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MotoGP - Márquez vê Martín competitivo em Sepang: "Adrenalina é o melhor analgésico"

Espanhol acredita que rigor maior da equipe médica nas avaliações elimina dúvidas sobre o potencial do piloto da Aprilia neste fim de semana

Richard Asher Oriol Puigdemont
Editado:
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Marc Marquez, Ducati Team

Novo líder do Mundial de MotoGP, Marc Márquez afirma estar cauteloso com o potencial de Jorge Martín para o GP da Malásia deste fim de semana após o rival ser declarado apto para disputar o TL1, afirmando que "adrenalina é o melhor analgésico".

Leia também:

Martín fraturou o punho numa forte queda durante a corrida sprint na Austrália no último fim de semana, ficando 10 pontos atrás de Márquez no campeonato. já que a corrida principal acabou cancelada. O piloto da Aprilia, foi declarado apto para participar do TL1 na Malásia, mas a maioria espera que ele esteja limitado se de fato correr.

Porém, Marquez, disse que não acredita nessa versão. Ele faz referência à análise mais rigorosa da equipe médica, introduzida após o retorno do heptacampeão às pistas depois de sua queda em Jerez-2020.

"Sinto e acredito que, com os novos protocolos que temos após a minha lesão em Jerez, se o declaram apto, isso significa que ele é capaz de pilotar", disse. "E se é capaz de pilotar, estará a um nível muito alto porque a adrenalina é o melhor analgésico".

"Não estou apenas confiante de que ele será rápido na pista, tenho certeza disso. Isso não mudará a forma como encaro o meu trabalho, mas certamente vou forçar ao máximo".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

O espanhol também saudou os esforços do seu rival para correr na Malásia, dizendo que era melhor para o espetáculo.

"Sim, claro que para a luta pelo campeonato é melhor que Jorge esteja lá. Fico feliz por vê-lo na pista".

Embora Márquez ofereça declarações pensadas para não desafiar o destino, vale a pena salientar que ele desferiu o que pareceu ser um grande golpe psicológico em Martín em Phillip Island.

O campeão de 2024 caiu durante uma batalha forte com o rival, apesar de ser o piloto mais rápido. Esse revés mental veio juntar-se a um erro não muito diferente durante a sprint na Indonésia, na qual ele também foi mais rápido do que Marquez. Ali, Martín foi obrigado a ceder a liderança devido a preocupações com a pressão dos pneus, mas errou ao tentar voltar para a frente.

MÁRQUEZ lidera! Como fica MARTÍN após ACIDENTE? Despedida MELANCÓLICA e ALERTA para MotoGP!

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