Líder do campeonato de pilotos de 2026 da MotoGP, Jorge Martín confirmou que não se submeterá a nenhuma cirurgia para tratar a dor muscular no braço em um futuro próximo. A decisão foi tomada depois que o espanhol da Aprilia conseguiu superar um GP da Áustria fisicamente exigente sem nenhuma recorrência significativa do problema que havia arruinado sua corrida uma semana antes, em Misano.

“Talvez em Misano eu estivesse mais tenso. Com certeza algo aconteceu que limitou meu desempenho”, relatou Martín após terminar em segundo lugar na corrida de domingo, atrás de Pedro Acosta. “Aqui, me senti super bem logo na sexta-feira. Então, ou estou pilotando melhor ou todas as terapias que estou fazendo estão funcionando bem!"

“Portanto, estamos no caminho certo; não vou me submeter à cirurgia amanhã. Vou tentar continuar assim".

Martín não se deixou intimidar pela perspectiva de quatro corridas no exterior, começando pelo GP do Japão daqui a duas semanas. Ele também reiterou sua preferência por evitar a cirurgia — o que é compreensível após suas longas internações durante a temporada 2025, marcada por lesões.

“Agora vou tentar descansar e me recuperar bem dessas duas corridas que foram tão difíceis fisicamente. E sim, partimos para a turnê [da Ásia-Pacífico] em ótima forma".

"Acho que [não fazer a cirurgia] é uma boa notícia, porque passar por uma cirurgia também é um grande risco. Acho que sou capaz de tirar o máximo proveito da minha condição física e lutar por esse título".

O espanhol, que ampliou a vantagem para 12 pontos sobre Marc Márquez depois de começar o fim de semana empatado com seu compatriota na liderança do campeonato, sugeriu que a cirurgia seria necessária em um momento mais oportuno no futuro.

“No momento, não vou me submeter à cirurgia... Vou avaliar qual é o momento certo para fazê-la, vou entender qual é a minha melhor opção. Da mesma forma que fiz no passado".

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