveis até poucos anos atrás, ainda mais para um piloto espanhol, mas a realidade mostra que o piloto de Huesca está agora a apenas três títulos do pai do motociclismo nacional.

Piloto Títulos totais Títulos na MotoGP/500cc Títulos em outras categorias Giacomo Agostini 15 mundiais 8 mundiais 7 títulos de 350cc Ángel Nieto 12+1 mundiais 0 mundiais 7 títulos de 125cc e 6 de 50cc Marc Márquez 10 mundiais 8 mundiais 1 título de Moto2 e 1 de 125cc Valentino Rossi 9 mundiais 7 mundiais 1 título de 250cc e 1 título de 125cc Mike Hailwood 9 mundiais 4 mundiais 2 títulos de 350cc e 3 de 250cc Carlo Ubbiali 9 mundiais 0 mundiais 3 títulos de 250cc e 6 de 125cc John Surtees 7 mundiais 4 mundiais 3 títulos de 350cc Phil Read 7 mundiais 2 mundiais 4 títulos de 250cc e 1 de 125cc Geoff Duke 6 mundiais 4 mundiais 2 títulos de 350cc Jim Redman 6 mundiais 0 mundiais 4 títulos de 350cc e 2 de 250cc

Vale lembrar que Márquez ainda tem, no mínimo, mais dois anos de contrato com a Ducati, portanto, não se pode descartar a possibilidade de ele chegar bem perto de Nieto. No entanto, sua tarefa será ainda mais difícil diante do intocável Giacomo Agostini, que ocupa o topo do ranking histórico com sua marca impressionante de 15 títulos mundiais.

No entanto, é preciso destacar que, na época desses grandes campeões, era comum disputar mais de uma categoria por ano, daí os números impressionantes apresentados, enquanto lendas como Márquez ou Rossi, ou pilotos mais recentes com menos títulos, como Mick Doohan ou Jorge Lorenzo, ficam mais atrás.

Na verdade, se considerarmos apenas os títulos mundiais conquistados na categoria principal (500cc inicialmente e MotoGP desde 2002), a situação muda bastante. Na verdade, nessa tabela, Marc Márquez já é um dos pilotos com mais títulos, empatado apenas com Giacomo Agostini. Se o nº 93 conquistar mais um título da MotoGP, já será o piloto mais bem-sucedido da história da classe rainha.

Piloto Títulos na categoría rainha Marc Márquez 8 títulos da MotoGP (2013, 2014, 2016-2019, 2025 e 2026) Giacomo Agostini 8 títulos de 500cc (1966-1972 e 1975) Valentino Rossi 2 títulos de 500cc (2001 e 2002), 5 títulos de MotoGP (2003-2005, 2008 e 2009) Mick Doohan 5 títulos de 500cc (1994-1998) Mike Hailwood 4 títulos de 500cc (1962-1965) John Surtees 4 títulos de 500cc (1956 y 1958-1960) Eddie Lawson 4 títulos de 500cc (1984, 1986, 1988 y 1989) Geoff Duke 4 títulos de 500cc (1951 y 1953-1955) Jorge Lorenzo 3 títulos de MotoGP (2010, 2012 e 2015) Kenny Roberts Sr. 3 títulos de 500cc (1978-1980) Wayne Rainey 3 títulos de 500cc (1990 - 1992)

MATCH POINT de MÁRQUEZ em Portugal! Vem aí o 10º TÍTULO? A ETERNA TRETA entre LORENZO, ROSSI E MARC!

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