MotoGP: Márquez vence uma caótica spint no Catar com Martín em 3º; Moreira é 10º
Sessão foi marcada pelo acidente grave de Bagnaia e o abandono de Bezzecchi
Marc Márquez foi o vencedor de uma polêmica (e emocionante) corrida sprint neste sábado no GP do Catar de MotoGP, com Fabio di Giannantonio em segundo e Jorge Martín em um heroico terceiro lugar. Diogo Moreira foi o décimo colocado em uma prova marcada pelo acidente grave de Francesco Bagnaia e a queda de Marco Bezzecchi.
Quando as luzes vermelhas se apagaram pela primeira vez, Bezzecchi conseguiu se manter à frente de Marquez para assumir a liderança. Mas a corrida não duraria muito. Bagnaia estava em quinto quando foi torpedeado por Aldeguer no fim da segunda volta.
O piloto da Gresini apareceu por dentro de Bagnaia de forma descontrolada, mandando pelos ares o piloto da Ducati. O italiano, felizmente, estava consciente depois de cair de costas, mas precisou ser retirado do local. Com isso em mente, a corrida foi interrompida.
Uma nova largada foi programada, para ter 10 voltas em vez das 11 originais.
Os comissários precisaram de pouco tempo para atribuir a culpa a Aldeguer, e ele recebeu uma penalidade de dupla volta longa, a ser cumprida durante a corrida. Bagnaia, é claro, abandonou, deixando um grid reduzido de 17 motos na ausência das quatro Yamahas.
Desta vez, Márquez levou vantagem na largada e assumiu a liderança à frente de Bezzecchi e Di Giannantonio. As Aprilias de Bezzecchi e Martín estavam voando no início, com o espanhol já em quarto lugar no fim da segunda volta. Bezzecchi pressionava fortemente Márquez, quase conseguindo concretizar uma manobra sobre ele perto do fim da mesma volta.
Depois de uma trégua, Bezzecchi viu uma oportunidade ao entrar na Curva 1 na quarta volta. Márquez estava na defensiva e abriu um pouco a trajetória, enquanto Bezzecchi se manteve por dentro. O contato que ocorreu quando Márquez voltou à linha ideal, levando ao abandono do italiano da Aprilia.
Martín se posicionou perfeitamente no breve momento de caos, não apenas ultrapassando Di Giannantonio, mas depois chegando a tocar ombros com seu rival pelo título enquanto disputavam brevemente a liderança.
Ambos estavam com o pneu traseiro macio, uma escolha que os diferenciava do restante do pelotão - mas Martín, é claro, corria com um pulso fraturado. Com isso, Márquez teve o caminho para retomar a liderança e partir para a vitória, com Di Giannantonio em segundo e Martín com um heroico terceiro lugar.
0 brasileiro Diogo Moreira bateu na trave da zona de pontos, terminando em décimo.
Resultado da corrida sprint do GP do Catar de MotoGP
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|10
|
18'46.450
|12
|2
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|10
|
+0.862
18'47.312
|0.862
|9
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|10
|
+1.519
18'47.969
|0.657
|7
|4
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|10
|
+2.700
18'49.150
|1.181
|6
|5
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|10
|
+3.720
18'50.170
|1.020
|5
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|10
|
+4.664
18'51.114
|0.944
|4
|7
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|10
|
+4.858
18'51.308
|0.194
|3
|8
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|10
|
+5.582
18'52.032
|0.724
|2
|9
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|10
|
+8.082
18'54.532
|2.500
|1
|10
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|10
|
+9.220
18'55.670
|1.138
|11
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|10
|
+9.429
18'55.879
|0.209
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|10
|
+9.483
18'55.933
|0.054
|13
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|10
|
+12.727
18'59.177
|3.244
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|10
|
+12.874
18'59.324
|0.147
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|10
|
+13.483
18'59.933
|0.609
|16
|J. Dixon Repsol Honda Team
|96
|Honda
|10
|
+19.373
19'05.823
|5.890
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|3
|
+7 Voltas
5'42.730
|7 Voltas
|Acidente
|dns
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|0
|
|Accident before restart
|Ver resultados completos
Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: "Na curva onde bati estava fácil ir para o muro", lamenta Bortoleto após incidente na classificação em Interlagos
NORRIS BATE RUSSELL e é POLE em QUALI CAÓTICO em SP! CÂMARA VAI AO Q2 e BORTOLETO FICA no Q1! DEBATE
F1: Norris faz pole em Interlagos em quali caótico; Câmara é 11º e Bortoleto P19
VÍDEO: Câmara bate e é eliminado no Q2 do GP de São Paulo em sua estreia na F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários