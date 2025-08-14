Como admitiu em sua chegada ao Red Bull Ring, o atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, estava ansioso para voltar à dinâmica de uma quinta-feira convencional de um GP. Ou seja, sem coletivas de imprensa extraordinárias ou intervenções por videoconferência do sofá de casa.

Depois de deixar para trás as lesões que fizeram dos últimos meses o período mais difícil de sua vida, o espanhol voltará à pista nesta sexta-feira, mais uma vez com a Aprilia, a moto com a qual correrá pelo próximo ano e meio depois que sua ida para a Honda foi frustrada.

O espanhol diz que esqueceu todo o ruído externo e está focado exclusivamente em acelerar sua adaptação à RS-GP. A velocidade com que ele fizer isso determinará se ele conseguirá ou não atingir a meta que estabeleceu para si mesmo: voltar ao pódio e, se possível, lutar por uma vitória antes do final da temporada. Com isso em mente, Martín tem trabalhado duro neste verão em todos os campos possíveis. A academia, a estrada (ciclismo) e o circuito, com motos de diferentes especialidades.

"Eu me preparei bem neste verão para estar mais forte do que em Brno. Só descansei por três dias e andei muito mais de bicicleta do que o normal, porque o que eu precisava era recuperar essas sensações", resumiu o atual campeão, que fez seu retorno na República Tcheca depois de perder sete corridas.

"Em Brno [ele terminou em sétimo], senti que a cada volta que dava eu estava mais competitivo. Mas eu ainda estava quatro ou cinco décimos mais lento do que os primeiros colocados. O desafio é diminuir essa diferença para que eu possa subir ao pódio e vencer uma corrida até o final do ano", disse Martín, que ainda está trabalhando com a moto para torná-la sua.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Aprilia Racing

"Em Brno, houve muito trabalho para fazer a base da moto, a posição do guidão e assim por diante. Ainda há um longo caminho a percorrer para chegar a essa base em que me sinto confortável. Agora tenho que andar um pouco simulando Bezzecchi, porque ele é a nossa referência no momento, mas vou continuar fazendo isso até conseguir ser essa referência", argumentou o piloto, cauteloso com os objetos à sua frente, mesmo em uma pista onde sempre se sentiu bem - ele tem uma vitória e três pódios na MotoGP.

"Sempre gostei desse circuito, mas estou vindo para cá com uma moto que não conheço, na qual só andei 1.000 quilômetros. Não posso vir aqui e dizer que estarei no pódio; vou apenas dar o meu melhor para chegar o mais alto possível", disse Martín.

