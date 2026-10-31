MotoGP: Martín admite que título de 2026 está “perdido” após abandono do GP da Malásia

Jorge Martín admitiu que suas chances de conquistar o título de 2026 da MotoGP chegaram ao fim após seu abandono do GP da Malásia, embora ele continue determinado a lutar até o final da temporada.

O piloto da Aprilia tentou correr em Sepang apenas uma semana após fraturar o pulso direito na corrida sprint em Phillip Island, mas acabou sendo forçado a se retirar do fim de semana da Malásia pouco antes do início da classificação.

Tendo já caído para o segundo lugar no campeonato na Austrália, 10 pontos atrás de Marc Márquez, espera-se que Martín perca ainda mais terreno para seu rival da Ducati nas duas corridas em Sepang.

Com apenas três etapas restantes após a Malásia, o espanhol admitiu que considera sua disputa pelo título efetivamente encerrada: “Com certeza, o campeonato ainda está em jogo. Acho que agora não preciso mais pensar no campeonato. Talvez eu consiga vencê-lo, mas, para mim, já está perdido".

No entanto, o espanhol continua determinado a dar trabalho nas etapas finais da temporada pelo bem da Aprilia, que está lutando por seus primeiros títulos na MotoGP.

“Com certeza, vou lutar até o fim”, prometeu ele. “Não só por mim, porque, no fim das contas, já sou campeão [de 2024], mas pela minha equipe, pelo meu pessoal, vou lutar até o fim".

Jorge Martin, Aprilia RS-GP Foto: Asif Zubairi / Motorsport Network

Embora a fratura sem deslocamento do rádio que Martín sofreu normalmente leve várias semanas para sarar, o espanhol passou por um extenso programa de recuperação na tentativa de correr na Malásia.

Mas, após retornar à pista no terceiro treino para avaliar suas condições, Martín acabou decidindo que não estava em condições físicas suficientes para continuar o fim de semana.

O piloto de 28 anos agora espera se recuperar o suficiente para participar do GP do Catar na próxima semana: “Eu tentei, dei o meu melhor, tentei pilotar, mas o processo de recuperação ainda está no início”.

“A recuperação está indo muito rápido, mas não o suficiente para eu ser eficiente na moto. Senti que poderia pilotar quase sem dor, mas talvez por apenas uma volta. Depois disso, comecei a sentir muita dor, não consegui manter um ritmo constante. Então, analisando os tempos de volta e meu desempenho, decidimos parar e tentar esperar".

“Além disso, temos o Catar na próxima semana e meu objetivo é estar lá. Concluímos, junto com a equipe, que o que eu estava fazendo era demais para continuar e não havia nada a ganhar. Seria muito difícil até mesmo conquistar um ponto, então queremos parar, tentar descansar e deixar o braço se recuperar".

Martín admitiu que sua decisão de desistir também foi necessária para evitar agravar ainda mais a lesão. Ele disse que estava empenhado em evitar repetir erros do passado, especialmente em 2025, quando voltou às pressas para correr no Catar após sofrer duas lesões durante a pré-temporada.

“Eu não tinha a força que realmente queria, porque assim que sinto a dor preciso soltar o guidão. Portanto, não era a melhor ideia continuar, porque, se continuasse, não teria aprendido nada com o passado. Isso já aconteceu comigo antes e eu não queria sofrer uma queda ou ter uma lesão pior por tentar correr nessas condições".

“Então eu tentei, dei tudo de mim. Acho que o que estávamos fazendo foi incrível, então a dor estava realmente sob controle, mas eu não tinha condições de pilotar por 20 voltas; por isso, era inútil continuar dando voltas e piorar ainda mais a lesão na mão".

“Então, é melhor esperar, tentar deixar o osso se recuperar um pouco mais por mais uma semana, e com certeza no Catar eu me sentirei melhor".

Martín voltará imediatamente para a Espanha no sábado para se concentrar na reabilitação e se preparar para seu possível retorno em Losail.

“É mais ou menos o mesmo plano que tive durante esta semana. Todas as terapias que consigo fazer em casa”, continuou. “Vou voltar para casa hoje, porque, pelo menos amanhã, domingo, já posso começar minhas terapias".

“Durante esta semana, a melhora foi incrível. Consegui pilotar uma moto com o pulso quebrado, então é uma loucura. Fiquei abaixo de dois minutos, então já estou orgulhoso do meu desempenho. Estou feliz".

"Se eu tiver o mesmo processo de recuperação nesta semana, vou me sentir talvez a 80%. Se eu conseguir dar 20 voltas, com certeza vou conseguir pontuar”.

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