MotoGP: Márquez vence sprint de Phillip Island marcada por queda de Martín; Moreira é nono
Heptacampeão agora é líder do campeonato com vantagem de dez pontos
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images
A MotoGP chegou a Phillip Island para o GP da Austrália e, na madrugada desta sexta para sábado, Marc Márquez saiu vitorioso da sprint, primeira corrida do fim de semana. Saindo da pole, o heptacampeão precisou se defender em diferentes momentos e aproveitou um erro de Jorge Martín, com quem disputava a liderança da prova e do campeonato.
Álex Márquez, da Gresini, e Fabio DiGiannantonio, da VR46, completaram o pódio. O brasileiro Diogo Moreira foi nono.
Como foi a corrida
A largada foi sem incidentes e Marc manteve a liderança enquanto Martín pulou para a segunda colocação. Álex Márquez, Johann Zarco e Pedro Acosta mantinham o top cinco. No meio do pelotão, Diogo Moreira também fez ótima largada e avançou da décima para a sétima posição.
Martín se manteve perto de Márquez a todo momento e, na abertura da volta dois, o espanhol da Aprilia tentou um ataque no heptacampeão ainda na curva um, mas Márquez conseguiu se defender.
Ainda na volta dois, Álex Márquez mergulhou e conseguiu ultrapassar Martín. Na curva um da volta três, o campeão de 2024 retomou a segunda posição. Martín continuou na caçada por Márquez, que conseguiu manter a ponta. Os dois trocaram posição e Álex Márquez se manteve muito próximo, mas Martín conseguiu finalizar a manobra e saiu a frente.
Quem também chegou na briga foi Acosta, que havia superado Zarco e, ainda na volta três, ultrapassou Álex Márquez. Na volta seguinte, o titular da Gresini superou o piloto da KTM e retomou o P3. Mais a frente, Marc se aproveitou de um erro de Martín e voltou a liderança da prova.
No box, Zarco abandonou com problemas na moto.
Martín chegou a ultrapassar Márquez na volta seis, mas 'levou um X' e retornou ao P2. No meio do pelotão, Moreira era décimo.
Na frente do grid, Márquez e Martín se distanciaram um pouco de Álex Márquez, terceiro colocado. Na entrada da volta oito, o espanhol da Aprilia superou o heptacampeão na curva um mais uma vez, mas metros depois Marc retomou a liderança. Segundos mais tarde, drama na curva oito: Martín errou e caiu, ocasionando uma bandeira amarela. O espanhol foi retirado do circuito carregado pela equipe médica em cima de uma maca.
Com quatro voltas para o fim, chamava atenção o número de abandonos na prova: Zarco, Maverick Viñales, Martín e Raul Fernández. Pecco Bagnaia não largou.
Após a queda de Martín, o top três passou a ser composto pelos irmãos Márquez, com Marc a frente e Fabio DiGiannantonio em terceiro. No fim, essa foi também a ordem após a bandeira quadriculada!
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|13
|
19'09.411
|12
|2
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+0.323
19'09.734
|0.323
|9
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+0.590
19'10.001
|0.267
|7
|4
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|13
|
+1.074
19'10.485
|0.484
|6
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+3.689
19'13.100
|2.615
|5
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|13
|
+6.146
19'15.557
|2.457
|4
|7
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+7.433
19'16.844
|1.287
|3
|8
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|13
|
+7.782
19'17.193
|0.349
|2
|9
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|13
|
+10.722
19'20.133
|2.940
|1
|10
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|13
|
+10.773
19'20.184
|0.051
|11
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|13
|
+11.215
19'20.626
|0.442
|12
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|13
|
+11.437
19'20.848
|0.222
|13
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|13
|
+11.568
19'20.979
|0.131
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|13
|
+18.277
19'27.688
|6.709
|15
|A. Fernandez Pramac Racing
|47
|Yamaha
|13
|
+37.945
19'47.356
|19.668
|dnf
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+5 Voltas
13'49.668
|5 Voltas
|Abandono
|dnf
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|7
|
+6 Voltas
11'08.358
|1 Volta
|Abandono
|dnf
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|6
|
+7 Voltas
10'40.115
|1 Volta
|Abandono
|dnf
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|3
|
+10 Voltas
6'17.953
|3 Voltas
|Abandono
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|2
|
+11 Voltas
4'42.169
|1 Volta
|Abandono
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Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +
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