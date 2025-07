Jorge Martín retornou às pistas da MotoGP pela primeira vez em 88 dias, voltando a pilotar a moto RS-GP da Aprilia em Misano, quando completou uma sessão dupla de testes nesta quarta-feira (9). O campeão de 2024 mira o retorno ao campeonato mundial no GP da República Tcheca, em Brno.

Como parte de sua fase final de reabilitação, Martín viajou para o circuito italiano nesta quarta-feira para pilotar o protótipo da Aprilia, marcando sua primeira vez na pista de MotoGP desde que sofreu um pneumotórax e múltiplas fraturas nas costelas em um acidente durante o GP do Catar em abril.

Incluindo suas lesões na pré-temporada, Martín perdeu os três primeiros GPS da temporada e, após o acidente no Catar, os sete eventos seguintes - o que significa que o atual campeão só participou de uma das 11 primeiras rodadas da temporada 2025, que chega à metade neste fim de semana.

De acordo com a Aprilia, o teste de Martín em Misano consistiu em "uma série de testes usando os três conjuntos de pneus exigidos pelos novos regulamentos introduzidos nesta temporada para pilotos lesionados. O objetivo do dia é que Jorge se reconecte com uma moto de MotoGP, a RS-GP25, depois de meses de inatividade", referindo-se a uma mudança regulatória proposta pela fabricante italiana para permitir que os pilotos que retornam de lesões de longa duração realizem um teste com um protótipo de MotoGP - como é o caso do espanhol.

Um dos principais problemas que Martín encontrou com a Aprilia foi a postura de pilotagem, que era uma área de foco planejada durante o teste.

Jorge Martin, Aprilia Racing Foto de: Aprilia Racing

"Também será importante verificar a ergonomia, considerando os poucos quilômetros que ele percorreu com a nossa moto", acrescentou a Aprilia na manhã de quarta.

Martín fez sua primeira corrida na pista, completando 29 voltas em Misano às 13h15, horário local. À tarde, o piloto espanhol completou um número semelhante de voltas sem maiores incidentes e relatou sentimentos positivos com a motocicleta.

"Poder pilotar uma moto de MotoGP, ter se recuperado e estar aqui pilotando novamente pesa muito mais do que qualquer outra coisa que tenha acontecido", disse Martín, referindo-se ao período em que esteve lesionado. "Estar de volta à pista com a moto de corrida depois de tudo o que aconteceu, e mais de 20 fraturas, me deixa muito feliz. Só posso dizer que estou muito feliz".

"O plano é voltar para Brno. Agora tenho uma semana para treinar normalmente e me preparar para essa corrida. Vou trabalhar duro fisicamente e na motocicleta para chegar bem preparado. É uma pista em que não vou há anos e há um pouco de incerteza, então talvez possamos nos sair bem".

Jorge Martin, Aprilia Racing Foto de: Aprilia Racing

Embora o teste tenha sido bem-sucedido e o piloto tenha se sentido bem durante todo o tempo, tanto a Aprilia quanto Martín decidiram em conjunto que seu retorno às corridas acontecerá na próxima semana, no GP da República Tcheca, em Brno.

O diretor médico da MotoGP, Angel Charte, liberou Martín para o teste privado, mas não lhe deu autorização médica para correr na Alemanha. Além disso, a natureza do circuito alemão - com curvas fechadas e freadas bruscas - não é ideal para um retorno após um período tão longo de afastamento por lesão.

