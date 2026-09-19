MotoGP: Martín crava pole do GP da Áustria; Moreira larga em 16º
Marc Márquez e Pedro Acosta completam a primeira fila para as corridas no Red Bull Ring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Jorge Martín, da Aprilia, cravou 1min27s917 e conquistou a pole position para o GP da Áustria de MotoGP, com Marc Márquez e Pedro Acosta completando a primeira fila para as corridas no Red Bull Ring. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, irá largar em 16°.
Q1
Nas primeiras tentativas para tentar uma vaga para o Q2, Johann Zarco tomou a liderança inicial da sessão, mas Moreira marcou 1min29s15 e subiu para a primeira colocação faltando 10 minutos para o fim.
No entanto, Pol Espargaró e, depois, Raúl Fernandéz, tomaram a ponta em seguida, com volta de 1min28s877.
Faltando seis minutos para o fim, os pilotos retornaram para a pista para as últimas tentativas para alcançar o top 2. Pecco Bagnaia e Zarco conseguiram voltas iguais, 1min28s753, com o piloto da LCR na ponta pelo critério de desempate.
Mesmo com as tentativas dos rivais, Zarco e Bagnaia permaneceram no top 2 e garantiram a vaga para o Q2, enquanto Moreira ficou em sexto na sessão inicial da classificação, com 1min29s154.
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|8
|
1'28.753
|176.363
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+0.000
1'28.753
|0.000
|176.363
|3
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+0.118
1'28.871
|0.118
|176.129
|4
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|8
|
+0.219
1'28.972
|0.101
|175.929
|5
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|9
|
+0.357
1'29.110
|0.138
|175.657
|6
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|9
|
+0.401
1'29.154
|0.044
|175.570
|7
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|9
|
+0.412
1'29.165
|0.011
|175.548
|8
|T. Nakagami Repsol Honda Team
|30
|Honda
|9
|
+0.689
1'29.442
|0.277
|175.005
|9
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.801
1'29.554
|0.112
|174.786
|10
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|8
|
+0.910
1'29.663
|0.109
|174.573
|11
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|9
|
+0.936
1'29.689
|0.026
|174.523
|12
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|8
|
+1.303
1'30.056
|0.367
|173.811
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Q2
Já na sessão que define os 12 primeiros do grid de Red Bull Ring, Bagnaia, Pedro Acosta e, por fim, Marco Bezzecchi assumiram a liderança da sessão, com 1min28s919. Menos de um minuto depois, Marc Márquez marcou 1min28s475 e tomou a ponta, seguido do irmão Álex Márquez e do rival pelo título Jorge Martín.
Com nove minutos para o fim, Acosta reassumiu a ponta, cravando 1min28s328 e permanecendo na pista por mais tempo, enquanto o restante dos competidores voltaram para os boxes.
Com cerca de cinco minutos para o final, os pilotos já haviam retornado para a pista para últimas tentativas. Martín até balançou, mas segurou a moto e subiu para a liderança com 1min28s223 e, pouco depois, cravou 1min27s917, o primeiro na casa do 1min27s. Marc Márquez e Acosta completavam o top 3.
Na curva 1, Álex Márquez caiu na subida da curva 1, instaurando a bandeira amarela no setor.
Nas últimas tentativas, os pilotos não conseguiram melhorar os tempos, com Martín garantindo a pole em Red Bull Ring, seguido de Marc e Acosta.
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|9
|
1'27.917
|178.040
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|9
|
+0.015
1'27.932
|0.015
|178.010
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|9
|
+0.071
1'27.988
|0.056
|177.896
|4
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|9
|
+0.249
1'28.166
|0.178
|177.537
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|8
|
+0.533
1'28.450
|0.284
|176.967
|6
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|7
|
+0.556
1'28.473
|0.023
|176.921
|7
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|9
|
+0.610
1'28.527
|0.054
|176.813
|8
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|9
|
+0.695
1'28.612
|0.085
|176.644
|9
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|8
|
+0.706
1'28.623
|0.011
|
176.62
2
|10
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|8
|
+0.715
1'28.632
|0.009
|176.604
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+0.812
1'28.729
|0.097
|176.411
|12
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|9
|
+0.945
1'28.862
|0.133
|176.147
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Grid do GP da Áustria de MotoGP
|Pos.
|Nº
|Piloto
|Tempo
|Equipe
|1
|89
|Jorge Martin
|1min27s917
|Aprilia
|2
|93
|Marc Marquez
|1min27s932
|Ducati
|3
|37
|Pedro Acosta
|1min27s988
|KTM
|4
|72
|Marco Bezzecchi
|1min28s166
|Aprilia
|5
|79
|Ai Ogura
|1min28s450
|Trackhouse
|6
|73
|Alex Marquez
|1min28s473
|Gresini Racing
|7
|63
|Francesco Bagnaia
|1min28s527
|Ducati
|8
|49
|Fabio Di Giannantonio
|1min28s612
|VR46
|9
|20
|Fabio Quartararo
|1min28s623
|Yamaha
|10
|5
|Johann Zarco
|1min28s632
|LCR
|11
|33
|Brad Binder
|1min28s729
|KTM
|12
|54
|Fermín Aldeguer
|1min28s862
|Gresini Racing
|13
|25
|Raul Fernandez
|1min28s871
|Trackhouse
|14
|44
|Pol Espargaro
|1min28s972
|Tech3
|15
|10
|Luca Marini
|1min29s110
|Honda
|16
|11
|Diogo Moreira
|1min29s154
|LCR
|17
|23
|Enea Bastianini
|1min29s165
|Tech3
|18
|30
|Takaaki Nakagami
|1min29s442
|Honda
|19
|21
|Franco Morbidelli
|1min29s554
|VR46
|20
|42
|Alex Rins
|1min29s663
|Yamaha
|21
|43
|Jack Miller
|1min29s689
|Pramac
|22
|7
|Toprak Razgatlioglu
|1min30s056
|Pramac
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