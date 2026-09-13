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MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Márquez vence GP de San Marino e assume liderança do campeonato; Moreira abandona

Marco Bezzechi caiu ainda na primeira volta e Jorge Martín foi apenas o quinto

Olivia Nogueira
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

A MotoGP tem um novo líder! Largando da segunda colocação, Marc Márquez aproveitou a queda de Marco Bezzecchi ainda na primeira volta do GP de San Marino e superou os ataques de Jorge Martín, terminando o domingo como vencedor da prova em Misano.

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Brasileiro da LCR, Diogo Moreira não terminou a prova pois perdeu o controle da moto e caiu na volta três. 

Como foi a corrida

Bezzechi manteve a liderança durante a largada e Martín pulou para a terceira colocação nos primeiros metros. Saindo como P15, Moreira ganhou duas posições. Ainda na primeira volta, Di Giannantonio perdeu posições importantes. 

No fim da primeira volta, Bezzechi perdeu o controle da moto sozinho e caiu, indo para a brita entre as voltas 12 e 13. Com isso, Márquez assumiu a liderança da prova, seguido por Martín e Acosta. 

No meio do pelotão, Miller também escapou e caiu na curva oito, deixando a corrida. Na volta três, Diogo Moreira foi o terceiro a perder o controle da moto, tendo uma queda na curva quatro. 

A quarta volta teve uma disputa acirrada entre Àlex Márquez e Acosta pela terceira colocação. O espanhol da Gresini pressionava o piloto da KTM e os dois trocaram posição algumas vezes, com ultrapassagens especialmente nas curvas. No fim, Márquez saiu a frente e conseguiu abrir uma vantagem que tirou a ameaça de Acosta. 

Algum tempo depois, mais um abandono: na volta cinco, Pecco Bagnaia perdeu o controle da moto e caiu no primeiro setor, acionando uma rápida bandeira amarela. 

Na frente do pelotão, Martín pressionava Márquez e, na volta sete, superou o heptacampeão. O piloto da Ducati tentou dar o troco, mas não conseguiu recuperar a liderança. Após a ultrapassagem, o espanhol da Aprilia abriu uma vantagem que chegou a ser de um segundo, mas se manteve a cerca de sete décimos. 

Na terceira colocação, Álex Márquez perseguia o irmão Marc em busca do P2, diminuindo a diferença a cada volta. Porém, o heptacampeão achou a oportunidade ideal no início da volta doze e superou Martín, retomando a liderança. Com isso, Álex, que também se manteve próximo, começou a pressionar o espanhol da Aprilia e tentou um ataque, mas ainda não conseguiu a ultrapassagem. 

Duas voltas depois, Martín não conseguiu segurar a pressão de Álex Márquez e perdeu a segunda posição para o piloto da Gresini. Em quarto, Acosta também se aproximava muito do campeão de 2024. Na volta 16, o titular da KTM ultrapassou Martín por dentro da curva oito. 

O espanhol da Aprilia não teve descanso: ocupando a quarta posição, Martín passou a ser pressionado por Fermín Aldeguer. Na curva vinte, acabou sendo ultrapassado pelo espanhol da Gresini. 

Na frente do pelotão, Álex Márquez se aproximava cada vez mais do irmão mais velho, com meio segundo separando os dois. A situação ficava cada vez mais tensa, com Acosta também diminuindo a distância em relação a Álex. 

A três voltas para o fim, Johann Zarco caiu na curva oito. No final, Álex não conseguiu alcançar Marc, que venceu o GP de San Marino. Com o resultado deste domingo, o espanhol da Ducati assume a liderança do campeonato pela primeira vez no ano. Pedro Acosta completou o pódio.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 27

41'13.013

   166.0   25
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+0.657

41'13.670

 0.657 166.0   20
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 27

+2.326

41'15.339

 1.669 165.9   16
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 27

+6.027

41'19.040

 3.701 165.6   13
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 27

+14.021

41'27.034

 7.994 165.1   11
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+18.252

41'31.265

 4.231 164.8   10
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+20.581

41'33.594

 2.329 164.7   9
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 27

+20.858

41'33.871

 0.277 164.7   8
9 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 27

+22.911

41'35.924

 2.053 164.5   7
10 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 27

+23.229

41'36.242

 0.318 164.5   6
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+23.905

41'36.918

 0.676 164.5   5
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 27

+28.031

41'41.044

 4.126 164.2   4
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 27

+28.927

41'41.940

 0.896 164.1   3
14 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 27

+31.792

41'44.805

 2.865 163.9   2
dnf France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 24

+3 Voltas

37'00.834

 3 Voltas 164.4 Acidente  
dnf Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 16

+11 Voltas

24'49.763

 8 Voltas 163.3 Abandono  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+22 Voltas

7'49.800

 11 Voltas 161.9 Acidente  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 5

+22 Voltas

7'55.487

 5.687 159.9 Abandono  
dnf Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 2

+25 Voltas

3'12.754

 3 Voltas 157.8 Acidente  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 1

+26 Voltas

1'40.524

 1 Volta 151.3 Abandono  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 0

+27 Voltas

1'07.298

 1 Volta   Acidente  
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DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

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