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MotoGP: Martín desiste do GP da Malásia e retorna à Espanha para recuperação após lesão

Espanhol espera estar apto para correr no Catar no próximo fim de semana

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
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Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín sofreu uma queda durante a sprint do GP da Austrália enquanto disputava a vitória com Marc Márquez. No acidente, o campeão da MotoGP sofreu uma fratura no braço direito e, apesar de ter recebido o 'ok' médico para correr na Malásia, optou por não fazê-lo.

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Martín terminou em 20º no primeiro treino em Sepang, ficando a 1s8 de Márquez, o mais rápido. À tarde, ele mal completou três voltas antes de decidir parar e descansar, para avaliar no dia seguinte se valia a pena continuar.

Neste sábado, antes do início do segundo treino livre, Martín visitou o centro médico do circuito, acompanhado por Ángel Charte, o diretor médico do campeonato, e saiu para a pista para se testar.

O #89 realizou três stints, com um total de oito voltas, sendo a mais rápida delas 1s8 mais lenta que a do primeiro colocado, Enea Bastianini. Martín ficou em último lugar na tabela de tempos.

Chegado a esse ponto, com a falta de potência nas frenagens fortes prejudicando-o, o piloto considerou inútil continuar com as dificuldades e decidiu encerrar sua participação em Sepang. 

 

A fratura no rádio de Martín dificilmente estará curada a tempo para o próximo fim de semana, data em que deve ser disputado no Catar, desde que a instabilidade no Oriente Médio não aumente nas próximas horas.

Com essa perspectiva, o caminho de Márquez fica cada vez mais claro em seu objetivo de conquistar o que seria seu oitavo título na categoria das motos pesadas.

Paolo Bonora, gerente da equipe oficial da Aprilia, explicou a decisão de Martín após ela se tornar oficial: "Decidimos, em conjunto com o Dr. Charte, não continuar. Na verdade, Jorge hoje se sentia melhor do que ontem e não sentia nenhuma dor específica".

"O problema é que, nas frenagens bruscas, ele não conseguia frear com força suficiente na linha correta. Havia muitos segundos de desvantagem, e não fazia sentido correr esses riscos".

"Vimos que ele está melhorando a cada dia, o que é realmente positivo. Olhamos para o futuro, para o Catar. O plano é voltar o mais rápido possível para a Espanha, onde será iniciado um tratamento normal de recuperação o mais rápido possível. Temos confiança na capacidade de recuperação dele; já vimos isso ao longo do ano e conhecemos sua força de vontade".

"O estado dele melhorou em relação a ontem; portanto, é apenas uma questão de tempo. Ele é capaz de pilotar, mas quando está no modo ‘time attack’ e precisa forçar, o corpo dele diz que é preciso parar. Ele não tem força suficiente, apenas nas frenagens realmente fortes. Não é uma decisão fácil, estamos disputando o campeonato. Cada ponto conta. Mas a prioridade para nós é a segurança dele, a saúde dele. O que decidimos é o mais adequado", concluiu.

MÁRQUEZ lidera! Como fica MARTÍN após ACIDENTE? Despedida MELANCÓLICA e ALERTA para MotoGP!

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