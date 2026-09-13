MotoGP: Márquez vence GP de San Marino e assume liderança do campeonato; Moreira abandona
Marco Bezzechi caiu ainda na primeira volta e Jorge Martín foi apenas o quinto
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images
A MotoGP tem um novo líder! Largando da segunda colocação, Marc Márquez aproveitou a queda de Marco Bezzecchi ainda na primeira volta do GP de San Marino e superou os ataques de Jorge Martín, terminando o domingo como vencedor da prova em Misano.
Brasileiro da LCR, Diogo Moreira não terminou a prova pois perdeu o controle da moto e caiu na volta três.
Como foi a corrida
Bezzechi manteve a liderança durante a largada e Martín pulou para a terceira colocação nos primeiros metros. Saindo como P15, Moreira ganhou duas posições. Ainda na primeira volta, Di Giannantonio perdeu posições importantes.
No fim da primeira volta, Bezzechi perdeu o controle da moto sozinho e caiu, indo para a brita entre as voltas 12 e 13. Com isso, Márquez assumiu a liderança da prova, seguido por Martín e Acosta.
No meio do pelotão, Miller também escapou e caiu na curva oito, deixando a corrida. Na volta três, Diogo Moreira foi o terceiro a perder o controle da moto, tendo uma queda na curva quatro.
A quarta volta teve uma disputa acirrada entre Àlex Márquez e Acosta pela terceira colocação. O espanhol da Gresini pressionava o piloto da KTM e os dois trocaram posição algumas vezes, com ultrapassagens especialmente nas curvas. No fim, Márquez saiu a frente e conseguiu abrir uma vantagem que tirou a ameaça de Acosta.
Algum tempo depois, mais um abandono: na volta cinco, Pecco Bagnaia perdeu o controle da moto e caiu no primeiro setor, acionando uma rápida bandeira amarela.
Na frente do pelotão, Martín pressionava Márquez e, na volta sete, superou o heptacampeão. O piloto da Ducati tentou dar o troco, mas não conseguiu recuperar a liderança. Após a ultrapassagem, o espanhol da Aprilia abriu uma vantagem que chegou a ser de um segundo, mas se manteve a cerca de sete décimos.
Na terceira colocação, Álex Márquez perseguia o irmão Marc em busca do P2, diminuindo a diferença a cada volta. Porém, o heptacampeão achou a oportunidade ideal no início da volta doze e superou Martín, retomando a liderança. Com isso, Álex, que também se manteve próximo, começou a pressionar o espanhol da Aprilia e tentou um ataque, mas ainda não conseguiu a ultrapassagem.
Duas voltas depois, Martín não conseguiu segurar a pressão de Álex Márquez e perdeu a segunda posição para o piloto da Gresini. Em quarto, Acosta também se aproximava muito do campeão de 2024. Na volta 16, o titular da KTM ultrapassou Martín por dentro da curva oito.
O espanhol da Aprilia não teve descanso: ocupando a quarta posição, Martín passou a ser pressionado por Fermín Aldeguer. Na curva vinte, acabou sendo ultrapassado pelo espanhol da Gresini.
Na frente do pelotão, Álex Márquez se aproximava cada vez mais do irmão mais velho, com meio segundo separando os dois. A situação ficava cada vez mais tensa, com Acosta também diminuindo a distância em relação a Álex.
A três voltas para o fim, Johann Zarco caiu na curva oito. No final, Álex não conseguiu alcançar Marc, que venceu o GP de San Marino. Com o resultado deste domingo, o espanhol da Ducati assume a liderança do campeonato pela primeira vez no ano. Pedro Acosta completou o pódio.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|27
|
41'13.013
|166.0
|25
|2
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|27
|
+0.657
41'13.670
|0.657
|166.0
|20
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|27
|
+2.326
41'15.339
|1.669
|165.9
|16
|4
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|27
|
+6.027
41'19.040
|3.701
|165.6
|13
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|27
|
+14.021
41'27.034
|7.994
|165.1
|11
|6
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|27
|
+18.252
41'31.265
|4.231
|164.8
|10
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|27
|
+20.581
41'33.594
|2.329
|164.7
|9
|8
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|27
|
+20.858
41'33.871
|0.277
|164.7
|8
|9
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|27
|
+22.911
41'35.924
|2.053
|164.5
|7
|10
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|27
|
+23.229
41'36.242
|0.318
|164.5
|6
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|27
|
+23.905
41'36.918
|0.676
|164.5
|5
|12
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|27
|
+28.031
41'41.044
|4.126
|164.2
|4
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|27
|
+28.927
41'41.940
|0.896
|164.1
|3
|14
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|27
|
+31.792
41'44.805
|2.865
|163.9
|2
|dnf
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|24
|
+3 Voltas
37'00.834
|3 Voltas
|164.4
|Acidente
|dnf
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|16
|
+11 Voltas
24'49.763
|8 Voltas
|163.3
|Abandono
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|5
|
+22 Voltas
7'49.800
|11 Voltas
|161.9
|Acidente
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|5
|
+22 Voltas
7'55.487
|5.687
|159.9
|Abandono
|dnf
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|2
|
+25 Voltas
3'12.754
|3 Voltas
|157.8
|Acidente
|dnf
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|1
|
+26 Voltas
1'40.524
|1 Volta
|151.3
|Abandono
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|0
|
+27 Voltas
1'07.298
|1 Volta
|Acidente
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