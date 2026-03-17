Marc Márquez acredita que as motos da próxima geração da MotoGP serão tão rápidas em uma volta completa quanto são atualmente, apesar da queda prevista na velocidade máxima.

A categoria rainha está prestes a passar por uma reformulação radical em 2027, com a introdução de motores de menor cilindrada (850 cc), redução da aerodinâmica, proibição de dispositivos de ajuste de altura e a mudança para pneus Pirelli.

Não está claro como essas mudanças afetarão o comportamento das motos e como os pilotos terão que se adaptar a elas. O MotoGP Sports Entertainment Group (antiga Dorna) garantiu que as novas regras ajudarão a reduzir custos e tornarão as corridas mais lentas e, portanto, mais seguras.

Embora três dos cinco fabricantes já tenham colocado seus novos protótipos na pista, só quando a temporada 2027 começar é que eles poderão dar um veredito definitivo sobre os novos regulamentos.

Por enquanto, ninguém espera uma mudança tão radical quanto a observada na Fórmula 1 este ano, onde vários pilotos têm criticado a direção que a categoria tomou.

Marc Márquez, Ducati Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Correr a 360 km/h é desnecessário para o espetáculo”

Em um evento organizado por um de seus patrocinadores há alguns dias, Márquez deu sua opinião sobre qual é a maior mudança na história moderna da MotoGP.

“Quando uma nova regulamentação é introduzida, ela é promovida pelo campeonato em conjunto com a MSMA, que é a associação dos fabricantes. Eles decidiram reduzir a cilindrada, algo com que concordo, sobretudo porque em muitos circuitos [a velocidade máxima] estava chegando a quase 360 km/h”, disse o atual campeão mundial.

“Acho que é uma velocidade desnecessária para o espetáculo e que aumenta muito o risco. Isso também acarreta outro problema associado: as áreas de escape de muitos circuitos estavam ficando pequenas porque cada vez se chegava mais rápido. Precisamos de mais área de escape porque, se houver um erro, você vê o muro cada vez mais perto".

Como todos os outros pilotos de corrida, Márquez ainda não testou uma moto de 2027. “O que eles fizeram foi adaptar as motos para tentar reduzir essa velocidade máxima. No entanto, acho que os tempos de volta em muitos circuitos serão muito semelhantes e até mais rápidos, porque você retira peso e potência (das motos), mas ganha agilidade. Veremos como isso se desenvolve".

O que está claro é que o piloto da Ducati entende que “ninguém” sabe ao certo como será a MotoGP como categoria com a introdução das novas motos de 850 cc.

“Ninguém pode garantir que você terá a melhor moto (em 2027), ninguém tem uma varinha mágica. Como piloto, também não sei se vou me adaptar mais rápido do que os outros, mas vai ser uma temporada de evolução constante”, concluiu.

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