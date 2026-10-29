MotoGP - Márquez vê Martín competitivo em Sepang: "Adrenalina é o melhor analgésico"
Espanhol acredita que rigor maior da equipe médica nas avaliações elimina dúvidas sobre o potencial do piloto da Aprilia neste fim de semana
Novo líder do Mundial de MotoGP, Marc Márquez afirma estar cauteloso com o potencial de Jorge Martín para o GP da Malásia deste fim de semana após o rival ser declarado apto para disputar o TL1, afirmando que "adrenalina é o melhor analgésico".
Martín fraturou o punho numa forte queda durante a corrida sprint na Austrália no último fim de semana, ficando 10 pontos atrás de Márquez no campeonato. já que a corrida principal acabou cancelada. O piloto da Aprilia, foi declarado apto para participar do TL1 na Malásia, mas a maioria espera que ele esteja limitado se de fato correr.
Porém, Marquez, disse que não acredita nessa versão. Ele faz referência à análise mais rigorosa da equipe médica, introduzida após o retorno do heptacampeão às pistas depois de sua queda em Jerez-2020.
"Sinto e acredito que, com os novos protocolos que temos após a minha lesão em Jerez, se o declaram apto, isso significa que ele é capaz de pilotar", disse. "E se é capaz de pilotar, estará a um nível muito alto porque a adrenalina é o melhor analgésico".
"Não estou apenas confiante de que ele será rápido na pista, tenho certeza disso. Isso não mudará a forma como encaro o meu trabalho, mas certamente vou forçar ao máximo".
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
O espanhol também saudou os esforços do seu rival para correr na Malásia, dizendo que era melhor para o espetáculo.
"Sim, claro que para a luta pelo campeonato é melhor que Jorge esteja lá. Fico feliz por vê-lo na pista".
Embora Márquez ofereça declarações pensadas para não desafiar o destino, vale a pena salientar que ele desferiu o que pareceu ser um grande golpe psicológico em Martín em Phillip Island.
O campeão de 2024 caiu durante uma batalha forte com o rival, apesar de ser o piloto mais rápido. Esse revés mental veio juntar-se a um erro não muito diferente durante a sprint na Indonésia, na qual ele também foi mais rápido do que Marquez. Ali, Martín foi obrigado a ceder a liderança devido a preocupações com a pressão dos pneus, mas errou ao tentar voltar para a frente.
MÁRQUEZ lidera! Como fica MARTÍN após ACIDENTE? Despedida MELANCÓLICA e ALERTA para MotoGP!
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Após ataques de fãs de Colapinto, FIA endurece discurso e promete expulsões: "Não há lugar para eles"
Prefeitura de São Paulo mira renovação de contrato até 2035 com a F1
Miguel Costa assina com equipe de Norris e continua na FREC em 2027
F1: McLaren revela cronograma de atualizações para o fim de 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários