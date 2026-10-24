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MotoGP

MotoGP: Márquez vence sprint de Phillip Island marcada por queda de Martín; Moreira é nono

Heptacampeão agora é líder do campeonato com vantagem de dez pontos

Olivia Nogueira
Editado:
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Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

A MotoGP chegou a Phillip Island para o GP da Austrália e, na madrugada desta sexta para sábado, Marc Márquez saiu vitorioso da sprint, primeira corrida do fim de semana. Saindo da pole, o heptacampeão precisou se defender em diferentes momentos e aproveitou um erro de Jorge Martín, com quem disputava a liderança da prova e do campeonato. 

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Álex Márquez, da Gresini, e Fabio DiGiannantonio, da VR46, completaram o pódio. O brasileiro Diogo Moreira foi nono. 

Como foi a corrida

A largada foi sem incidentes e Marc manteve a liderança enquanto Martín pulou para a segunda colocação. Álex Márquez, Johann Zarco e Pedro Acosta mantinham o top cinco. No meio do pelotão, Diogo Moreira também fez ótima largada e avançou da décima para a sétima posição. 

Martín se manteve perto de Márquez a todo momento e, na abertura da volta dois, o espanhol da Aprilia tentou um ataque no heptacampeão ainda na curva um, mas Márquez conseguiu se defender. 

Ainda na volta dois, Álex Márquez mergulhou e conseguiu ultrapassar Martín. Na curva um da volta três, o campeão de 2024 retomou a segunda posição. Martín continuou na caçada por Márquez, que conseguiu manter a ponta. Os dois trocaram posição e Álex Márquez se manteve muito próximo, mas Martín conseguiu finalizar a manobra e saiu a frente. 

 

Quem também chegou na briga foi Acosta, que havia superado Zarco e, ainda na volta três, ultrapassou Álex Márquez. Na volta seguinte, o titular da Gresini superou o piloto da KTM e retomou o P3. Mais a frente, Marc se aproveitou de um erro de Martín e voltou a liderança da prova. 

No box, Zarco abandonou com problemas na moto. 

 

Martín chegou a ultrapassar Márquez na volta seis, mas 'levou um X' e retornou ao P2. No meio do pelotão, Moreira era décimo. 

Na frente do grid, Márquez e Martín se distanciaram um pouco de Álex Márquez, terceiro colocado. Na entrada da volta oito, o espanhol da Aprilia superou o heptacampeão na curva um mais uma vez, mas metros depois Marc retomou a liderança. Segundos mais tarde, drama na curva oito: Martín errou e caiu, ocasionando uma bandeira amarela. O espanhol foi retirado do circuito carregado pela equipe médica em cima de uma maca. 

Com quatro voltas para o fim, chamava atenção o número de abandonos na prova: Zarco, Maverick Viñales, Martín e Raul Fernández. Pecco Bagnaia não largou. 

Após a queda de Martín, o top três passou a ser composto pelos irmãos Márquez, com Marc a frente e Fabio DiGiannantonio em terceiro. No fim, essa foi também a ordem após a bandeira quadriculada! 

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

19'09.411

       12
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+0.323

19'09.734

 0.323     9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+0.590

19'10.001

 0.267     7
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+1.074

19'10.485

 0.484     6
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+3.689

19'13.100

 2.615     5
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+6.146

19'15.557

 2.457     4
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+7.433

19'16.844

 1.287     3
8 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+7.782

19'17.193

 0.349     2
9 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 13

+10.722

19'20.133

 2.940     1
10 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 13

+10.773

19'20.184

 0.051      
11 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 13

+11.215

19'20.626

 0.442      
12 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+11.437

19'20.848

 0.222      
13 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 13

+11.568

19'20.979

 0.131      
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+18.277

19'27.688

 6.709      
15 Spain A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 13

+37.945

19'47.356

 19.668      
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+5 Voltas

13'49.668

 5 Voltas   Abandono  
dnf Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+6 Voltas

11'08.358

 1 Volta   Abandono  
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 6

+7 Voltas

10'40.115

 1 Volta   Abandono  
dnf France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 3

+10 Voltas

6'17.953

 3 Voltas   Abandono  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 2

+11 Voltas

4'42.169

 1 Volta   Abandono  
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Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +

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