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Relato da corrida
MotoGP GP da Áustria

MotoGP: Martín aproveita queda de Acosta e vence sprint da Áustria; Moreira chega em 16º

Marc Márquez e Marco Bezzecchi completaram o pódio da prova de sábado no Red Bull Ring

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, da Aprilia, aproveitou a queda de Acosta e venceu a corrida sprint do GP da Áustria de MotoGP, com Marc Márquez e Marco Bezzecchi completando o pódio da prova de sábado no Red Bull Ring. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, terminou em 16º, depois de ser punido com uma dupla volta longa por queima de largada.

O editor recomenda:

Como foi a sprint da Áustria?

Jorge Martín, que largou na pole, escapou para fora da pista e perdeu a liderança para Marc Márquez. No entanto, o atual campeão foi superado pelo futuro companheiro de equipe Pedro Acosta, que assumiu a ponta. Mais atrás, Moreira subiu para 14º.

Na segunda volta, Martín já havia caído para sétimo depois de tentar atacar Márquez e ter 'a porta fechada'. Por sair do traçado mais uma vez, o espanhol da Aprilia recebeu um aviso de limites de pista, enquanto Bezzecchi, seu companheiro de equipe, estava em terceiro.

Na terceira volta, tanto Moreira quanto Raúl Fernandéz foram punidos com duas voltas longas por queima de largada. Enquanto isso, Martín seguia escalando o pelotão, já em quarto e atrás de Bezzecchi. Na frente, Acosta ampliava a vantagem para Marc para mais de 1s8.

Na volta 7, Martín conseguiu ultrapassar o companheiro de equipe, assumindo a terceira colocação e começando a perseguir de perto Marc. Na volta seguinte, o espanhol da Aprilia já ultrapassou o atual campeão, enquanto Acosta permanecia 2s9 na frente de Jorge.

Mais atrás, Ai Ogura, retornando de lesão na mão, conseguiu ultrapassar Álex Márquez e assumir a quinta colocação, enquanto Franco Morbidelli caiu na chicane da curva 2, causando bandeira amarela no setor.

Mesmo com o domínio, Acosta também caiu na curva 2, perdendo a liderança. Assim, Martín assumiu a ponta da prova, com Marc e Bezzecchi logo atrás.

 

No entanto, a volta final não foi tranquila para Martín, que foi pressionado pelo espanhol da Ducati. No entanto, o piloto do #89 se segurou na ponta.

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 14

20'57.387

       12
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 14

+1.026

20'58.413

 1.026     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 14

+1.675

20'59.062

 0.649     7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 14

+3.495

21'00.882

 1.820     6
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+4.447

21'01.834

 0.952     5
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+5.142

21'02.529

 0.695     4
7 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 14

+5.895

21'03.282

 0.753     3
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+6.810

21'04.197

 0.915     2
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 14

+7.233

21'04.620

 0.423     1
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 14

+9.228

21'06.615

 1.995      
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 14

+11.580

21'08.967

 2.352      
12 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 14

+13.050

21'10.437

 1.470      
13 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 14

+15.076

21'12.463

 2.026      
14 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 14

+18.373

21'15.760

 3.297      
15 Japan T. Nakagami Repsol Honda Team 30 Honda 14

+19.201

21'16.588

 0.828      
16 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 14

+20.503

21'17.890

 1.302      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 14

+20.964

21'18.351

 0.461      
18 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 14

+21.054

21'18.441

 0.090      
19 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+22.646

21'20.033

 1.592      
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 14

+26.053

21'23.440

 3.407      
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+1 Volta

19'51.518

 1 Volta   Abandono  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+4 Voltas

15'24.941

 3 Voltas   Acidente  
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ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

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