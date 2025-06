Na calada da noite da última segunda-feira (02), a Aprilia informou que o atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, passou por um novo exame médico em Barcelona. E enquanto o quadro do espanhol está melhorando, seu retorno segue indefinido, com uma nova passagem pela equipe médica marcada para julho.

A informação foi enviada aos jornalistas através de uma mensagem no WhatsApp às 22h15, confirmando o novo check up de Martín para o início de julho.

"Jorge Martín foi examinado pelo Dr. Xavier Mir e pelo Dr. Angel Charte para acompanhamento", explicou a nota. "No tórax, as fraturas das costelas continuam sua evolução fisiológica. Martín foi submetido a um exame clínico e a uma tomografia computadorizada do tórax e do pulso. O prognóstico clínico é bastante positivo, pois a fratura do rádio distal está consolidada".

"A linha da fratura do escafoide ainda é visível e outras terapias eletromagnéticas devem ser intensamente consideradas. Um novo check-up médico será realizado dentro de um mês", concluiu a mensagem.

Depois de viajar para a Itália na última sexta-feira e passar o fim de semana na festa anual da fabricante italiana no circuito de Misano, onde Martín falou com clientes e fãs, pilotando também uma moto de rua por 20 voltas, inicialmente não programadas, o otimismo sobre a recuperação aumentou.

No entanto, o piloto passou por um check-up médico na segunda-feira na Clínica Dexeus, em Barcelona, onde foram realizados alguns dos testes aos quais ele foi submetido após retornar do Catar, onde se lesionou pela última vez, no final de abril. Após os exames, a versão oficial é que a evolução está correta, dentro da previsão da patologia costal que o piloto sofre.

Sem data para voltar a competir

Os planos de Martín eram de retornar antes das férias de verão, no GP da Alemanha (13 de julho), algo que agora parece muito difícil, embora os médicos considerem que ele está seguindo uma "evolução correta". Depois de se machucar nos testes de pré-temporada em Sepang, ele se lesionou novamente pouco antes do início da temporada ao testar uma supermoto em uma pista de kart, o que o levou a perder as três primeiras etapas da temporada.

Em seu retorno, no GP do Catar, o espanhol sofreu um acidente durante a corrida e foi atropelado por Fabio Di Giannantonio, sofrendo graves lesões nas costelas e no peito, das quais ainda está se recuperando.

Em meio a tudo isso, o espanhol entrou em conflito com sua equipe, a Aprilia, ao invocar uma cláusula em seu contrato que lhe permitiria sair no final do ano, deixando sem efeito a segunda temporada que havia acordado com a fabricante, que não aceita a validade da cláusula.

