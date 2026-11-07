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MotoGP: Márquez vence uma caótica sprint no Catar com Martín em 3º; Moreira é 10º

Sessão foi marcada pelo acidente grave de Bagnaia e o abandono de Bezzecchi

Richard Asher
Editado:
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Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez foi o vencedor de uma polêmica (e emocionante) corrida sprint neste sábado no GP do Catar de MotoGP, com Fabio di Giannantonio em segundo e Jorge Martín em um heroico terceiro lugar. Diogo Moreira foi o décimo colocado em uma prova marcada pelo acidente grave de Francesco Bagnaia e a queda de Marco Bezzecchi.

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Quando as luzes vermelhas se apagaram pela primeira vez, Bezzecchi conseguiu se manter à frente de Marquez para assumir a liderança. Mas a corrida não duraria muito. Bagnaia estava em quinto quando foi torpedeado por Aldeguer no fim da segunda volta.

O piloto da Gresini apareceu por dentro de Bagnaia de forma descontrolada, mandando pelos ares o piloto da Ducati. O italiano, felizmente, estava consciente depois de cair de costas, mas precisou ser retirado do local. Com isso em mente, a corrida foi interrompida.

Uma nova largada foi programada, para ter 10 voltas em vez das 11 originais.

Os comissários precisaram de pouco tempo para atribuir a culpa a Aldeguer, e ele recebeu uma penalidade de dupla volta longa, a ser cumprida durante a corrida. Bagnaia, é claro, abandonou, deixando um grid reduzido de 17 motos na ausência das quatro Yamahas.

Desta vez, Márquez levou vantagem na largada e assumiu a liderança à frente de Bezzecchi e Di Giannantonio. As Aprilias de Bezzecchi e Martín estavam voando no início, com o espanhol já em quarto lugar no fim da segunda volta. Bezzecchi pressionava fortemente Márquez, quase conseguindo concretizar uma manobra sobre ele perto do fim da mesma volta.

Depois de uma trégua, Bezzecchi viu uma oportunidade ao entrar na Curva 1 na quarta volta. Márquez estava na defensiva e abriu um pouco a trajetória, enquanto Bezzecchi se manteve por dentro. O contato que ocorreu quando Márquez voltou à linha ideal, levando ao abandono do italiano da Aprilia.

Martín se posicionou perfeitamente no breve momento de caos, não apenas ultrapassando Di Giannantonio, mas depois chegando a tocar ombros com seu rival pelo título enquanto disputavam brevemente a liderança.

Ambos estavam com o pneu traseiro macio, uma escolha que os diferenciava do restante do pelotão - mas Martín, é claro, corria com um pulso fraturado. Com isso, Márquez teve o caminho para retomar a liderança e partir para a vitória, com Di Giannantonio em segundo e Martín com um heroico terceiro lugar.

0 brasileiro Diogo Moreira bateu na trave da zona de pontos, terminando em décimo.

Resultado da corrida sprint do GP do Catar de MotoGP

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 10

18'46.450

       12
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+0.862

18'47.312

 0.862     9
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 10

+1.519

18'47.969

 0.657     7
4 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+2.700

18'49.150

 1.181     6
5 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 10

+3.720

18'50.170

 1.020     5
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 10

+4.664

18'51.114

 0.944     4
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+4.858

18'51.308

 0.194     3
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+5.582

18'52.032

 0.724     2
9 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 10

+8.082

18'54.532

 2.500     1
10 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 10

+9.220

18'55.670

 1.138      
11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 10

+9.429

18'55.879

 0.209      
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+9.483

18'55.933

 0.054      
13 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 10

+12.727

18'59.177

 3.244      
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+12.874

18'59.324

 0.147      
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 10

+13.483

18'59.933

 0.609      
16 United Kingdom J. Dixon Repsol Honda Team 96 Honda 10

+19.373

19'05.823

 5.890      
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 3

+7 Voltas

5'42.730

 7 Voltas   Acidente  
dns Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 0

 

     Accident before restart  
Ver resultados completos

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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