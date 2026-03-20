2026 começou com dois vencedores de fabricantes diferentes na MotoGP e, surpreendentemente, nenhum deles com motos Ducati: Marco Bezzecchi, com a Aprilia, e Pedro Acosta, com a KTM. Jorge Martín, campeão de 2024 e que se recuperou de uma temporada 2025 em que ficou de fora em boa parte das etapas, avaliou a hierarquia de forças da categoria rainha em 2026.

"Sim, é sempre bom que diferentes fabricantes possam ser competitivas", respondeu Martín ao ser questionado sobre a disputa entre múltiplas marcas. "Eu acho que o Pedro [Acosta] é muito forte, como ele demonstrou na Tailândia. A Ducati ainda é a favorita, com o Marc, e tantos pilotos no grid, então muita informação, o que é sempre bom".

O campeão de 2024 também destacou que a evolução das motos da Aprilia, a qual pilota pela equipe de fábrica, evolui significativamente em relação ao ano anterior: "E para nós [da Aprilia], eu acho que a moto melhorou um pouco mais do que na última temporada. Nós, como pilotos, também conhecemos a moto um pouco melhor e isso é super importante. Será interessante ter mais de dois pilotos na briga até o fim".

Sobre a recuperação física após um ano dramático em 2025, em que teve que passar boa parte da temporada afasta longe das pista para se recuperar de lesões e cirúrgias, Martín disse que já está quase totalmente bem.

"Sim, eu posso dizer [que estou] 95%. Talvez na Tailândia eu estivesse 85%, agora eu estou 95% e ainda estou trabalhando nisso. Eu estava voltando para casa depois da Tailândia me sentindo muito melhor do que quando comecei esse ano. Então, sim, ainda é um processo. O lado físico está ficando muito melhor do que na última temporada, então estou muito feliz com a minha decisão de fazer a cirurgia [no punho]".

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