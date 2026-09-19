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MotoGP GP da Áustria

MotoGP: Martín crava pole do GP da Áustria; Moreira larga em 16º

Marc Márquez e Pedro Acosta completam a primeira fila para as corridas no Red Bull Ring

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín, da Aprilia, cravou 1min27s917 e conquistou a pole position para o GP da Áustria de MotoGP, com Marc Márquez e Pedro Acosta completando a primeira fila para as corridas no Red Bull Ring. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, irá largar em 16°.

O editor recomenda:

Q1

Nas primeiras tentativas para tentar uma vaga para o Q2, Johann Zarco tomou a liderança inicial da sessão, mas Moreira marcou 1min29s15 e subiu para a primeira colocação faltando 10 minutos para o fim.

No entanto, Pol Espargaró e, depois, Raúl Fernandéz, tomaram a ponta em seguida, com volta de 1min28s877.

Faltando seis minutos para o fim, os pilotos retornaram para a pista para as últimas tentativas para alcançar o top 2. Pecco Bagnaia e Zarco conseguiram voltas iguais, 1min28s753, com o piloto da LCR na ponta pelo critério de desempate.

Mesmo com as tentativas dos rivais, Zarco e Bagnaia permaneceram no top 2 e garantiram a vaga para o Q2, enquanto Moreira ficou em sexto na sessão inicial da classificação, com 1min29s154.

Q1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 8

1'28.753

   176.363  
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.000

1'28.753

 0.000 176.363  
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.118

1'28.871

 0.118 176.129  
4 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 8

+0.219

1'28.972

 0.101 175.929  
5 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 9

+0.357

1'29.110

 0.138 175.657  
6 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 9

+0.401

1'29.154

 0.044 175.570  
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 9

+0.412

1'29.165

 0.011 175.548  
8 Japan T. Nakagami Repsol Honda Team 30 Honda 9

+0.689

1'29.442

 0.277 175.005  
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 8

+0.801

1'29.554

 0.112 174.786  
10 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 8

+0.910

1'29.663

 0.109 174.573  
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 9

+0.936

1'29.689

 0.026 174.523  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 8

+1.303

1'30.056

 0.367 173.811  
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Q2 

Já na sessão que define os 12 primeiros do grid de Red Bull Ring, Bagnaia, Pedro Acosta e, por fim, Marco Bezzecchi assumiram a liderança da sessão, com 1min28s919. Menos de um minuto depois, Marc Márquez marcou 1min28s475 e tomou a ponta, seguido do irmão Álex Márquez e do rival pelo título Jorge Martín.

Com nove minutos para o fim, Acosta reassumiu a ponta, cravando 1min28s328 e permanecendo na pista por mais tempo, enquanto o restante dos competidores voltaram para os boxes.

Com cerca de cinco minutos para o final, os pilotos já haviam retornado para a pista para últimas tentativas. Martín até balançou, mas segurou a moto e subiu para a liderança com 1min28s223 e, pouco depois, cravou 1min27s917, o primeiro na casa do 1min27s. Marc Márquez e Acosta completavam o top 3.

Na curva 1, Álex Márquez caiu na subida da curva 1, instaurando a bandeira amarela no setor.

 

Nas últimas tentativas, os pilotos não conseguiram melhorar os tempos, com Martín garantindo a pole em Red Bull Ring, seguido de Marc e Acosta.

Q2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 9

1'27.917

   178.040  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 9

+0.015

1'27.932

 0.015 178.010  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 9

+0.071

1'27.988

 0.056 177.896  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 9

+0.249

1'28.166

 0.178 177.537  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+0.533

1'28.450

 0.284 176.967  
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.556

1'28.473

 0.023 176.921  
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 9

+0.610

1'28.527

 0.054 176.813  
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

+0.695

1'28.612

 0.085 176.644  
9 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 8

+0.706

1'28.623

 0.011

176.62

2

  
10 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 8

+0.715

1'28.632

 0.009 176.604  
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.812

1'28.729

 0.097 176.411  
12 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 9

+0.945

1'28.862

 0.133 176.147  
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Grid do GP da Áustria de MotoGP

Pos. Piloto Tempo Equipe
1 89 Jorge Martin 1min27s917 Aprilia
2 93 Marc Marquez 1min27s932 Ducati
3 37 Pedro Acosta 1min27s988 KTM
4 72 Marco Bezzecchi 1min28s166 Aprilia
5 79 Ai Ogura 1min28s450 Trackhouse
6 73 Alex Marquez 1min28s473 Gresini Racing
7 63 Francesco Bagnaia 1min28s527 Ducati
8 49 Fabio Di Giannantonio 1min28s612 VR46
9 20 Fabio Quartararo 1min28s623 Yamaha
10 5 Johann Zarco 1min28s632 LCR
11 33 Brad Binder 1min28s729 KTM
12 54 Fermín Aldeguer 1min28s862 Gresini Racing
13 25 Raul Fernandez 1min28s871 Trackhouse
14 44 Pol Espargaro 1min28s972 Tech3
15 10 Luca Marini 1min29s110 Honda
16 11 Diogo Moreira 1min29s154 LCR
17 23 Enea Bastianini 1min29s165 Tech3
18 30 Takaaki Nakagami 1min29s442 Honda
19 21 Franco Morbidelli 1min29s554 VR46
20 42 Alex Rins 1min29s663 Yamaha
21 43 Jack Miller 1min29s689 Pramac
22 7 Toprak Razgatlioglu 1min30s056 Pramac

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