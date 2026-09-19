MotoGP: Martín aproveita queda de Acosta e vence sprint da Áustria; Moreira chega em 16º
Marc Márquez e Marco Bezzecchi completaram o pódio da prova de sábado no Red Bull Ring
Jorge Martín, da Aprilia, aproveitou a queda de Acosta e venceu a corrida sprint do GP da Áustria de MotoGP, com Marc Márquez e Marco Bezzecchi completando o pódio da prova de sábado no Red Bull Ring. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, terminou em 16º, depois de ser punido com uma dupla volta longa por queima de largada.
Como foi a sprint da Áustria?
Jorge Martín, que largou na pole, escapou para fora da pista e perdeu a liderança para Marc Márquez. No entanto, o atual campeão foi superado pelo futuro companheiro de equipe Pedro Acosta, que assumiu a ponta. Mais atrás, Moreira subiu para 14º.
Na segunda volta, Martín já havia caído para sétimo depois de tentar atacar Márquez e ter 'a porta fechada'. Por sair do traçado mais uma vez, o espanhol da Aprilia recebeu um aviso de limites de pista, enquanto Bezzecchi, seu companheiro de equipe, estava em terceiro.
Na terceira volta, tanto Moreira quanto Raúl Fernandéz foram punidos com duas voltas longas por queima de largada. Enquanto isso, Martín seguia escalando o pelotão, já em quarto e atrás de Bezzecchi. Na frente, Acosta ampliava a vantagem para Marc para mais de 1s8.
Na volta 7, Martín conseguiu ultrapassar o companheiro de equipe, assumindo a terceira colocação e começando a perseguir de perto Marc. Na volta seguinte, o espanhol da Aprilia já ultrapassou o atual campeão, enquanto Acosta permanecia 2s9 na frente de Jorge.
Mais atrás, Ai Ogura, retornando de lesão na mão, conseguiu ultrapassar Álex Márquez e assumir a quinta colocação, enquanto Franco Morbidelli caiu na chicane da curva 2, causando bandeira amarela no setor.
Mesmo com o domínio, Acosta também caiu na curva 2, perdendo a liderança. Assim, Martín assumiu a ponta da prova, com Marc e Bezzecchi logo atrás.
No entanto, a volta final não foi tranquila para Martín, que foi pressionado pelo espanhol da Ducati. No entanto, o piloto do #89 se segurou na ponta.
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|14
|
20'57.387
|12
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|14
|
+1.026
20'58.413
|1.026
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|14
|
+1.675
20'59.062
|0.649
|7
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|14
|
+3.495
21'00.882
|1.820
|6
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|14
|
+4.447
21'01.834
|0.952
|5
|6
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|14
|
+5.142
21'02.529
|0.695
|4
|7
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|14
|
+5.895
21'03.282
|0.753
|3
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|14
|
+6.810
21'04.197
|0.915
|2
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|14
|
+7.233
21'04.620
|0.423
|1
|10
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|14
|
+9.228
21'06.615
|1.995
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|14
|
+11.580
21'08.967
|2.352
|12
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|14
|
+13.050
21'10.437
|1.470
|13
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|14
|
+15.076
21'12.463
|2.026
|14
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|14
|
+18.373
21'15.760
|3.297
|15
|T. Nakagami Repsol Honda Team
|30
|Honda
|14
|
+19.201
21'16.588
|0.828
|16
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|14
|
+20.503
21'17.890
|1.302
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|14
|
+20.964
21'18.351
|0.461
|18
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|14
|
+21.054
21'18.441
|0.090
|19
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|14
|
+22.646
21'20.033
|1.592
|20
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|14
|
+26.053
21'23.440
|3.407
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+1 Volta
19'51.518
|1 Volta
|Abandono
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|10
|
+4 Voltas
15'24.941
|3 Voltas
|Acidente
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